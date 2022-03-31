Росія завдає руйнівної шкоди Маріуполю, - Пентагон
На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.
Це місце просто зруйноване російськими авіаударами. Значні збитки завдано по громадянській інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях, місцях відпочинку, парках… По всьому", – заявив Кірбі.
На нових супутникових знімках видно цілі квартали Маріуполя, знищені російськими військами, які продовжують обстрілювати місто.
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