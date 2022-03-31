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Новини Війна
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У Раді пропонують платити росіянам за передачу в розпорядження ЗСУ військової техніки

рф

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, яким передбачається на законодавчому рівні встановити для російських військових виплати за добровільно передану Збройним силам України військову техніку в придатному для використання стані. Платити будуть від 10 тисяч до мільйона доларів США.

Документ за номером 7229 опубліковано на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Слово і діло".

Так, переданий у розпорядження ЗСУ бойовий літак оцінили в мільйон доларів, бойовий вертоліт - 0,5 млн доларів, РСЗВ до 122 мм - 25 тисяч доларів, РСЗВ понад 122 мм - 35 тисяч доларів, танк або САУ - 100 тисяч доларів, БМП/БТР/БРДМ - 50 тисяч доларів, військовий автомобіль - 10 тисяч доларів. Кораблі оцінили наступним чином: корабель 1/2 рангу - мільйон доларів, корабель 3/4 рангу - 500 тисяч доларів, допоміжне військове судно - 200 тисяч доларів, малогабаритні бойові/розвідувальні кораблі - 50 тисяч доларів.

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Особи з-поміж солдатів російської армії або інших російських структур, які передали техніку ЗСУ, отримають право на збереження в таємниці цього факту, а також нові документи з даними, гарантії безпеки їх перебування в Україні та, за бажанням, створення умов для виїзду в третю безпечну країну.

До речі, точно такі ж виплати передбачені для військовослужбовців ЗСУ, інших структур безпеки та оборони України, а також звичайних українців за трофейну російську техніку в придатному стані, передану в розпорядження ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17176) ВР (14941) виплати (1032)


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Топ коментарі
+14
о, и это прямо с доставкой
дешевле чем купить за границей
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31.03.2022 09:33
+12
Ой, я другий тиждень кацапам спамлю, що можна заробити здавшись разом з технікою, а це виявляється тільки на розгляді.

Як незручно вийшло.
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31.03.2022 09:45
+10
1. Захоплять полоненого кацапа і РСЗВ і скажуть що той здався. Бабло розпишуть між собою.
2 .Завеликі гонорари, мін в 2 рази зменшити.
3. А от нашим хлопцям треба давати винагороди і за захоплену і знищену техніку. А то вийде що кацапи будуть мати більше винагороди ніж наші хлопці.
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31.03.2022 09:39
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пропоную зразу на Мальдіви на відпочинок
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31.03.2022 09:33 Відповісти
о, и это прямо с доставкой
дешевле чем купить за границей
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31.03.2022 09:33 Відповісти
Ну и плюс деморализация вражеской армии
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31.03.2022 09:36 Відповісти
Ага, і ордена навішувати, посмертно
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31.03.2022 09:35 Відповісти
👍 выкупим технику у кацапов. Скоро начнут и ракеты привозить. Почувствуют слабость пуйла и услышат слухи о успешных продажах, так их потом не отгонишь
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31.03.2022 09:37 Відповісти
1. Захоплять полоненого кацапа і РСЗВ і скажуть що той здався. Бабло розпишуть між собою.
2 .Завеликі гонорари, мін в 2 рази зменшити.
3. А от нашим хлопцям треба давати винагороди і за захоплену і знищену техніку. А то вийде що кацапи будуть мати більше винагороди ніж наші хлопці.
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31.03.2022 09:39 Відповісти
п.1. та п.3 До самого кінця новину дочитати проблема? Там так і пропонують.

п.2 Літак коштує 20+ млн$, а його тобі продадуть в 20 раз дешевше. Не жлобись, бо нічого не отримаєш.
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31.03.2022 10:02 Відповісти
а за знищену виходить преміальних не буде нашим?
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31.03.2022 11:11 Відповісти
п.1 Питання ше в тому щоб отримували винагороду люди, які самі захопили трофеї, бо зазвичай йдуть відкати, типу придатна/не придатна техніка, ділись з тими хто зверху. Звісно не всі зволочі, але вистарчає.
п.3 Також означає, що за знищену/пошкоджену ворожу техніку теж потрібно виплачувати премії нащим хлопцям.
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31.03.2022 11:20 Відповісти
А я предлагаю резать их на органы и пополнять бюджет УКРАИНЫ.
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31.03.2022 09:42 Відповісти
А також за полонених охвіцерів і особливо прапорщиків
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31.03.2022 09:43 Відповісти
А цыганам платить будут ?
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31.03.2022 09:44 Відповісти
Ну коли ви будете читати до кінця?

До речі, точно такі ж виплати передбачені для військовослужбовців ЗСУ, інших структур безпеки та оборони України, а також звичайних українців за трофейну російську техніку в придатному стані, передану в розпорядження ЗСУ
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31.03.2022 10:03 Відповісти
підтримую
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31.03.2022 09:44 Відповісти
Ой, я другий тиждень кацапам спамлю, що можна заробити здавшись разом з технікою, а це виявляється тільки на розгляді.

Як незручно вийшло.
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31.03.2022 09:45 Відповісти
Правильное решение следует добавить ликвидация офицеров также приветствуется...
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31.03.2022 09:56 Відповісти
Правильно. Он в Афгані савєцькі окупанти продавали душманам і зброю і паливо бензовозами.
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31.03.2022 09:58 Відповісти
тільки тим, хто здався, громадянство не пропонуйте. нам ті ху.є.со.си в якості громадян України зовсім не потрібні
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31.03.2022 09:59 Відповісти
только перед передачей такого "сданого" оружия в войска, обязательно проверять на наличие "маячков". Помнить о древнекитайской стратегии "отравленная пилюля"
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31.03.2022 10:58 Відповісти
Дайте вгадаю, законопроект внесли слуги?
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31.03.2022 12:25 Відповісти
За передачу військової техніки росіянам може бути одна плата - залишити живим. Цього досить.
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31.03.2022 13:08 Відповісти
 
 