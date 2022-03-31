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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку вторгнення окупанти вбили на Миколаївщині 134 цивільних, серед них шестеро дітей

миколаїв

Від початку широкомасштабного російського вторгнення на Миколаївщині загинули 134 цивільні особи, зокрема шестеро дітей, ще 415 мирних жителів зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі цифри навів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім 30 березня під час пресконференції для вітчизняних та іноземних ЗМІ.

"З початку російської агресії на Миколаївщині загинули 134 людини, у тому числі шестеро дітей. Ще 415 наших громадян зазнали поранень, серед них 30 дітей", - сказав Кім.

Окрім того, за його словами, пошкоджено 1622 цивільні об’єкти, 1200 з яких - житлові будинки. Решта - школи, дитсадки, об'єкти цивільної інфраструктури тощо.

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Автор: 

діти (5038) Миколаївська область (2255) смерть (6739) Кім Віталій (471)


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З кожною такою новиною все більше бажаю смерті кацапським смердючим лапатним вбивцям...
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31.03.2022 06:37 Відповісти
Т.н.,,русским ,,просто нравится убивать. Именно за это,за право убивать безнаказанно они и воюют. Экономически эта недострана-недоимперийка несостоятельна-1,7 процента мирового ВВП. Из которого львиная часть продажа жижи и газа. ,,узкому миру,, нечего предложить Миру -полное фиаско,от экономики до культуры. А фантомные боли т н. бывшей империи не дают ей жить спокойно,видя насколько она несостятельна ни как экономическая единица,ни как современное общество развитых людей готовых предложить что то интересное и инновационное Ми
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31.03.2022 08:10 Відповісти
Миру
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31.03.2022 08:11 Відповісти
 
 