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Новини Війна
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Війська РФ почали використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України, - МВС

брест

Російські війська почали використовувати аеропорт білоруського міста Брест для обстрілів території України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступ з білорусі фактично йде. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", - зазначив він.

Денисенко заявив, що ситуація виглядає таким чином, що Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України. Але тиск на нього з боку РФ чиниться дуже серйозний, тож відкидати таку ймовірність поки що не можна.

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Автор: 

армія рф (17176) Білорусь (7922) обстріл (28183) росія (64895) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+17
А все тому, що біларуси відмовилися від боротьби за свою гідність і звели усе до хороводів із квіточками, а не знесли тирана, як це зробила Україна.
Тепер Тарган єдиноосібно танцює під сопілку ***** - але відповідальність за це на всій країні.
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31.03.2022 02:38
+15
Не треба разганяти прорашитські наративи. Бомбити російські війська в Білорусі - не дорівнює бомбити білорусів. Та й Лука через розбомблених в Білорусі кацапів влізати не буде - бо бздить й він, й його війська - тому відморозиться й засуне свого язика собі в дупу.
Рашитські війська мають нищитися всюди. Особливо їхні скупчення, бази, склади ракет й ***********. І хто намагається нас від йього відговорювати, під будь-якими приводами, залякувати - працює на окупанта.
Гуляй в спам, бот.
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31.03.2022 03:20
+13
Туди 70 км. Українська точка У дістане.
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31.03.2022 02:36
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Туди 70 км. Українська точка У дістане.
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31.03.2022 02:36 Відповісти
Але наші прийняли рішення по території Білорусі не бити. Бояться спровокувати лукашенка, що в нього буде повод використати свої війська.
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31.03.2022 02:37 Відповісти
Тут даже не в этом дело. Начиная бомбить Беларусь, мы с точки зрения беларусов становимся неотличимыми от кацапов. С военной точки зрения имеет смысл наказать Беларусь хотя бы за то, что она отдала свою территорию кацапам для ведения войны. С моральной, с исторической точки зрения это делает нас теми, кто первым пролил беларусскую кровь. А мы с ними никогда в истории до сих пор не воевали. С кацапами - да, но не с беларусами. Поэтому причина должна быть очень веской. То, что кацапские самолеты взлетают с беларусской территории, чтобы бомбить нас - это непринципиально, при дальности полета крылатых ракет в 2000км кацапы могли спокойно их запускать с Урала. Наоборот, эти демонстративные атаки с территории Беларуси как раз и преследуют цель вбить клин между нашими народами, повязав вражду кровью.
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31.03.2022 03:03 Відповісти
Не треба разганяти прорашитські наративи. Бомбити російські війська в Білорусі - не дорівнює бомбити білорусів. Та й Лука через розбомблених в Білорусі кацапів влізати не буде - бо бздить й він, й його війська - тому відморозиться й засуне свого язика собі в дупу.
Рашитські війська мають нищитися всюди. Особливо їхні скупчення, бази, склади ракет й ***********. І хто намагається нас від йього відговорювати, під будь-якими приводами, залякувати - працює на окупанта.
Гуляй в спам, бот.
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31.03.2022 03:20 Відповісти
да. знищити парочку іскандерів байрактарами, я думаю, було б непогано.
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31.03.2022 05:59 Відповісти
Дальность полетов Байрактаров не позволяет это сделать. Кацапы - они идиоты и кретины, это не обсуждается, но у них есть "наставления по ведению боя" и они таки ему следуют и не подставляют свою технику под наш огонь. Они валят по нам издалека. Это раз, а во-вторых к нам сейчас в основном прилетают не искандеры, а старый советский хлам, крылатые ракеты типа Х-55/Х-555, которых запускают с воздуха со стратегических бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160 (которых мы, кстати, сами и отдали кацапам в качестве оплаты за "дешевый газ") Почему речь и идет об аэродроме. Искандеры из леса обычно летят А бомбардировщики - штука дорогая и редкая, и кацапы их берегут, и дважды в одном месте они не стоят. Я думаю, что наши военные, если был бы хоть один шанс в них попасть, непременно воспользовались бы этим шансом. Но, повторяю, хоть кацапы и дураки и идиоты, но не настолько, чтобы тупо подставляться.
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31.03.2022 15:00 Відповісти
И ещё. Ирония в этой истории состоит ещё и в том, что Х-55 изготавливали в Харькове, и теперь они "возвращаются домой" своим ходом. А наделали их больше десяти тысяч, так что прилетать к нам они будут ещё очень долго.
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31.03.2022 15:08 Відповісти
Согласен, не надо по населенным пунктам бомбить, то последнее дело, а вот аэропорт, склады ГСМ, и вооружения бомбить просто обязаны!!! Это херня полная а не отмазка - я не я, хата не моя,ничего не знаю. С вашего аэропорта летит нам, так что ответка должна быть 100%
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31.03.2022 08:49 Відповісти
Вот только точность попадания "Точки У" - плюс-минус 200 метров. Если пальнуть её по аэропорту в Бресте, не факт, что мы попадем в хоть во что-то кацапское, а вот радиусе 500 метров от места взрыва рам в домах не будет. Засылать в Беларусь ДРГ и точечно уничтожать там кацапов - это имеет смысл, более того, беларусы (в смысле население, а не Лука) ещё и помогать нам будут, если смогут. А валить туда баллистическими ракетами - нет, уж лучше тогда бомбить аэродром в Саратове.
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31.03.2022 14:47 Відповісти
То, что с их стороны летит их устраивает, а ответ им не понравится?
Может они будут рады, что подохнет десяток другой расеян?
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31.03.2022 04:53 Відповісти
Зовсім дурне не рішуче рішення. То виходить нехай у нас тут все горить та рушиться, гинуть люди, а ми смиренно повинні на це дивитись та боятись. Треба хоч пару разів увалити для стримування. Фактор страху повинен бути присутнім для бульбафюрера. Нападати своїми військами він засцить, а ось возня та шухер у таборі бульбафюрера розпочнеться грандіозна. Як кажуть: треба баньку запарити !
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31.03.2022 03:08 Відповісти
ну тут треба думати, що для нас шкідливіше. коли Білорусь випустить по нам пару ракет, чи коли лукашенко введе 40 000 своїх воєнних не територію україни.

і треба оцінювати готовність лукашенка задіяти свої військові сили.
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31.03.2022 05:57 Відповісти
давно пора чтоб белорусы обосрались
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31.03.2022 02:37 Відповісти
А все тому, що біларуси відмовилися від боротьби за свою гідність і звели усе до хороводів із квіточками, а не знесли тирана, як це зробила Україна.
Тепер Тарган єдиноосібно танцює під сопілку ***** - але відповідальність за це на всій країні.
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31.03.2022 02:38 Відповісти
білоруси все перекладують шо то не вони ,шо то лукашенка..написав комент..на іх хартії 97 кажу ,то шо українці повинні бли приїхати і вам майдан були повинні влаштувати.бо ви не взмозі...то навіть не напечатали,цензура і модерація не пропускає навіть на опозиційному сайті..От маєш..а ображаються на нас,що всі роки з лукашенком загравали українські влади
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31.03.2022 03:45 Відповісти
Очень жаль что существует ОКДБ. Так бы давно можно было епануть по тем аеропортам.
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31.03.2022 02:41 Відповісти
ОДКБ - не помеха шоб епануть. Армянские пилоты на выручку не прилетят. Так же, как и казахские морские котики.
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31.03.2022 02:57 Відповісти
ОДКБ, якщо б могло щось прислати - то вже б прислало. А так- бздять.
Не треба тут разганяти прорашитські наративи. Бомбити російські війська в Білорусі - далеко не дорівнює бомбити білорусів. Та й Лука через розбомблених в Білорусі кацапів влізати не буде - бо бздить й він, й його війська - тому відморозиться й засуне свого язика собі в дупу.
Рашитські війська мають нищитися всюди. Особливо їхні скупчення, бази, склади ракет й ***********. І хто намагається нас від йього відговорювати, під будь-якими приводами, залякувати - працює на окупанта.
Гуляй в спам, бот.
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31.03.2022 03:23 Відповісти
ну лукашенка говорив перед війною..шо якшо нападуть на їх територію то ані вмєстє с расіянами будут сражатса---видно шукає приводу .шоб була якась зачіпка ввести війська в Україну.щоб ми дали привід..лукашенка то хитрий таракан не дарма він так вміло маневрує між заходом і масковією і до тепер тримає владу в Менску
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31.03.2022 03:50 Відповісти
Неужели вы думаете, что он не найдёт повод неужели вы до сих пор не поняли, что нас хотят уничтожить любой ценой, просто не могут, а могли бы - то давно использовали бы всё!!! хватит уже бояться, только сила сейчас всё решает
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31.03.2022 11:40 Відповісти
чому ми не стріляємо по скупченням російських військ в Білорусі, по їх базам і аеродромам?
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31.03.2022 04:52 Відповісти
а какая хер разница откуда оно летит - с Октябрьского района или с Мачулищ.
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31.03.2022 02:52 Відповісти
Бульбаруси - позорне гівно
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31.03.2022 02:59 Відповісти
https://t.me/radiosvaboda/46058 Радіо Свобода Білорусь

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31.03.2022 03:00 Відповісти
чергова партія тік токерів
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31.03.2022 03:51 Відповісти
Чувствую что брестский аэропорт станет филиалом чернобаевского...
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31.03.2022 03:26 Відповісти
А чого не ******* би по тому аеропорту, щоб козли по нашим не стріляли?
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31.03.2022 03:48 Відповісти
лукашенка тільки і чекає привід .шоб йому дали...перегляньте його заяви .які він робив перед цим
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31.03.2022 03:53 Відповісти
Лукашенко отброс, пусть его заявы его ******** коля читает, и те белорусы, которые его поддерживают
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31.03.2022 04:55 Відповісти
Луке привід не треба, він сам боїться що путлер його змусить.
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31.03.2022 05:18 Відповісти
лукашенко сидит жопой на пороховой бочке, и ждет когда она рванет!! Оно может ****...ть что хочет, но если его вояки сунутся на Украину (а их там хер да маленко) то "миньск" останется без защиты и тогда его точно свои же граждане вздернут перед его же дворцом, вот он и ссыт, только что языком молоть и может!!! А по факту ему и так и так ****..ц!!! Вопрос времени... (которого у нас к сожалению практически нет... а жаль..)
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31.03.2022 08:55 Відповісти
Давно пора в'%бать по ним, нас атакуют с их территории - они фактически напали на нас.
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31.03.2022 05:08 Відповісти
Аеропорт українського міста Берестя, тимчасово окупованого москвою, перебуває в межах дострілу української артилеріі, тому зволікання з єго знищенням є дуже підозрілим. Всі добре памятають, що протягом останніх років саме клован-колаборант забороняв українським воякам стріляти по кацапах.
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31.03.2022 05:30 Відповісти
Про які провокаціі мова? Лукі вони не потрібні, як і рашці. Питання тільки в тому, засцить чи ні. І чим ближче війна, тим сцикотніше. Та й хто там розбере від чого рвонуло
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31.03.2022 06:24 Відповісти
******* кацапи Брест. То спільний парад з Гітлером в 1939 проводять, то Україну з нього обстрілюють в 2022 . Фашисти є фашисти.
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31.03.2022 08:21 Відповісти
плз можно цього (з)радника Денисенка взагалы не видавати в ефір?? Створюється таке враження , що ця особа працює проти України
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31.03.2022 10:36 Відповісти
 
 