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Новини
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Росія завдає руйнівної шкоди Маріуполю, - Пентагон

маріуполь

На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

Це місце просто зруйноване російськими авіаударами. Значні збитки завдано по громадянській інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях, місцях відпочинку, парках… По всьому", – заявив Кірбі.

На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морг Маріуполя переповнений. Вбитих окупантами маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу. ВIДЕО 21+

Автор: 

Маріуполь (3220) Пентагон (1414)


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Топ коментарі
+8
ага, а метеорит завдав руйнівної шкоди динозаврам. Вони не можуть чітко сказати як є? Що там геноцид за те, що вони не хочуть ставать росіянами.
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31.03.2022 03:20
+8
не положено, а то глядишь и выиграем раньше времени... цель США - разрядить РФ по ракетам, технике, живой силе и потеснить на рынке EU попутно ослабив в утиль, но ни в коем случае не развалив. Увы.
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31.03.2022 03:42
+6
Путін прив'язаний до дати - 9 травня, Путіна не цікавлять втрати, йому потрібно хоч щось.
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31.03.2022 03:08
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Путін прив'язаний до дати - 9 травня, Путіна не цікавлять втрати, йому потрібно хоч щось.
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31.03.2022 03:08 Відповісти
так ..це 100 відсотків..інакше що вони на 9 травня покажуть..розбиту техніку і просрочені пайки
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31.03.2022 04:17 Відповісти
краще хай рефрежератори з псковской дівізіей провезуть по красній площі
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31.03.2022 08:16 Відповісти
а да? А я думал Сова! Наступательное вооружение хотя бы старое дали бы.
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31.03.2022 03:11 Відповісти
Дедушка животворящий сказал что наступательные вооружения Украине не нужны. И не спорьте, ему лучше знать.
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31.03.2022 03:15 Відповісти
не положено, а то глядишь и выиграем раньше времени... цель США - разрядить РФ по ракетам, технике, живой силе и потеснить на рынке EU попутно ослабив в утиль, но ни в коем случае не развалив. Увы.
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31.03.2022 03:42 Відповісти
а чого не розвалити? Вона сама як срср розвалиться.
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31.03.2022 06:11 Відповісти
ага, а метеорит завдав руйнівної шкоди динозаврам. Вони не можуть чітко сказати як є? Що там геноцид за те, що вони не хочуть ставать росіянами.
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31.03.2022 03:20 Відповісти
Потім Байден вибачився і сказав, що це його особиста думка
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31.03.2022 03:43 Відповісти
О це так новини, а я думав там біндеровці самі себе безжально нищать
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31.03.2022 03:56 Відповісти
Статья бла-бла-бла
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31.03.2022 04:25 Відповісти
правда ли то что вместо того чтобы перебить врага\или взять в плен украинская политическое куроводство решило дать возможность оркам уйти ?
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31.03.2022 04:41 Відповісти
правда! Они сначала говорили что там уже начинает формироваться котел для рашистов! А потом после переговоров рашисты начали отходить и уже пошла риторика что котлов там и не было. Вот как то так. Они сейчас отойдут перегрупируються и ударят с новой силой или атакуют усиленно новое направление.
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31.03.2022 04:58 Відповісти
прямо пентагон очевидність якийсь! що далі? пентагон заявить, що в Україні вже більше місяця йде війна?
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31.03.2022 04:45 Відповісти
надо в аналог Мариуполя превратить города азов, таганрог, новоросийск и сочи... а также порт 5-ти морей мацкву...
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31.03.2022 05:33 Відповісти
ты сделаешь это ??? с дивана поднимишся ?? с села своего ( далёкого ) выедешь ??
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31.03.2022 05:52 Відповісти
ну здравствуй, здравствуй, хер с гулькин нос... почитал ольгинскую методичку и в украинский информпростор... кацапчик ты наш суходроченый безъяйчунный... страшно стало, что октябрьское поле в мацкве станет Мариуполем? конечно, тебе не просто страшно, ты когда прочитал о том, что надо сравнять ваши вонючие города с землей - не только обоссался, но и обосрался...
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31.03.2022 05:58 Відповісти
Кадыровцев в свиньих шкурах )) Алах акбар!! Кадыровцы это не чеченцы !!
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31.03.2022 05:50 Відповісти
نيك امك
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31.03.2022 05:59 Відповісти
Ось вам - вся суть лівацьких лицемірних паскуд, які захопили владу в США.
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31.03.2022 11:43 Відповісти
 
 