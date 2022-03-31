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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,5 тис. осіб, 135 літаків, 131 гелікоптер, 614 танків і 1 735 броньованих машин

рф

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, pагальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

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РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1201 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.

Спеціальна техніка - 22.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) втрати (4381)


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Топ коментарі
+25
Во Франции беда. У тысяч и тысяч русских позакрывали банковские счета, пропали зарплаты, переводы. Просто за то, что, когда открывали счета, были предъявлены российские паспорта.
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31.03.2022 09:45
+22
Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
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31.03.2022 09:38
+19
Всім захисникам України-величезна вдячність...Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 09:39
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Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
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31.03.2022 09:38 Відповісти
На вертолете много не навоюешь, как по мне
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31.03.2022 09:40 Відповісти
Вертолет против колоны на марше - няшка
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31.03.2022 09:46 Відповісти
Проти колон на марші один Су-25 має ефективність як 3-4 Мі-24/Ка-52
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31.03.2022 12:26 Відповісти
попытка не пытка...!)))
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31.03.2022 09:47 Відповісти
Это грозно оружие - может как из засады резко появиться и дать залп ракет и т
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31.03.2022 10:10 Відповісти
ну так клювом не нужно счелкать и держать стингер на готове. А то на марше они понимаешь, маршируют...
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31.03.2022 10:17 Відповісти
Вертольоти збираються для збору в Чорнобаївці.
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31.03.2022 10:00 Відповісти
самолеты уходят вперёд
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31.03.2022 12:31 Відповісти
Всім захисникам України-величезна вдячність...Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 09:39 Відповісти
Во Франции беда. У тысяч и тысяч русских позакрывали банковские счета, пропали зарплаты, переводы. Просто за то, что, когда открывали счета, были предъявлены российские паспорта.
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31.03.2022 09:45 Відповісти
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31.03.2022 09:52 Відповісти
на билет должны несколько сот евро разблокировать, иначе получат новую волну росийских нелегальных эмигрантов, и новых балалаечников в парижских бистро.
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31.03.2022 09:53 Відповісти
Поселить в негритянских кварталах, пусть наслаждаются😁💥. А евро им запрещено.
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31.03.2022 10:10 Відповісти
А,нащо,ім гроші,нехай імпортозаміщуються.Є мхи,лишайники торішнє листя
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31.03.2022 10:30 Відповісти
тут только недавно отметили ровную цифру по танчикам, а уже и по автомобилям сегодня подошло, а там и по РСЗО на подходе. Пора прекращать технику сотнями отмечать, надо на тысячи переходить. Здоровье не железное уже.
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31.03.2022 09:48 Відповісти
Это все радует, но, как сказал суперрусский мужичек из мультика "Падал прошлогодний снег", - Маловато будет!
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31.03.2022 09:52 Відповісти
надо бы теперь утопить фрегат "бздун адмирал ушаков" вместе с боезапасом и ракетами и обязательно всем экипажем... чтобы количество заныров превзошло количество всплытий...
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31.03.2022 10:01 Відповісти
Потери в Афганистане с 1979- 1989 года 118 самолетов, в первой чеченской 6 самолетов,во второй чеченской 7 самолетов, в Грузии 5 самолетов, в Сирии с 2015- 2022 потери 8 самолетов. Итого за последние 43 года рашка потеряла 144 самолета ( официально). Неужели действительно есть люди которьіе верят в 135 сбитьіх самолетов за 35 дней?? Всем очень смешно читать сводки русского генштаба о 1300 уничтоженньіх украинских танках и.т.д. Ну так наш генштаб не менее смешон,я все понимаю нужно поднимать боевой дух преувиличивая потери врага,но єто уже перебор. Я не против пропагандиских сказок для населения( 73%) о несуществующем ,,київськом привиді" которьій на 40летнем Миге 40летними ракетами посбивал милионпятьсот новейших рашкованских Сушек,,но люди мьі так скоро дойдем до Александра Матросова и Зои Космодемьянской и чем тогда мьі отличаемся ОТ НИХ???
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31.03.2022 10:05 Відповісти
Чечне и грузии никто ничем не помогал!
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31.03.2022 10:12 Відповісти
Грузинсько-російська війна 2008 року тривала 5 днів.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Это не вся статистика! Это только подтвержденные случаи
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31.03.2022 10:12 Відповісти
У афганців на початковому етапі і сирійської опозиції була ППО? Кацапські космічно-галактичні сили можуть воювати лише з беззбройними.
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31.03.2022 10:28 Відповісти
я шо казав - на кінець місяця літаки порвуть чортопхайки по кількості)))
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31.03.2022 10:07 Відповісти
«Не треба чекати, доки ворог наблизиться до кордонів, - застерігав Немирич. - А коли вже нападе, то до самого нутра ворожої держави треба вдертися, скільки змога треба переносити війну д
о ворожого краю. Мосх тільки в Московії може бути подоланий, як Ганнібал у Африці».
https://zbruc.eu/node/111321?fbclid=IwAR2-pFSsTluYofTcbOgWAxwY6MafuLpeQ68uFQRMFb6PTXKz-0M429JfShw
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31.03.2022 10:12 Відповісти
втрат РСЗВ та ППО вже третій день не більшає https://damage.com.ua
змінилась стратегія?
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31.03.2022 10:59 Відповісти
Почему бы вам не писать о количестве освобожденных сел и городов. Такая информация даже более воодушевляющая, чем количество уничтоженной техники.
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31.03.2022 14:30 Відповісти
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Патерь,,,нет среди мавзолейніх Шимпанзе,,,))))7
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01.04.2022 03:42 Відповісти
 
 