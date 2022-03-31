Окупанти проводять примусовий призов кримських татар до армії РФ, не викликають тих, хто служив у ЗСУ, - член Меджлісу

Окупаційна влада у Криму проводить активний призов кримських татар і встановила обмеження на виїзд з півострова чоловікам призовного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі Радіо НВ український кримськотатарський політик Ескендер Барієв.

"Так, дійсно це має місце. І ми це відслідковуємо. І також працюємо з нашими громадянами, щоб вони ховалися, по-перше. Або від'їжджали з Криму, або якщо до них приходять і намагаються закликати до збройних сил (РФ), то, відповідно, відмовлятися публічно. Тому що ми одразу кажемо: хай ви краще відсидите в тюрмах півроку-рік, але ви не будете співучасниками цього злочину. І звісно ж, третій варіант, якщо вже потрапили в ряди збройних сил РФ, то треба шукати спосіб, як здатися, перейти на сторону України", - розповів він.

Барієв додав, що у такому випадку існує низка ризиків.

"Є вже інформація, що ходять по деяким районам, в тому числі проживання кримських татар, фіксують, де і які є люди призивного віку. Таким чином цікавляться, де на даний момент вони знаходяться. Окрім того, є підзаконний акт, який забороняє виїзд мешканцям з Криму з кримською пропискою через Керченський міст. Бо іншого шляху сьогодні немає для виїзду з Криму. Від 18 до 45 років. А далі тут, звичайно, кажучи про ризик, є ще небезпека, що навіть якщо люди відмовляються і потрапляють в тюрми, їх можуть примусово вивозити на фронт", - зазначив політик.

Барієв також розповів про використання пропаганди, наприклад залучення підконтрольної окупантам у Криму поліції, перевдягаючи її в форму українських правоохоронців та видавати нібито за "лояльність" діям Росії на півдні України. Також за його словами, наразі на окупованому півострові не зафіксовані випадки призову до російської армії тих, хто проходив службу раніше у ЗСУ.

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"Але при всьому тому цей процес іде, а, на жаль, ми вже маємо інформацію, це достовірна інформація, на 7 березня вже привозили 400 "двохсотих" із 216 бригади, яка знаходиться в Перевальному. Окрім того, дійсно лікарні, особливо на півночі Криму, завантажені пораненими російськими військовими. А також другий пологовий у місті Сімферополі, п’ятиповерхова будівля повністю переорієнтована на госпіталь. Окрім того, транспортами, літаками вони вивезуть "двохсотих" і "трьохсотих" в тому числі на територію РФ. Тому з нашого боку дуже важливо, і дійсно наші громадяни опинилися там заложниками. Як бути? Як їх захистити? Звичайно, це дуже серйозна проблема. І зрозуміло, що тут наші родичі, тут наші близькі люди, за яких ми дуже сильно переживаємо. Але в будь-якому випадку ми їм кажемо про те, що треба переходити на бік України, і не можна бути інструментом загарбницької війни. Тому що ми всі є жертвами тієї загарбницької війни, які проводять окупанти сьогодні на території Україні", - підсумував член Меджлісу.