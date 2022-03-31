В ООН створили комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Раду ООН з прав людини.
Комісія складається з трьох осіб - Еріка Месе з Норвегії (голова), Ясминки Джумхур з Боснії та Герцеговини й Пабло де Грейффа з Колумбії.
Створення такої комісії передбачено резолюцією Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. У документі сказано, що РПЛ вирішила створити незалежну міжнародну комісію з розслідування у складі трьох експертів, яких призначає президент.
Комісія, зокрема, має "збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включно з їхнім гендерним аспектом, та систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію та докази, зокрема інтерв'ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів".
Комісію створено на один рік, і вона має доповісти РПЛ усно про свою роботу у вересні 2022 року та підготувати письмову доповідь до березня 2023 року, а також звітувати перед Генеральною Асамблею ООН.
Голова комісії Ерік Месе працює суддею і є колишнім головою Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді.
Ясминка Джумхур - колишня суддя, нині омбудсмен з прав людини у Боснії та Герцеговині.
Пабло де Грейфф - колишній радник з питань правосуддя в міжнародних організаціях та директор програми правосуддя перехідного періоду у Нью-Йоркському університеті.
Україна, США, Польща та інші країни звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів на території нашої держави. Свідчення очевидців, фотографії, відео та супутникові знімки демонструють цілеспрямовані обстріли цивільного населення та руйнування житлових будинків, шкіл, лікарень, цивільної інфраструктури.
Розслідування воєнних злочинів РФ розпочали також Міжнародний кримінальний суд, ОБСЄ та приблизно десять країн.
Україна схвалила звернення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію та повномасштабне вторгнення.
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Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
А вони створюють комісію щоб констатувати факт, що вони абсолюно нічемні.
кучу на стол твоему председателювето на резолюцию этой комиссии и рассмеется тебе в лицо.Организация-импотент.