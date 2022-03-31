Війська РФ почали використовувати аеропорт білоруського Бреста для обстрілів України, - МВС

Російські війська почали використовувати аеропорт білоруського міста Брест для обстрілів території України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступ з білорусі фактично йде. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого починаються обстріли наших територій", - зазначив він.

Денисенко заявив, що ситуація виглядає таким чином, що Лукашенко не готовий заводити свої сухопутні війська на територію України. Але тиск на нього з боку РФ чиниться дуже серйозний, тож відкидати таку ймовірність поки що не можна.

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