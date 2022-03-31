У результаті обстрілів у Луганській області горить школа та нафтове сховище, загинули двоє людей, двох дітей поранено, - Гайдай
У результаті ворожих обстрілів 30-31 березня в Луганській області горить школа, нафтове сховище, десятки будинків, загинуло 2 особи, поранено 2 дитини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Без урахування вчорашніх ранкових обстрілів у Лисичанську від вогню росіян запалали 9 житлових будинків, у Сєвєродонецьку - 5 та школи, у Рубіжному - 1. Низку будинків пошкоджено без загорянь. (…) Двоє людей загинули, двоє дітей у тяжкому стані", - написав Гайдай у телеграм-каналі у четвер уранці.
"Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць. Остаточна кількість жертв ще встановлюється. Вже ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для скорішої локалізації вогнища туди направлено посилений наряд рятувальників", - додав Гайдай.
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