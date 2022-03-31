Мединському в Росії знадобиться особиста охорона через реакцію росіян на результати переговорів, - Арахамія
На думку голови української делегації на переговорах із РФ Давида Арахамії, голові російської делегації Володимиру Мединському доведеться просити про особисту охорону через реакцію росіян на результати переговорів.
Про це Арахамія заявив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора бачив медіамоніторинг, як відреагували (на результати переговорів. – Ред.) у Російській Федерації. Там теж "всі зрадники", хто повернулися.
Там цього Мединського – йому треба на охорону. Дуже розлючені люди, кажуть, що вони здають позиції.
Вони, на відміну від багатьох наших розлючених, вони почитали про гарантії і розуміють: "ми почали війну, щоби нібито боротися з НАТО, а фактично привели "копію" цього НАТО, і ще й погодилися на жорсткі гарантії для України", - розповів голова делегації.
Крім того, Арахамія розуміє, чому для українського суспільства проміжні результати переговорів можуть здаватися програшем. Особливо він розуміє, що емоційно військовослужбовцям може бути важко погодитися з думкою про ведення будь-яких перемовин з росіянами щодо компромісів з огляду на звірства окупаційних військ РФ в Україні.
Але він переконаний, що кінцевим результатом буде задоволена більша частина українців.
Голова делегації пояснив, що наразі не йдеться про жодні юридично обов’язкові документи чи зобов’язання, а лише про проміжні результати переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
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Орков расстроил не "результат переговоров". А заявления про отвод войск от Києва.
@stepanbandera96
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https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч
максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається
переговоры ради переговоров
все равно ничего даже и не думали подписывать
просто пробный камень - как насчет такого соглашения?
не работает оно ни в одну сторону
а мединского хай себе охраняет хоть мединская хоть лавров с песковым - пофиг
Це виходить - ***** потрібна охорона . . Додаткова !
Только ненависть к врагу, она объединяет всех и прочищает мозги...
Очень жестко настроили ватников на фашизм и империализм.
А теперь мединский обьявил, что, мол "захватывать Украину уже и не собираемся".
И ватники теперь разочарованы. И рейтинг у путина упадет.
Я думаю путину нужно расстрелять соловьева, за то, что он дал российской биомассе очень большие ожидания.
"Ці недоумки навіть не уявляють що з ними буде за найменшої спроби втілити те, що з переляку намололи язиками в Стамбулі. Вертайтесь в Україну, утирки. Тут вас гаряче зустрінуть і мертві, і живі і ненароджені в цій страшній війні."
Коли настане час гарантам виконувать гарантії, вони заховають голову в пісок, почнуть консультаціі і може дадуть зброю, або продадуть)))
Агрохимия на себя реакцию мониторит?
Или уже смирился с неизбежным?
Ось тепер має СБУ надати охорону Мединському щоб макака абхазька і надалі мала з ким вирішувати як бути УКРАЇНЦЯМ!
арахамія та мединьський
Які перемовники такі й перемови
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
может он реально так думает ?
Это чмо никогда не вело серьезных переговоров , у него нет ни должного опыта ни образования - КАКОЕ ФСБ поручило ему там участвовать и теперь ещё втирать украинцам это как победу ???
Результаты встречи он считает прогрессом, передает «МИР 24».
https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule
Только почему то когда он врет про нацистов в Украине всем смешно и никто не верит, а когда говорит что всем доволен то надо верить.
Ничего не подписано, но при этом все пропало.
Одне сло абрахуямія
а де цей орангутанг там людей побачив???
Після твоєї представленої "позиції" на переговорах ти ні хто інший як колаборант.
Аргументи:
1. Питання гуманітарного коридору до Маріуполя навіть не піднімалося!
2. Питання відшкодування РФ збитків Україні (репарація) - не піднімалося!