Українська делегація на переговорах з РФ насамперед консультується з військовими, - Арахамія
Українська делегація на переговорах з Російською Федерацією постійно консультується з військовими, перш ніж висувати пропозиції щодо мирного договору.
Про це глава української делегації Давид Арахамія сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я хочу зазначити, що ми нічого не робимо без консультацій з нашими військовими. Розуміємо, що зараз фактично військові – це номер один, наша опора. І якщо їм щось не подобається, то ми це просто прибираємо. Тому ми спитали пана Залужного, щоб він надав нам людину, до якої є довіра. Пан Кириленко у нас є у переговорній групі, і по всіх питаннях консультуємося спочатку із військовими, а потім з дипломатами", - розповів Арахамія.
За його словами, Україна також консультувалася з ізраїльськими військових експертами. "Вони кажуть, що нам найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету, адже своя армія має бути достатньо оборонна, ми ж ні на кого не нападаємо, ми нейтральна держава, але маємо вміти себе гарно захищати", - сказав глава української переговорної делегації.
Він додав: влада вважає, що було б ідеально, якби в Україні, окрім армії, додатково 1-2 мільйона громадян кілька разів на рік мали можливість проходити навчання на полігонах, аби в разі потреби їх можна було швидко мобілізувати.
Як повідомлялося, 29 березня в Стамбулі відбувся очний раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Після нього українська делегація виступила з низкою пропозицій для припинення російсько-української війни, серед яких – підписання міжнародного договору про гарантії безпеки України.
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ставки підіймають
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
«35 человек погибли в результате авиаудара по территории Яворовского военного полигона, который был осуществлен 13 марта. Свежую информацию https://loda.gov.ua/news?id=66364 обнародовала пресс-служба Львовской областной госадминистрации.»
ВОПРОС К ЗЕЛЕНСКОМУ : разве жти два мудака уже не должны сидеть в сизо , а не по Стамбулом ездить ?????
хто такий той Кириленко ?У нього є мандат на перемовини ?
О том, как происходило подписание документа, почему его не использовали раньше и как его можно применить сейчас, "КП" в Украине" рассказал один из разработчиков Будапештского меморандума (см. "Справку "КП") , экс-первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. На момент подписания он был начальником договорно-правового управления украинского МИД.
"Нас никто не обманывал с Будапештским меморандумом"
https://kp.ua/politics/679488-dyplomat-aleksandr-chalyi-zapad-hotov-vypolniat-budapeshtskyi-memorandum-eto-ukraynskye-elyty-zabyly-o-nem
ВЫ ЗРЯ, придурки зелёные, украинцев за дураков держите .
Опять взяли в руководители юридической части МАЦКОВСКОГО ФСБЭШНИКА ПО ПРОСЬБЕ ЕРМАКА ИЛИ МАЦКВВЫ ????
почему молчат руководители фракций .
уберите уже эту тупую обезьяну Аразамию из руководства УКРАИНОЙ
Арахамія абхаз, який, як пишуть ще донедавна мав громадянство раіські. За офіційною версією - грузинське. Але хтознає.. Українське він отримав лише в 2015.
Арестович народжений десь в Грузії. За його словами космополіт, якому чхати на українське питання.
Подоляк. Ніби українець. Але зрощений у Білорусі.
Єрмак. Цей взагалі має папашу фсбешника.
Чалий давній українофоб, колишній посол раіські, так здається.
Питання. В нас бракує українців, яких можна відправили на перемовини захищати державу ?
Шо ві гаварітє!?
А чому ж тоді головою делегації став Арахамія, а не міністр оборони України Резніков!?
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Глава фракции партии "Слуга народа Давид Арахамия заявил, что 16 февраля вторжения России не будет с вероятностью 99,9%.
Об этом лидер президентской фракции https://www.youtube.com/watch?v=WsrA49xgP34 рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".
По словам Арахамии, на сегодняшний момент у России на украинских границах нет необходимого количества техники и военных для широкомасштабного наступления.
"Во время эскалации весной 2021 года вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники - этого теоретически достаточно для большого нападения. Сейчас Россия стянула к украинским границам 123 тысячи, что почти в два раза меньше. С военной точки зрения, как нам объяснили военные, полномасштабное нападение невозможно.
По координационным действиям наша разведка не видит, что россияне непосредственно готовятся. 99,9% что послезавтра ничего не будет. Они могут собрать через месяц-два необходимое количество, но это точно не завтра.
Кроме того, десятки российских танков в ходе проводимых учений увязли в болотах и сейчас у них очень большие проблемы, каким образом эту технику доставать", - заявил Арахамия.
Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию https://gazeta.ua/articles/world-life/_cru-zayavilo-scho-rosiya-napade-na-********-16-lyutogo-bilij-dim-sprostovuye/1070559 о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.
а почему не увольняют АРАХАМИЮ за помилкові оцінки ????
Прикриваючи військовими свої наміри. От взяти Чалого. Це ж відвертий українофоб в давній цапський агент. Він для чого?
То есть убили несколько тысяч мирных жителей, положили 10,000 своих бойцов, настреляли ракет и наломали своей техники на 300 млрд долларов, уничтожили чужого имущества на 500 млрд долларов, угробили свой финансовый сектор, сломали кучу отраслей экономики, вызвали ненависть всего мира к себе, а заодно ко всему русскому и ко всем русским, а потом решили отвести войска и пообещали больше не трогать.
Я же корректно факты описываю?
а когда-то спортсменов за это общество ругало !
Традиційна українська особливість, спочатку робити щось а потім починати замислюватись про зроблене.
Доречі а де це недорозуміння виборці знайшли?
Входить в города пехотой уже пробовали - из двадцати десантных групп только у одной был условный успех. Штурм Мосула вспомните - это ведь правило, так у всех стран было, ничего нового.
Держать в осаде? По опыте военных конфликтов в той же Европе в последние десятилетия (Сербия здесь - самый большой полигон опыта) города в осаде могут находиться годами, и даже функционировать. Гуманитарные конвои из Европы туда - вопрос времени.
У нас условный дедлайн до июня. Условный - потому что в июне у нас не остается экономики, не остается ничего. По большому счету, на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон, просто потому, что в таком перенапряжении ситуация быть не может. Аналитики нет - нельзя просчитать хаос, здесь никто ничего не сможет сказать наверняка. Действовать интуитивно, да еще и на эмоциях - но это ж вам не покер. Ставки будут повышаться, в надежде, что вдруг какой-то вариант прострелит. Беда в том, что мы тоже можем сейчас просчитаться и в один ход потерять все.
По большому счету, у страны нет выхода. Вот просто нет варианта возможной победы, а поражение - все, приплыли вообще. На 100% повторили начало прошлого века, когда решили пнуть слабенькую Японию и получить быструю победу, потом оказалось, что с армией - беда-беда. потом начали войну до победного конца, потом стали большевиков забирать на "перевоспитание" в армию - они ведь маргиналы были, никому неинтересные в массах. А потом никому толком неизвестные большевики подхватили антивоенные лозунги и на них понеслось такое...
Из плюсов: мы все сделали, чтобы не прошел даже намек на массовую отправку "штрафников" на передовую. Отправьте туда зеков и "социально ненадежных", политических (чтобы внутри страны воду не каламутили) - моральный дух армии просто уйдет в минус. А противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Воевать умеет, командиров среднего звена там хватает. Оружие есть. Поддержка у них есть. Мы просто создадим прецедент человеческих потерь в мире. И все.
Чего боимся больше всего: наверху действуют по правилу перекрытия старой проблемы новой проблемой. Во многом по этой причине начался Донбасс 2014 года - нужно было отвести внимание западников от темы русской весны в Крыму, поэтому донбасский кризис вроде бы как должен был оттянуть на себя все внимание и стать предметом торга. Но там начались еще большие проблемы. Тогда решили продавить Эрдогана на 4 трубы "Южного потока" и вошли в Сирию - это после того, как Сулеймани дал заведомо ложные вводные, чтобы решить свои задачи. По итогу - с Крымом закрыть вопрос не получилось, с Донбассом тоже проблемы есть, Южный поток сжался до 2 труб, а Сирия повисла еще одним головняком (выйдем - снесут Асада, что выставит нас идиотами, но и сидеть - трудно и бесполезно).
Я не знаю, кто придумал "украинский блиц-криг". Если бы нам дали реальные вводные, мы бы как минимум указали, что изначальный план спорный, что надо многое перепроверить. Очень многое. Теперь мы влезли в говно где-то по шею. И непонятно, что делать. "Денацификация" и "демилитаризация" - это не аналитические категории, потому что у них нет четко сформированных параметров, по которым можно определять уровень выполнения или невыполнения поставленной задачи.
Теперь остается ждать, что какой-то ******** советник убедит верхи начать конфликт с Европой с требованием снизить какие-то санкции. Или снижают, или война. А если откажут? Теперь я не исключаю, что тогда мы втянемся в настоящий международный конфликт, как Гитлер в 1939. И нам потом нашу Z со свастикой сравняют.
Существует ли вероятность локального ядерного удара? Да. Не в военных целях (ничего не даст - это оружие прорыва обороны), а с целью запугать остальных. Заодно готовится почва все свернуть на Украину - Нарышкин со своим СВР сейчас землю роют, чтобы доказать, что у них там ядерное оружие тайно создавалось. Бл_ть, они сейчас долбят по тому, что мы уже давно изучили и разобрали по косточкам: нельзя здесь доказательства нарисовать на коленке, и наличие специалистов и урана ( у Украины полно обедненного изотопа 238) - это ни о чем. Там производственный цикл такой, что незаметно не сделаешь. "Грязную" бомбу даже не сделаешь незаметно, а то, что их старые АЭС могут давать оружейный плутоний (станции типа РЭБ-1000 дают его в минимальных количествах как "побочный продукт" реакции) - так там американцы такой контроль ввели с подключением МАГАТЭ, что обсасывать тему глупо.
А Вы знаете, что начнется через неделю? Ну, пусть через две даже. Нас сейчас так накроет, что по голодным 90ым скучать начнем. Пока торги закрывали, Набиуллина вроде бы делает нормальные шаги - но это все как пальцем дыру в плотине затыкать. Все равно прорвет, да еще и сильнее. Ни за 3, ни за 5, ни за 10 дней ничего не решится уже.
Кадыров бьет копытом не просто так - у них там свои приключения. Он создал себе имидж самого влиятельного и непобедимого. И если один раз упадет - его снесут свои же. Он больше не будет хозяином тейпа-победителя.
Дальше идем. Сирия. "Ребята продержатся, по Украине все закончится - и там в Сирии снова все укрепим по позициям". А теперь в любой момент там могут дождаться, когда у контингента истощатся ресурсы - и такая жара пойдет... Турция перекрывает проливы - самолетами возить снабжение туда, это как деньгами печь топить.
Заметьте - все это одновременно происходит, мы даже не успеваем все в одну кучу свести. У нас положение, как у Германии в 43-44ом. На старте сразу. Иногда уже теряюсь от этого переутомления, иногда кажется, что все приснилось и это был сон, что все как раньше.
По тюрьмам, кстати, будет хуже. Сейчас гайки начнут закручивать так, чтоб до кровавой сукровицы. Везде. Если честно, то чисто технически это остается единственным шансом удержать ситуацию - мы уже в режиме тотальной мобилизации. Но в таком режиме долго быть нельзя, а у нас со сроками неясность и будет пока только хуже. От мобилизации управление всегда сбивается. Да и представьте: ны рывке можно пробежать стометровку, а выйти на марафонскую дистанцию и дать рывок изо всех сил - плохо. Вот мы с украинским вопросом рванули, как на стометровку, а вписались в марафон по пересеченной местности.
И это я очень-очень кратко рассказал о происходящем.
Из циничного только добавлю, что я не верю в то, что ВВ Путин нажмет на красную кнопку, чтобы уничтожить весь мир.
Во-первых, там не один человек решение принимает, хоть кто-то да соскочит. А людей там много - нет никакой "единоличной красной кнопки".
Во-вторых, есть некоторые сомнения, что там все успешно функционирует. Опыт показывает, что чем выше прозрачность и контроль, тем легче выявить недочеты. А там, где непонятно, кто и как контролирует, но всегда бравурные отчеты - там всегда все не так. Я не уверен, что система красной кнопки функционирует согласно заявленным данным. К тому же плутониевый заряд надо каждые 10 лет менять.
В-третьих, и это самое мерзкое и грустное, лично я не верю в готовность пожертвовать собой человека, который ни членов Совета Федерации, но своих самых ближайших представителей и министров не подпускает к себе близко. Из-за страха коронавируса или нападения - не важно. Если ты боишься подпустить к себе самых доверенных, то как ты решишься уничтожить себя и своих близких включительно?
Если что - спрашивайте, но могу не отвечать по нескольку дней. Мы в режиме аврала, а задач все больше.
В целом отчеты наши бодрые, но все летит в пи_ду».
Не публікуватиму тут плани кремля про ліквідацію переговорників слуг після реалізації своїх планів їхніми руками. Самі слуги знають. Даремно слуги не вірять. Пишуть записочки. Зраджують. Виконують марлезонський балет на 73% Тягають із собою міністра оборони, який за фактом - військовий завгосп, який, догоджаючи слугам, не забезпечив армію в повному обсязі. ВІЙСЬКОВОЮ ОПЕРАЦІЮ КЕРУЄ ГЕНШТАБ.
Марно каже їм ДУМАЙТЕ. Там нема чим.
Думати треба українцям. Оцінити рівень переговорних втрат та діяти на випередження
https://naspravdi.today/uk/2021/12/20/pomylka-rezydenta/
сейчас ПУСТЯТ ВСЕ ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ ( тактика раши )- возьмут дуру Безуглу и начнут создавать комиссию ВР , чтобы узнать кто приказал . У меня простое предложение - просто расстрелять главную секретаршу и в Украине исчезнут предатели
Доброго ранку!
А ізраїльські військові експерти часом не у хремлі працюючи? Бо від т.з. запропонованого укріпленого імунітету тхне бояришником та лаптями А тепер розкажи мавписько, як за умовами наданих ваших пропозицій авторства чалого армія зможе бути достатньо оборонною, бо навчань з западними інструктора и та взагалі навчань із країнами НАТО у випадку підписання та прийняття нейтралітету в Україні їх не буде ніколи, чи гадаєте херант рф дасть згоду , як українська армія буде вивчати новації у військовій галузі (хіба що по картинкам у журналах "звЯзда" наданих любязно рфією, а тому про ******* озброєння зможете забути також, бо хто його надасть тим, хто не зможе використовувати.
а не ее "руководству".
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
Що доцільно і чого треба домагатися на всіх міжнародних майданчиках і в переговорах з російською стороною?
Першочергово маємо вимагати надання міжнародних гуманітарних коридорів для порятунку цивільних громадян Маріуполя, Чернігова, Харкова та інших міст, які в російській облозі і в яких - гуманітарна катастрофа. З цього треба починати і цим - закінчувати!
Потрібне негайне припинення вогню, щоб була можливість надати допомогу і забрати наших поранених та загиблих - і цивільних, і військових.
І починати українська делегація такі переговори має з озвучення кількості загиблих дітей та мирних громадян України.
Саме на таких моментах має базуватись переговорна позиція представників України, поки триває війна!
І насамкінець. Росіяни, як завжди, брешуть! Російська військова агресія, попри цинічну обіцянку відведення військ від Києва та Чернігова, ні на мить не припиняється! Йдуть активні бої!
І від розривів ворожих ракет та бомб трясе Київ, Чернігів та інші українські міста!
- ЗСУ - ну чого тобі шут гороховий, часу немає?
- Арахамія - можна ми прєдложим нашим рускім партньорам запрєтіть учєнія на Украінє бєз іх сагласія?
- ЗСУ - та ***** що завгодно, нас ваш серіал з голобородько ніяк не стосується. Все ПНХ!