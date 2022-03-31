ГУР Міноборони отримало особисті дані російських розвідників, які чинять воєнні злочини в Україні

Головне управління розвідки України отримало дані військовослужбовців 1327 центру застосування розвідпідрозділів та підрозділів спецпризначення ГРУ, котрі скоюють воєнні злочини проти народу України (військова частина 25908, що дислокується в н.п. Ботлих, Республіка Дагестан).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Фейсбуці.

"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!" - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, П.І.Б., фото кожного окупанта, скан-копії їхніх водійських посвідчень, підрозділ, посада, військове звання можна переглянути у PDF-форматі.

Також інформація є на офіційному сайті ГУР Міноборони України.

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