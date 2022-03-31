УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9631 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 899 20

Зберігається загроза обстрілу об'єктів оборонного комплексу ракетами з російських кораблів у Чорному морі, - Генштаб

ракети

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації з обстрілами території України з російських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої Держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчора Росія запустила рекордну кількість ракет по Україні. Із як мінімум 70 долетіли 8, решта - знищені нашою ППО, - ЗМІ

Автор: 

крилаті ракети (1070) ракети (4000)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Зеленський, де наш ракетний комплекс "Нептун"?!
Де ти його заховав?!
Чому ЗСУ його не застосовує?!
Єрмак, чи особисто Путін не дозвлляє!?
показати весь коментар
31.03.2022 03:28
+7
були б нептуни - ці всі кораблі можна було б знищити.
показати весь коментар
31.03.2022 03:11
+6
та даже "Вільха" прямо с берега могла бы бычкам рацион разнообразить.
показати весь коментар
31.03.2022 03:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нептунами по ним ипануть.
показати весь коментар
31.03.2022 03:02 Відповісти
були б нептуни - ці всі кораблі можна було б знищити.
показати весь коментар
31.03.2022 03:11 Відповісти
та даже "Вільха" прямо с берега могла бы бычкам рацион разнообразить.
показати весь коментар
31.03.2022 03:27 Відповісти
Вільха по статичним цілям за визначеними координатами... за час польоту до цілі , в рухоме маневруюче судно важко влучити ...
показати весь коментар
31.03.2022 07:52 Відповісти
У Вільхи інерціальна система на ведення та касетна БЧ від смерча - вона неефективна проти кораблів.
показати весь коментар
31.03.2022 11:57 Відповісти
Зеленський, де наш ракетний комплекс "Нептун"?!
Де ти його заховав?!
Чому ЗСУ його не застосовує?!
Єрмак, чи особисто Путін не дозвлляє!?
показати весь коментар
31.03.2022 03:28 Відповісти
ющенка спитай й гриценка
показати весь коментар
31.03.2022 06:03 Відповісти
Невіглас, загугли коли ракетний комплекс "Нептун" був розроблений і прийнятий на озброєння
показати весь коментар
31.03.2022 09:41 Відповісти
Москалі не обстрілювали оборонку, бо думали забрати собі. Якщо почнуть обстрілювати, то це означає, що їхні справи швах.
показати весь коментар
31.03.2022 04:01 Відповісти
Ну, він же грозився «всєх бамбіть»!
показати весь коментар
31.03.2022 10:51 Відповісти
дебіли блін до чого тут президент? розсирали 30 років й нічого не робили для країни . цей хоть дороги зробив й то невгодив ...
показати весь коментар
31.03.2022 06:07 Відповісти
дебіли блін до чого тут президент? розсирали 30 років й нічого не робили для країни . цей хоть дороги зробив й то невгодив ...
показати весь коментар
31.03.2022 06:08 Відповісти
Нихера он лично не сделал, хватит вратб
показати весь коментар
31.03.2022 06:32 Відповісти
Треба робить те , що треба , а не займатися піаром , за рахунок пріоритетних напрямків ...
показати весь коментар
31.03.2022 07:46 Відповісти
"Нептунами" по ним, гадам, "Нептунами"!!!
показати весь коментар
31.03.2022 07:45 Відповісти
надо что-то делать, блин, я не знаю, есть еще несчастные случаи разные, курение в неположенных местах и прочее...
показати весь коментар
31.03.2022 08:44 Відповісти
Невже серед британських іграшок немає нічого для застосування на воді?
показати весь коментар
31.03.2022 10:53 Відповісти
А утопить его дистанионно можно?
показати весь коментар
31.03.2022 10:55 Відповісти
Невже на просторах інтернету не знайшлося картинки з калібрами?
показати весь коментар
31.03.2022 11:52 Відповісти
 
 