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В ООН створили комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

оон

Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Раду ООН з прав людини.

Комісія складається з трьох осіб - Еріка Месе з Норвегії (голова), Ясминки Джумхур з Боснії та Герцеговини й Пабло де Грейффа з Колумбії.

Створення такої комісії передбачено резолюцією Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. У документі сказано, що РПЛ вирішила створити незалежну міжнародну комісію з розслідування у складі трьох експертів, яких призначає президент.

Комісія, зокрема, має "збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включно з їхнім гендерним аспектом, та систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію та докази, зокрема інтерв'ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів".

Комісію створено на один рік, і вона має доповісти РПЛ усно про свою роботу у вересні 2022 року та підготувати письмову доповідь до березня 2023 року, а також звітувати перед Генеральною Асамблею ООН.

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Голова комісії Ерік Месе працює суддею і є колишнім головою Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді.

Ясминка Джумхур - колишня суддя, нині омбудсмен з прав людини у Боснії та Герцеговині.

Пабло де Грейфф - колишній радник з питань правосуддя в міжнародних організаціях та директор програми правосуддя перехідного періоду у Нью-Йоркському університеті.

Україна, США, Польща та інші країни звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів на території нашої держави. Свідчення очевидців, фотографії, відео та супутникові знімки демонструють цілеспрямовані обстріли цивільного населення та руйнування житлових будинків, шкіл, лікарень, цивільної інфраструктури.

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Розслідування воєнних злочинів РФ розпочали також Міжнародний кримінальний суд, ОБСЄ та приблизно десять країн.

Україна схвалила звернення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію та повномасштабне вторгнення.

Автор: 

ООН (3336) росія (64895) воєнні злочини (1848)


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Топ коментарі
+7
Варто нагадати, що зміни до конституціі під час війни заборонені конституцією, а відмова від вступу до НАТО є державною зрадою і не може служити предметом перемовин.
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31.03.2022 06:44
+6
перша справа - боягузтво ООН
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31.03.2022 06:18
+5
Ну всьо, зараз оркам точно звиздець. ОООН шютіть нє любіт
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31.03.2022 06:44
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перша справа - боягузтво ООН
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31.03.2022 06:18 Відповісти
Перша справа - послаблення ЗСУ, замороження ракетної програми України з виробництва "Непунів", "Вільх", "Громів", розмінування підходів до Криму зеленою владою.
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31.03.2022 08:29 Відповісти
Подивився останній випуск російської пропаганди (60 минут).
Що можу сказати, чим більше наші ЗСУ навалюють російським військовим - тим сильніше російські хотєлкі зменшуються.
Раніше пропагандисти говорили, що головним завданням спецоперації є "захват України". Тепер вони вже так не говорять.
Тепер головним завданням є захват Донбасу.
Менше почали говорити про те, що захвачений південь України вони хочуть собі залишити.
(звісно ж самі вони звідти не підуть, якщо українці добре їм не наваляють, так як на північному напрямку)
Задоволені тим, що Україна оголошує нейтралітет.
Але недовольні тим, що у України будуть країни-гаранти. Вони називають це нато2.
(Хоча я не розумію, чим їх не задовільняє те, що у нас будуть гаранти. Вони ж, за їхніми словами, на нас нападати не збираються)
Також в договорі є те, що навчання на території Україні будуть проводитись тільки з дозволу країн-гарантів. Радіють, що вони мають стати одною з країн гарантів, тому що вони зможуть ветувати всі навчання.
(Хоча я особисто проти, щоб росія стала нашим гарантом. Росія вже була гарантом Казахстану. І, коли там почалась революція, росія, скориставшись тим, що вона гарант - ввела війська)
"лднр" хочуть розширити до границь Донецької і Луганської областей.
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31.03.2022 06:27 Відповісти
Варто нагадати, що зміни до конституціі під час війни заборонені конституцією, а відмова від вступу до НАТО є державною зрадою і не може служити предметом перемовин.
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31.03.2022 06:44 Відповісти
Ну всьо, зараз оркам точно звиздець. ОООН шютіть нє любіт
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31.03.2022 06:44 Відповісти
ООН - міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки.

А вони створюють комісію щоб констатувати факт, що вони абсолюно нічемні.
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31.03.2022 07:08 Відповісти
Маячня... кацапи досі в ООН...
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31.03.2022 07:36 Відповісти
Т.н.,,русским ,,просто нравится убивать. Именно за это,за право убивать безнаказанно они и воюют. Экономически эта недострана-недоимперийка несостоятельна-1,7 процента мирового ВВП. Из которого львиная часть продажа жижи и газа. ,,узкому миру,, нечего предложить Миру -полное фиаско,от экономики до культуры. А фантомные боли т н. бывшей империи не дают ей жить спокойно,видя насколько она несостятельна ни как экономическая единица,ни как современное общество развитых людей готовых предложить что то интересное и инновационное Миру
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31.03.2022 08:13 Відповісти
рОсія вони, рООООООООООООООООООООООсія, які вони "рУські"?????? рОООООООООськи вони, та й годі. До речі, ніякого їм "нейтралітету" до ніжок не впаде, УКРАЇНА буде в Европі та в NATO, це є незмінним.
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31.03.2022 11:42 Відповісти
Поэтому в кавычки и взял
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31.03.2022 22:22 Відповісти
Комісія,як і все що родила ця непотрібна організація,не матиме жодного практичного результату.
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31.03.2022 08:15 Відповісти
не пройшло й пів року, як бюрократи зачухались...
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31.03.2022 08:44 Відповісти
И что они будут делать? Ничего! Есть такой военный преступник, террорист, живодёр - алексей мильчаков. Он себе поразвлекался, и уехал в рашку, будет жить сколько сужено, и никто ничего не сделает. Так же и современные убийцы, насильники, уедут в рашку, и будут рассказывать какие они герои мародерствовали и мирных людей убивали. Они же не будут выкрадать преступников из рашки, и перевозить в Гаагу, а потом судить.
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31.03.2022 09:07 Відповісти
ООН,тебе самой не смешно?Ща паРаша наложит кучу на стол твоему председателю вето на резолюцию этой комиссии и рассмеется тебе в лицо.Организация-импотент.
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31.03.2022 09:17 Відповісти
я - нострадамус: все закінчиться, як і з комісіями і розслідуваннями по МН17.
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31.03.2022 09:37 Відповісти
любители позаседать и *********
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31.03.2022 09:51 Відповісти
Делов то - три вагона денег и это уже Украины напала на бедную Орду. Ковид показал, стоимость гастарбайтеров ООН - никчемная и вредная контора по легализации преступлений.
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31.03.2022 10:26 Відповісти
 
 