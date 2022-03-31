Українська делегація на переговорах з РФ насамперед консультується з військовими, - Арахамія

Українська делегація на переговорах з Російською Федерацією постійно консультується з військовими, перш ніж висувати пропозиції щодо мирного договору.

Про це глава української делегації Давид Арахамія сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу зазначити, що ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими. Розуміємо, що зараз фактично військові – це номер один, наша опора. І якщо їм щось не подобається, то ми це просто прибираємо. Тому ми спитали пана Залужного, щоб він надав нам людину, до якої є довіра. Пан Кириленко у нас є у переговорній групі, і по всіх питаннях консультуємося спочатку із військовими, а потім з дипломатами", - розповів Арахамія.

За його словами, Україна також консультувалася з ізраїльськими військових експертами. "Вони кажуть, що нам найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету, адже своя армія має бути достатньо оборонна, ми ж ні на кого не нападаємо, ми нейтральна держава, але маємо вміти себе гарно захищати", - сказав глава української переговорної делегації.

Він додав: влада вважає, що було б ідеально, якби в Україні, окрім армії, додатково 1-2 мільйона громадян кілька разів на рік мали можливість проходити навчання на полігонах, аби в разі потреби їх можна було швидко мобілізувати.

Як повідомлялося, 29 березня в Стамбулі відбувся очний раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Після нього українська делегація виступила з низкою пропозицій для припинення російсько-української війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

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