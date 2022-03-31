Від початку вторгнення окупанти вбили на Миколаївщині 134 цивільних, серед них шестеро дітей

Від початку широкомасштабного російського вторгнення на Миколаївщині загинули 134 цивільні особи, зокрема шестеро дітей, ще 415 мирних жителів зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі цифри навів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім 30 березня під час пресконференції для вітчизняних та іноземних ЗМІ.

"З початку російської агресії на Миколаївщині загинули 134 людини, у тому числі шестеро дітей. Ще 415 наших громадян зазнали поранень, серед них 30 дітей", - сказав Кім.

Окрім того, за його словами, пошкоджено 1622 цивільні об’єкти, 1200 з яких - житлові будинки. Решта - школи, дитсадки, об'єкти цивільної інфраструктури тощо.

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