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У результаті обстрілів у Луганській області горить школа та нафтове сховище, загинули двоє людей, двох дітей поранено, - Гайдай

лисичанськ

У результаті ворожих обстрілів 30-31 березня в Луганській області горить школа, нафтове сховище, десятки будинків, загинуло 2 особи, поранено 2 дитини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Без урахування вчорашніх ранкових обстрілів у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школи, у Рубіжному - 1. Низку будинків пошкоджено без загорянь. (…) Двоє людей загинули, двоє дітей у тяжкому стані", - написав Гайдай у телеграм-каналі у четвер уранці.

"Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - додав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Попасній та Рубіжному жахлива гуманітарна ситуація, - Гайдай

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обстріл (28183) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4869)


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якась біда з тою нафтою і сховищамт
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31.03.2022 09:11 Відповісти
йа-йа, натюрлих
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31.03.2022 09:14 Відповісти
московський агент
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31.03.2022 09:30 Відповісти
Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
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31.03.2022 09:32 Відповісти
А правда,що гетманцев весь час працював помічником депутатів від партії регіонів(опзж), і якщо це правда ,тоді на одне питання до СБУ побільшає!
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31.03.2022 10:01 Відповісти
 
 