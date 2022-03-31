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Окупанти проводять примусовий призов кримських татар до армії РФ, не викликають тих, хто служив у ЗСУ, - член Меджлісу

крим,мобілізація

Окупаційна влада у Криму проводить активний призов кримських татар і встановила обмеження на виїзд з півострова чоловікам призовного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі Радіо НВ український кримськотатарський політик Ескендер Барієв.

"Так, дійсно це має місце. І ми це відслідковуємо. І також працюємо з нашими громадянами, щоб вони ховалися, по-перше. Або від'їжджали з Криму, або якщо до них приходять і намагаються закликати до збройних сил (РФ), то, відповідно, відмовлятися публічно. Тому що ми одразу кажемо: хай ви краще відсидите в тюрмах півроку-рік, але ви не будете співучасниками цього злочину. І звісно ж, третій варіант, якщо вже потрапили в ряди збройних сил РФ, то треба шукати спосіб, як здатися, перейти на сторону України", - розповів він.

Барієв додав, що у такому випадку існує низка ризиків.

"Є вже інформація, що ходять по деяким районам, в тому числі проживання кримських татар, фіксують, де і які є люди призивного віку. Таким чином цікавляться, де на даний момент вони знаходяться. Окрім того, є підзаконний акт, який забороняє виїзд мешканцям з Криму з кримською пропискою через Керченський міст. Бо іншого шляху сьогодні немає для виїзду з Криму. Від 18 до 45 років. А далі тут, звичайно, кажучи про ризик, є ще небезпека, що навіть якщо люди відмовляються і потрапляють в тюрми, їх можуть примусово вивозити на фронт", - зазначив політик.

Барієв також розповів про використання пропаганди, наприклад залучення підконтрольної окупантам у Криму поліції, перевдягаючи її в форму українських правоохоронців та видавати нібито за "лояльність" діям Росії на півдні України. Також за його словами, наразі на окупованому півострові не зафіксовані випадки призову до російської армії тих, хто проходив службу раніше у ЗСУ.

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"Але при всьому тому цей процес іде, а, на жаль, ми вже маємо інформацію, це достовірна інформація, на 7 березня вже привозили 400 "двохсотих" із 216 бригади, яка знаходиться в Перевальному. Окрім того, дійсно лікарні, особливо на півночі Криму, завантажені пораненими російськими військовими. А також другий пологовий у місті Сімферополі, п’ятиповерхова будівля повністю переорієнтована на госпіталь. Окрім того, транспортами, літаками вони вивезуть "двохсотих" і "трьохсотих" в тому числі на територію РФ. Тому з нашого боку дуже важливо, і дійсно наші громадяни опинилися там заложниками. Як бути? Як їх захистити? Звичайно, це дуже серйозна проблема. І зрозуміло, що тут наші родичі, тут наші близькі люди, за яких ми дуже сильно переживаємо. Але в будь-якому випадку ми їм кажемо про те, що треба переходити на бік України, і не можна бути інструментом загарбницької війни. Тому що ми всі є жертвами тієї загарбницької війни, які проводять окупанти сьогодні на території Україні", - підсумував член Меджлісу.

Автор: 

армія рф (17176) Крим (14124) призов (431)


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Топ коментарі
+13
Помню как говорили в крыму, зато у нас войны нету. Чтобы жить с Рашкой и не воевать? Как я уже говорил, не хочешь защищать свою страну будешь воевать за другую. Притом уже в качестве пушечного мяса третьего сорта
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31.03.2022 09:44
+12
вот и посмотрим какие татары патриоты украины
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31.03.2022 09:36
+8
член такую речь задвинул, шо зажурчал весь паровоз горючими слезами... член членистого члена, лучше бы ты не речь задвигал, а организовывал вооруженной сопротивление... 8 лет чубаров с джемилевым водку в Киеве жрали, а вот сопротивление организовать так и не смогли... только ежедневные сопли об арестах...
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31.03.2022 09:37
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вот и посмотрим какие татары патриоты украины
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31.03.2022 09:36 Відповісти
з язика зняли...влучнішого, ніж Ваш, коментаря в цій темі вже не буде
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31.03.2022 09:40 Відповісти
вы еще за 8 лет их коллаборанства этого не поняли?
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01.04.2022 01:53 Відповісти
член такую речь задвинул, шо зажурчал весь паровоз горючими слезами... член членистого члена, лучше бы ты не речь задвигал, а организовывал вооруженной сопротивление... 8 лет чубаров с джемилевым водку в Киеве жрали, а вот сопротивление организовать так и не смогли... только ежедневные сопли об арестах...
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31.03.2022 09:37 Відповісти
Пора создать татарс кую освободительную армию - Крым от орков освобождать
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31.03.2022 09:38 Відповісти
Батальйон. Чисельністю як рота. Всі хто хотів вже воюють, а решта ізольована на півострові і найближчим часом хіба в окуаційну армію може загриміти. І ніхто їх в Україну не відправиться, перекинути затикати дірки в інші місця. Ротація і доукомплектування. А от " там жє наших людєй" запросто кинуть. Мізки в 2014 вже були каша, а зараз промиті повністю:" 8 лєт бамбілі, нацисти, НАТА, лабораторіі".
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31.03.2022 10:30 Відповісти
на жаль, ми вже маємо інформацію, це достовірна інформація, на 7 березня вже привозили 400 "двохсотих" із 216 бригади Джерело:
так це не жаль.....навіщо жаліти ціх падлюк
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31.03.2022 09:40 Відповісти
Це справді радісна новина. Не має там притомних, там їх і в 2014 було дуже мало, а зараз і поготів.
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31.03.2022 10:34 Відповісти
Джамилев - пожилой человек
а вот Чубаров - мог бы и подсуетиться
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31.03.2022 09:40 Відповісти
Помню как говорили в крыму, зато у нас войны нету. Чтобы жить с Рашкой и не воевать? Как я уже говорил, не хочешь защищать свою страну будешь воевать за другую. Притом уже в качестве пушечного мяса третьего сорта
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31.03.2022 09:44 Відповісти
Золоті слова. Але на сьогодні їм пофіг. Вже хочуть. Ну крім безпосередніх кандидатів на утилізація і дерозукомплнктацію. Дебілізм не лікується.
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31.03.2022 10:37 Відповісти
ЧАС НАСТАВ ПЕРЕВІРИТИ ХТО З УКРАЇНОЮ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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31.03.2022 09:50 Відповісти
Призвали - получив автомат, в бою постріляв командирів і героєм перейшов до лав ЗСУ.




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31.03.2022 10:00 Відповісти
На фоні росіянців, то про прибалтів я б встидався навіть згадувати.
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31.03.2022 10:41 Відповісти
Татары вообще себя ведут более чем странно,где их партизанское сопротивление?
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31.03.2022 10:08 Відповісти
Ще норм себе ведуть. Росія це фашистська держава, там тотальний контроль і репресії.
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31.03.2022 10:43 Відповісти
Це справа рук не тільки *****, а й самих татар. Воювати не хотіли і не хочуть, в ЗСУ іх мізер, громадянство РФ отримали, тому тепер мова може йти хіба що про їх депортацію з Криму разом з усіма зрадниками, окрім воюючих, постраждалих від окупантів і не зрадивших, а таких якщо набереться пару тисяч, то й годі. Оці мають право залишитись.
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31.03.2022 10:18 Відповісти
Не згідний. Вы не праві. В 2014 році переважаюча більшість татар готова була захищати Крим зі зброєю в руках. Їх зрадили. Тому ваші висловлювання я вважаю расистськими.
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31.03.2022 10:47 Відповісти
Згідно кримінального кодексу України, вбивство рашиста не є злочином. Так що мобілізовані татари можуть стріляти рашистам у спину, а потім здатися українській владі, і продовжити службу у лавах ЗСУ.
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31.03.2022 10:54 Відповісти
"Але при всьому тому цей процес іде, а, на жаль, ми вже маємо інформацію, це достовірна інформація, на 7 березня вже привозили 400 "двохсотих" із 216 бригади, яка знаходиться в Перевальному. Окрім того, дійсно лікарні, особливо на півночі Криму, завантажені пораненими російськими військовими." - підсумував член Меджлісу.

Членом якого меджлісу воно є?
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31.03.2022 12:24 Відповісти
Джемільов наче зібрався "миритися" з окупантами і АРК на 15р. вподальшому надовічно дарувати
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31.03.2022 12:54 Відповісти
А в чому проблема? Дадуть кримли зброю, і ті будуть русні в спину стріляти. Норм план.
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Їх все влаштовувало всі ці роки. І навіть, перед самим вторгненням 24 лютого, про котре вже хіба не кожна праска волала - ніхто з них навіть подумав виїхати з Криму на підконтрольну Україною територію. "Крим - он Божий, он свой собствєнній", правильно? А зараз - крокодилячі сльози - мовляв окупант у військо своє "гарматним м'ясом" загрібає. Ну, сидить й далі на попі рівно і розказуйте, які ви "нещасні". Що не вистачає духу навіть відмовитися.
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31.03.2022 17:37 Відповісти
 
 