Зберігається загроза обстрілу об'єктів оборонного комплексу ракетами з російських кораблів у Чорному морі, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з обстрілами території України з російських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

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