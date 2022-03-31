Главу розвідки Франції Відо звільняють через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну, - Figaro
Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.
Про це, посилаючись на джерела в армії, пише Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.
Джерела відмічають – чутки про звільнення високопоставленого офіцера через "недосконалій фаховий рівень" ходили вже протягом кількох днів. Однак спочатку говорили про його переведення на іншу посаду, чого не буде.
Керівником розвідки генерал Відо був призначений минулого літа. До того він керував силами спеціальних операцій.
Figaro нагадує - скандал навколо генерала Відо виник ще напередодні березня, коли начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав, що французька розвідка, на відміну від колег з США та Британії, вважала малоймовірним російське вторгнення.
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Завадили британці підігнавши літаки,й американці. Громадяни,що повалили до воєнкоматів. Ми стартували після наказу хла від 22.02 пронапад. Про незраду нейдеться . Все,вже,було вибудовано.
Як розгрібатиме Суспільство,я,незнаю
"Західні змі ще гірші за скабєєву і соловйова. Мовчіть про війну, ви завдаєте шкоди нашій економіці".
Як ви думаєте хто це?
В нас підготовка почалась за кілька тижнів до вторгнення. А за кордоном спостерігали починаючи з січня, але так сяк..
Я прервался на 4-ой минуте )))))))))
Сейчас буду пробовать досмотреть, шоб никого не разбудить )))
https://www.youtube.com/watch?v=0zr3FC-Yrfc
Бюджет пиляли ?
Блін, спитали б в нас: ми б їм безплатно написали.
В Україні - ще жодна офіційна особа не отримала навіть догани, за непідготовку до оборони та саботування багатьох військових проектів, які б були дуже доречні саме зараз.