Австралія вводить мито у 35% на всі товари з РФ та Білорусі

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна вводить мито у 35% на всі товари, які будуть імпортовані з Росії та Білорусі, на додаток до вже діючих мит.

Рішення набуде чинності з 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Того ж дня також почне діяти заборона на імпорт російської нафти на енергопродуктів.

"Ми рішуче підтримуємо подібні дії наших міжнародних партнерів щодо скасування торговельного статусу "найсприятливішої нації" з Росією та Білоруссю відповідно до їхніх національних процесів. Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжує закликати Росію припинити своє незаконне вторгнення в Україну", - сказав Моррісон.

Зазначається, що сьогодні о 9:30 за Києвом у відеоформаті перед парламентом Австралії виступить Президент України Володимир Зеленський.