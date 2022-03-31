У Раді пропонують платити росіянам за передачу в розпорядження ЗСУ військової техніки

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, яким передбачається на законодавчому рівні встановити для російських військових виплати за добровільно передану Збройним силам України військову техніку в придатному для використання стані. Платити будуть від 10 тисяч до мільйона доларів США.

Документ за номером 7229 опубліковано на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло".

Так, переданий у розпорядження ЗСУ бойовий літак оцінили в мільйон доларів, бойовий вертоліт - 0,5 млн доларів, РСЗВ до 122 мм - 25 тисяч доларів, РСЗВ понад 122 мм - 35 тисяч доларів, танк або САУ - 100 тисяч доларів, БМП/БТР/БРДМ - 50 тисяч доларів, військовий автомобіль - 10 тисяч доларів. Кораблі оцінили наступним чином: корабель 1/2 рангу - мільйон доларів, корабель 3/4 рангу - 500 тисяч доларів, допоміжне військове судно - 200 тисяч доларів, малогабаритні бойові/розвідувальні кораблі - 50 тисяч доларів.

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Особи з-поміж солдатів російської армії або інших російських структур, які передали техніку ЗСУ, отримають право на збереження в таємниці цього факту, а також нові документи з даними, гарантії безпеки їх перебування в Україні та, за бажанням, створення умов для виїзду в третю безпечну країну.

До речі, точно такі ж виплати передбачені для військовослужбовців ЗСУ, інших структур безпеки та оборони України, а також звичайних українців за трофейну російську техніку в придатному стані, передану в розпорядження ЗСУ.