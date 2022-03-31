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Новини Санкції проти Росії
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Австралія вводить мито у 35% на всі товари з РФ та Білорусі

австралія

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна вводить мито у 35% на всі товари, які будуть імпортовані з Росії та Білорусі, на додаток до вже діючих мит.

Рішення набуде чинності з 25 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Того ж дня також почне діяти заборона на імпорт російської нафти на енергопродуктів.

"Ми рішуче підтримуємо подібні дії наших міжнародних партнерів щодо скасування торговельного статусу "найсприятливішої нації" з Росією та Білоруссю відповідно до їхніх національних процесів. Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та продовжує закликати Росію припинити своє незаконне вторгнення в Україну", - сказав Моррісон.

Зазначається, що сьогодні о 9:30 за Києвом у відеоформаті перед парламентом Австралії виступить Президент України Володимир Зеленський.

Автор: 

Австралія (427) Білорусь (7922) мито (927) росія (64895) санкції (11760)


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Топ коментарі
+17
https://www.facebook.com/pchikov/posts/7275435235863191 Павел Чиков

То есть убили несколько тысяч мирных жителей, положили 10,000 своих бойцов, настреляли ракет и наломали своей техники на 300 млрд долларов, уничтожили чужого имущества на 500 млрд долларов, угробили свой финансовый сектор, сломали кучу отраслей экономики, вызвали ненависть всего мира к себе, а заодно ко всему русскому и ко всем русским, а потом решили отвести войска и пообещали больше не трогать.

Я же корректно факты описываю?
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31.03.2022 08:38
+6
Это хорошо но лучше вообще отказаться от касапского дерматина.
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31.03.2022 08:39
+6
Так само має зробити ЄС і кожну неділю окупації території України піднімати на 1% це мито, доки кампаніям з ЄС перестане вигідно купувати нафту, газ інші матеріали з РФ.
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31.03.2022 08:47
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https://www.facebook.com/pchikov/posts/7275435235863191 Павел Чиков

То есть убили несколько тысяч мирных жителей, положили 10,000 своих бойцов, настреляли ракет и наломали своей техники на 300 млрд долларов, уничтожили чужого имущества на 500 млрд долларов, угробили свой финансовый сектор, сломали кучу отраслей экономики, вызвали ненависть всего мира к себе, а заодно ко всему русскому и ко всем русским, а потом решили отвести войска и пообещали больше не трогать.

Я же корректно факты описываю?
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31.03.2022 08:38 Відповісти
Да ты все правильно описал даже не называя расию типилами.
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31.03.2022 08:47 Відповісти
Это хорошо но лучше вообще отказаться от касапского дерматина.
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31.03.2022 08:39 Відповісти
Это заградительная пошлина. По-сути то же самое что блокировка. Никто в Австралии не купит российское при наличии конкурентов, которые еще и дешевле.
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31.03.2022 09:36 Відповісти
Так само має зробити ЄС і кожну неділю окупації території України піднімати на 1% це мито, доки кампаніям з ЄС перестане вигідно купувати нафту, газ інші матеріали з РФ.
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31.03.2022 08:47 Відповісти
1% в неделю явно маловато. В день ОК. что бы за месяц уже чувствовать конкретно!
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31.03.2022 08:58 Відповісти
Хотя 35% это уже тупо не конкурентно способные товары будут. Которые ни кто покупать не будет.
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31.03.2022 09:00 Відповісти
"а потом решили отвести войска"

Орда добровольно пока нигде и на сантиметр не отступила, или их уничтожали и отбрасывали, или на некоторых участках у них фронт развалился из-за отсутствия надежного тыла, и к. с. отсутствия подкреплений, боеприпасов и продовольствия (в последнем случае они занимаются грабежом)
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31.03.2022 08:54 Відповісти
Європі треба ввести мито 200% на російські нафту-газ. Росії прийдеться зменшити ціну в 3 рази, щоб конкурувати на європейському ринку.
Європа і енергопродукти отримає і санкції на росію накладе.
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31.03.2022 09:25 Відповісти
Беріть всі приклад з Австралії
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31.03.2022 09:36 Відповісти
Можно бы и пораньше

"Рішення набуде чинності з 25 квітня"
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31.03.2022 09:54 Відповісти
35%?! По-факту, то є ембарго на російські і білоруські товари.
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31.03.2022 09:58 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба закликає бойкотувати німецьку торгову марку шоколаду Ritter Sport.
Причина чому вони вирішили залишитися на росії це гроші,виробник заробляє приблизно 50 мільйонів євро на рік - 10 відсотків від загального річного обороту.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/wegen-russland-geschaeft-boykott-aufrufe-gegen-ritter-sport-79621628.bild.html
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31.03.2022 10:54 Відповісти
 
 