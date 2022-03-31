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Главу розвідки Франції Відо звільняють через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну, - Figaro

франція

Найближчим часом у відставку буде відправлено керівника Головного управління військової розвідки Франції генерала Еріка Відо.

Про це, посилаючись на джерела в армії, пише Figaro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За даними видання, генерал Відо залишить свою посаду, через помилкові оцінки щодо реалістичності російського вторгнення в Україну.

Джерела відмічають – чутки про звільнення високопоставленого офіцера через "недосконалій фаховий рівень" ходили вже протягом кількох днів. Однак спочатку говорили про його переведення на іншу посаду, чого не буде.

Керівником розвідки генерал Відо був призначений минулого літа. До того він керував силами спеціальних операцій.

Figaro нагадує - скандал навколо генерала Відо виник ще напередодні березня, коли начальник генштабу генерал Тьєррі Буркхард визнав, що французька розвідка, на відміну від колег з США та Британії, вважала малоймовірним російське вторгнення.

Також читайте: Розвідка США вважає, що Путіна дезінформують його ж радники

Автор: 

відставка (1459) розвідка (3854) Франція (3038)


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Топ коментарі
+58
То це і Арахамію треба тоді звільнити, виходить.

"Західні змі ще гірші за скабєєву і соловйова. Мовчіть про війну, ви завдаєте шкоди нашій економіці".
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31.03.2022 03:07
+48
США во всю трубили что россия готовит вторжение. За день до вторжения Зеля сказал "что вы панику сеете, у вас есть доказательства, предьявите". Русня Херсон пешком прошли аж до Марика, без сопротивления.
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31.03.2022 03:47
+21
наш Буданов також докладував Президенту, що ніхто не нападе, і нічого, далі працює.
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31.03.2022 03:39
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Во как, и МакАрока увольте, он с ****** общается.
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31.03.2022 03:04 Відповісти
США во всю трубили что россия готовит вторжение. За день до вторжения Зеля сказал "что вы панику сеете, у вас есть доказательства, предьявите". Русня Херсон пешком прошли аж до Марика, без сопротивления.
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31.03.2022 03:47 Відповісти
********* - пошел у спам!
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31.03.2022 04:08 Відповісти
Встань с дивана и сходи на фронт.
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31.03.2022 04:20 Відповісти
Зеля.ты чтоль?
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31.03.2022 04:34 Відповісти
ермак появился в пространстве недели через две после, а разведчик и недели не прошло, как появился с заявлением, что кремль полон его агентов
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31.03.2022 09:48 Відповісти
Країнунеготували до здачі. Її Здавали.
Завадили британці підігнавши літаки,й американці. Громадяни,що повалили до воєнкоматів. Ми стартували після наказу хла від 22.02 пронапад. Про незраду нейдеться . Все,вже,було вибудовано.
Як розгрібатиме Суспільство,я,незнаю
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31.03.2022 10:41 Відповісти
Справа саме в тому, що паскудні ліваки, які нині при владі в США і Західній Європі, тільки й робили, що п#зділи. І нічого (!!) не робили, щоб не допустити війну. Так само як в 2014. І те, як вони зараз "біжать" допомагати важким озброєнням і смертельними санкціями, лише підтверджує, що в них з самого початку була змова з путіним про здачу України. Тільки всі вони вже обісрались, бо капітуляції за "кілька годин", як казав перед вторгненням міністр фінансів Німеччини послу Мельнику, не сталось. І тепер мусять тягнути, зображаючи якусь допомогу, заробляючи рейтинги перед виборами, які в цих лівацьких нікчем вже на нулях.
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31.03.2022 11:39 Відповісти
То це і Арахамію треба тоді звільнити, виходить.

"Західні змі ще гірші за скабєєву і соловйова. Мовчіть про війну, ви завдаєте шкоди нашій економіці".
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31.03.2022 03:07 Відповісти
Не виходить. Арахамія просто тріпло, а нач розвідки несе відповідальність за таку інформацію. Різниця зрозуміла?
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31.03.2022 04:21 Відповісти
Байдена поддерживают 40%.
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31.03.2022 05:50 Відповісти
Мда, и 72% Омериканцев туда же...
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31.03.2022 07:35 Відповісти
То скоріше підтримують ЗСУ і народ України, ніж любителя поговорити один на один з кремлівським педофілом.
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31.03.2022 08:46 Відповісти
Просто на даний час він офіційно є лицем українського народу, вони не поглиблюються у внутрішні чвари.
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31.03.2022 09:24 Відповісти
Покжіть його мандат. Які в сраку повноваження??? Які повноваження в його господаря? Про ,що,ви,власне. Неторохтіть
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31.03.2022 10:35 Відповісти
Не зрозумів Вашої відповіді. Мова йшла про те, що американці підтримують більше Зеленського ніж Байдена, виказав думку що не Зеленського а ЗСУ, я виказав думку що не Зеленського а Україну, але Зеленський є дійсним президентом (мені теж не подобається але як є) і тому в американських опитуваннях порівнювали саме президента з президентом. Що не так? Про чий мандат Ви говорите?
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01.04.2022 09:36 Відповісти
То скоріше підтримують ЗСУ, ніж любителя шашликів і поговорити з ху.лом.
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31.03.2022 08:49 Відповісти
Цифра 72 Вас не бентежить?
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31.03.2022 09:20 Відповісти
Треба всю шоблу відправити у відставку, а потім під суд. Вони крадівництвом переймалися за кілька днів до вторгнення і чути про війну нічого не хотіли.
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31.03.2022 08:36 Відповісти
Хламідія звичайна мавпа. Шимпанзе. За що його звільняти?
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31.03.2022 09:09 Відповісти
тоді в зоопарк падлюку
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31.03.2022 10:48 Відповісти
Поздравляю, Шарик, ты балбес!
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31.03.2022 03:18 Відповісти
Непойняв, ну а як же весняні шашлички? Всі разом!
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31.03.2022 03:19 Відповісти
********* - пошел у спам!
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31.03.2022 04:09 Відповісти
тобі мало шашличків на полях та узбіччях?
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31.03.2022 04:22 Відповісти
Не спи генерал, - замёрзнешь! 😁😂
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31.03.2022 03:27 Відповісти
а вот хер его знает - может это Макрон убедил генерала в том что путин не нападет. Он же с путиным в дёсна лупился, а не генерал.
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31.03.2022 03:31 Відповісти
Ви не повірите, але в США нарешті найшли президента, якому всі довіряють, рівень довіри 76%
Як ви думаєте хто це?
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31.03.2022 03:34 Відповісти
Телевизор?!
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31.03.2022 03:40 Відповісти
********* - пошел у спам!
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31.03.2022 04:10 Відповісти
Не балуйся!
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31.03.2022 04:36 Відповісти
наш Буданов також докладував Президенту, що ніхто не нападе, і нічого, далі працює.
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31.03.2022 03:39 Відповісти
После придумают мульку что это была конспирология с дорогами и шашлыками .дабы не выдать подозрений в подготовке! а на самом деле все готовились в аврале и на сколько могли .
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31.03.2022 03:44 Відповісти
це ж було вже.
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31.03.2022 04:24 Відповісти
Ви не праві, наші знали про напад ще в кінці листопада, але про це не говорили, щоб не почався в країні хаос.
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31.03.2022 04:09 Відповісти
Але, це я сам придував.
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31.03.2022 04:11 Відповісти
Ложь.
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31.03.2022 04:12 Відповісти
І щоб не почався хаос розмінували дороги з криму та не фінансували Вільху, Непиуни, не закуповували броніки та шоломи, еге ж.
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31.03.2022 05:52 Відповісти
Про Крим це окреме питання. Адже саме з нього зайшли загарбники в Херсон, поперли на Маріуполь.
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31.03.2022 08:20 Відповісти
Крим-це зєлін вирок довічний.
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31.03.2022 09:27 Відповісти
Про те ,що Крим був с самого початку в планах москви плацдарм для нападу не казав тільки ледащий.
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31.03.2022 10:15 Відповісти
Знали, але нічого особливо не робили. Єрмак же сказав не так давно - не вірили.
В нас підготовка почалась за кілька тижнів до вторгнення. А за кордоном спостерігали починаючи з січня, але так сяк..
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31.03.2022 08:15 Відповісти
Эрмачок точно не верил. Его старший товарищ Алекс (Н.П.Патрушев) на второй день после визита крисьоныша в Питер, пришел с траурным венков на Марсово Поле и громогласно заявил, что войны не будет, и его уверенность передалась младшим братьям по разуму в Украине ( Ермаку, Арахамии, Резникову,Подоляку, Верещуку). Хотя другие Юстасы от ФСБ поверили "провокативнгым слухам америкосо"и сдрыснули.
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31.03.2022 10:56 Відповісти
Ще в 19-му році знали, коли і приводили до влади повністю контрольованого Коломойським суб'єкта, Коломойським, якому ну ніяк не можна було допускати зближення з Заходом і тим більше США(бо екстрадують врешті решт і присудять років 100-200 за гратами - за фінансові оборудки у космічних масштабах), тобто навпаки - вигідно було б співпрацювати з ракшою, що він і почав робити, раптом заспівавши про "громадянську війну" в Україні тощо. Ось і думайте, коли вони вже знали(може не до конкретних дат, але сам намір і приблизні плани, цілі вторгнення).
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31.03.2022 09:21 Відповісти
Да уж, во многих руководителей разведки полетят погоны, после того как ЗСУ громит войска №2 в мире по мощности!
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31.03.2022 04:07 Відповісти
А чого чекати ? Зараз розвідка не потрібна ??
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31.03.2022 11:21 Відповісти
Після українських подій розвідки усі країн отримають посилене фінансування.
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31.03.2022 04:13 Відповісти
Окрім України, звісно. Позаяк українська розвідка потребує передусім якісних доріг і мобільних застосунків для агентури серед бабусів.
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31.03.2022 05:52 Відповісти
Нащо ? проблема була в інтерпритаціях ! Власне кажучи, як завжди ...
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31.03.2022 11:22 Відповісти
то шо вони прорахувались з нападом то таке...То був інший прорахунок..шо Україна не здасться..памятаєте як казав посол в Німеччині зрадісною посмішкою..ну шо готові підписати ультиматум...от дві країни це Франція і Німеччина лобісти )(уйла..ЧОМУ так видзвонюють постійно до )(уйла Французи і Німці тепер? Прорахувались а тепер замолюють гріхи
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31.03.2022 04:15 Відповісти
Они видят Украину европейским конкурентом в будущем! Поэтому и занимаются политической проституцией и поиском для себя выгоды!
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31.03.2022 04:24 Відповісти
як це так виходить жабоїди так сумлінно працювали на москалів всі ці роки, так гарно поставляли їм військову техніку і технології, а москалі не попередили жабоїдів, що нападуть! непорядок виходить...
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31.03.2022 04:48 Відповісти
Не спишь? Тогда смотри ))))))))))
Я прервался на 4-ой минуте )))))))))
Сейчас буду пробовать досмотреть, шоб никого не разбудить )))
https://www.youtube.com/watch?v=0zr3FC-Yrfc
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31.03.2022 05:00 Відповісти
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31.03.2022 04:59 Відповісти
Ох послушаешь этих экспертов..
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31.03.2022 09:32 Відповісти
Немецкий гигант Metro AG и https://zn.ua/WORLD/leroy-merlin-otkljuchila-ukrainskij-filial-ot-vsekh-korporativnykh-kanalov.html Leroy Merlin планируют отдавать всю прибыль из РФ на благотворительность Украине.
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31.03.2022 05:06 Відповісти
ты в это веришь?
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31.03.2022 06:00 Відповісти
У нас такой же скандал в разведовательном сообществе (17 спецслужб). Основные претензии к разведке это - огромная переоценка возможностей, силы и профессионализма кацапской армии и такая же огромная НЕДОоценка украинской. Полетят головы. У нас это на раз-два.
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31.03.2022 05:47 Відповісти
І чим же вони займалися ?
Бюджет пиляли ?

Блін, спитали б в нас: ми б їм безплатно написали.
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31.03.2022 06:11 Відповісти
переоцінити краще ніж недооцінити.
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31.03.2022 08:12 Відповісти
а как, кстати, оценен прогноз проживающего в одно доме с гогилашвили (прямо спецоперация по сожительству) булданова относительно корейского сценария для Украины? как этот пердл великава аналитика булданова оценен рукойводством Украины?
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31.03.2022 06:33 Відповісти
..звільнили через великі гроші отримані від Фуйла
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31.03.2022 06:47 Відповісти
Якщо правда що Зеленський наказав розмінувати дорогу з Криму на Херсон... То я тоді не знаю що від Зелі ще чекати....
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31.03.2022 09:16 Відповісти
Підписання капітуляції.
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31.03.2022 09:28 Відповісти
троляра иди за руским караблём и прямо сейчас
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31.03.2022 09:49 Відповісти
Побалакаєм після того, що вони там підпишуть. Я тебе помітив собі.
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31.03.2022 11:02 Відповісти
а я тебя в рот твой поганый того....
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01.04.2022 04:30 Відповісти
А это шо ещё за мудило ё-аное выползло?
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01.04.2022 19:18 Відповісти
обосранные и перешуганные французы как и сам макрон не могут вообще что-то толковое в плане санкций принять, то что говорить о ихней жалкой разведке. Кто-то слышал о французской разведке? Британская, американская да. А это параша полная как все бесхребетные жабоеды
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31.03.2022 09:56 Відповісти
они вобще на всякий случай белый флаг заранее вывесили, ну типо, Месье пуТИН, месье пуТИН, МИ здайомси, ми здрайомси, нихт шиссен
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31.03.2022 10:24 Відповісти
ну чого ж: високий блондин у жовтому ботінку
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31.03.2022 11:35 Відповісти
Я вам скажу це звільнення опосередковано пов'язане і з тим,що французький бізнес тисне на уряд Макрона через те що їх не попередили, а вони ж дуже інтегровані були на ринок рашистів непідготувалися і ось зараз починається розбір польотів.
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31.03.2022 10:21 Відповісти
Странно..,но ведь сам Макрон знал о планах «пу»,ведь он ему напрямую сказал..и Макрон даже попытался его остановить»Опомнитесь»…то нельзяя сказать ,что Франция вообще ничего не знала и даже не предполагала.
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31.03.2022 11:37 Відповісти
РУМО (військова розвідка) прорахувалась, бо вважала, що раз Банкова не вірить у війну, то і ЗСУ (вище управління) не буде опиратися. Але не могли уявити, що капітулянтів з Банкової прямо не пускають в штаби, бо недовіряють. Вірний крок, який окупив себе сторицею. Того і мовчали прохіндеї 3 тижні. Зайнялися звичною справою торгувати на міжнароді. Озвучувати допомогу і т.д, Хочуть зайнятись звичною справою - гадити.
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31.03.2022 11:56 Відповісти
Тобто, Франція звільняє високопосадовця за неправильну оцінку ситуації далеко від кордонів країни.
В Україні - ще жодна офіційна особа не отримала навіть догани, за непідготовку до оборони та саботування багатьох військових проектів, які б були дуже доречні саме зараз.
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31.03.2022 12:06 Відповісти
Найвеличнішому інші і не потрібні.
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31.03.2022 19:55 Відповісти
 
 