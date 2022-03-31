Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,5 тис. осіб, 135 літаків, 131 гелікоптер, 614 танків і 1 735 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 31 березня втрати особового складу противника становлять близько 17,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, pагальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

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РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1201 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83.

Спеціальна техніка - 22.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.