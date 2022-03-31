Зберігається загроза обстрілу об'єктів оборонного комплексу ракетами з російських кораблів у Чорному морі, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з обстрілами території України з російських кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров".
Топ коментарі
+14 Алексей Осипов #393880
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+7 andant 1000
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+6 Urs
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Де ти його заховав?!
Чому ЗСУ його не застосовує?!
Єрмак, чи особисто Путін не дозвлляє!?