Оперативна інформація станом на 06:00 31 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 31 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Так, розпочалася тридцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
"Керівництвом Російської Федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.
Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої "роз’яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації особового складу підрозділів окупаційних військ до участі у бойових діях залишається низьким та має тенденцію до погіршення. За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи.
"У з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби та небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.
На території Республіки Білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил Російської Федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України.
На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки", - повідомили в Генштабі.
Повідомляється також, що угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Українські воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.
"Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Менять Нью Йорк, Вену и Милан на Воронеж и Тамбов Анна Нетребко не намерена.
__________________________________________________________________________________
Анна Нетребко осудила войну России против Украины и отреклась от Путина. В своем посте в "Фейсбуке" на английском языке она написала, что прямо осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы, в то время как она ищет «мира и единства через искусство», а Путина видела всего несколько раз (о том, что была доверенным лицом на выборах забыла).В начале марта с Нетребко разорвала договор нью-йоркская "Метрополитан-опера". Её директор заявил, что певица отказалась "отречься от публичной поддержки Владимира Путина". Незадолго до этого, опера заявила, что прекращает сотрудничество со всеми артистами, которые поддерживают войну. Баварская опера так же прекратила сотрудничество с Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым.26 февраля, в первые дни войны, Нетребко написала в ныне удаленном посте в "Инстаграме", что "заставлять артистов, да и любого общественного деятеля, высказывать политические мнения публично и обличать свою родину неправильно".В новом посте Нетребко также сообщает, что живет в Австрии и там же платит налоги. 50-летняя певица планирует возобновить оперные и концертные выступления с конца мая, изначально в Европе.
Звичайна підпарканна **********,кацапська
1. Орки все рівно його підірвуть, коли будуть відступати з Херсону;
2. Підрив цього моста взагалі унеможливив би проведення орками суходольної операції у напрямку Одеси. Лінія фронту була б скорочена на 80-100 км., оскільки наступна переправа через Дніпро - дамба Каховської ГЕС;
3. Сили і засоби, які наразі задіяні в обороні Одеської та Миколаївської областей, могли б бути задіяні на інших ділянках фронту. Зокрема - на недопущенні переходу орків на правий берег Дніпра по дамбі Каховської ГЕС.
Ключову помилку на Південному напрямку - відсутніть мінних полів та інших інженерних споруд на виході з Кримського перешійку, що призвело до швидкої блокади Маріка, ми вже обговорили. До цього питання можна не повертатись.
"...кількість загиблих обраховувалася десятками тисяч"
***... Чувак, тобі в Генштаб, терміново!!! Такий воєнний талант пропадає.
Наводити понтонну переправу через річку шириною 600 м. під вогнем артилерії противника - на це пішов би місяць-другий. І не факт, що це оркам вдалося б.