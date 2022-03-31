Війська РФ почали використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України, - МВС
Російські війська почали використовувати аеропорт білоруського міста Брест для обстрілів території України.
Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наступ з білорусі фактично йде. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", - зазначив він.
Денисенко заявив, що ситуація виглядає таким чином, що Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України. Але тиск на нього з боку РФ чиниться дуже серйозний, тож відкидати таку ймовірність поки що не можна.
Топ коментарі
+17 Welt Schmerz
показати весь коментар31.03.2022 02:38
+15 Bat’kowic Pablo
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+13 Сергій Матвієнко #512519
показати весь коментар31.03.2022 02:36
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Рашитські війська мають нищитися всюди. Особливо їхні скупчення, бази, склади ракет й ***********. І хто намагається нас від йього відговорювати, під будь-якими приводами, залякувати - працює на окупанта.
Гуляй в спам, бот.
Может они будут рады, что подохнет десяток другой расеян?
і треба оцінювати готовність лукашенка задіяти свої військові сили.
Тепер Тарган єдиноосібно танцює під сопілку ***** - але відповідальність за це на всій країні.
Не треба тут разганяти прорашитські наративи. Бомбити російські війська в Білорусі - далеко не дорівнює бомбити білорусів. Та й Лука через розбомблених в Білорусі кацапів влізати не буде - бо бздить й він, й його війська - тому відморозиться й засуне свого язика собі в дупу.
Рашитські війська мають нищитися всюди. Особливо їхні скупчення, бази, склади ракет й ***********. І хто намагається нас від йього відговорювати, під будь-якими приводами, залякувати - працює на окупанта.
Гуляй в спам, бот.