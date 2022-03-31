Австралія вводить мито у 35% на всі товари з РФ та Білорусі
Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна вводить мито у 35% на всі товари, які будуть імпортовані з Росії та Білорусі, на додаток до вже діючих мит.
Рішення набуде чинності з 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Того ж дня також почне діяти заборона на імпорт російської нафти на енергопродуктів.
"Ми рішуче підтримуємо подібні дії наших міжнародних партнерів щодо скасування торговельного статусу "найсприятливішої нації" з Росією та Білоруссю відповідно до їхніх національних процесів. Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжує закликати Росію припинити своє незаконне вторгнення в Україну", - сказав Моррісон.
Зазначається, що сьогодні о 9:30 за Києвом у відеоформаті перед парламентом Австралії виступить Президент України Володимир Зеленський.
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То есть убили несколько тысяч мирных жителей, положили 10,000 своих бойцов, настреляли ракет и наломали своей техники на 300 млрд долларов, уничтожили чужого имущества на 500 млрд долларов, угробили свой финансовый сектор, сломали кучу отраслей экономики, вызвали ненависть всего мира к себе, а заодно ко всему русскому и ко всем русским, а потом решили отвести войска и пообещали больше не трогать.
Я же корректно факты описываю?
Орда добровольно пока нигде и на сантиметр не отступила, или их уничтожали и отбрасывали, или на некоторых участках у них фронт развалился из-за отсутствия надежного тыла, и к. с. отсутствия подкреплений, боеприпасов и продовольствия (в последнем случае они занимаются грабежом)
Європа і енергопродукти отримає і санкції на росію накладе.
"Рішення набуде чинності з 25 квітня"
Причина чому вони вирішили залишитися на росії це гроші,виробник заробляє приблизно 50 мільйонів євро на рік - 10 відсотків від загального річного обороту.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/wegen-russland-geschaeft-boykott-aufrufe-gegen-ritter-sport-79621628.bild.html