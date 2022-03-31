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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мединському в Росії знадобиться особиста охорона через реакцію росіян на результати переговорів, - Арахамія

мединський

На думку голови української делегації на переговорах із РФ Давида Арахамії, голові російської делегації Володимиру Мединському доведеться просити про особисту охорону через реакцію росіян на результати переговорів.

Про це Арахамія заявив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора бачив медіамоніторинг, як відреагували (на результати переговорів. – Ред.) у Російській Федерації. Там теж "всі зрадники", хто повернулися.

Там цього Мединського – йому треба на охорону. Дуже розлючені люди, кажуть, що вони здають позиції.

Вони, на відміну від багатьох наших розлючених, вони почитали про гарантії і розуміють: "ми почали війну, щоби нібито боротися з НАТО, а фактично привели "копію" цього НАТО, і ще й погодилися на жорсткі гарантії для України", - розповів голова делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заявила про готовність виконати принципові вимоги, на яких упродовж останніх років наполягала Росія, - Мединський

Крім того, Арахамія розуміє, чому для українського суспільства проміжні результати переговорів можуть здаватися програшем. Особливо він розуміє, що емоційно військовослужбовцям може бути важко погодитися з думкою про ведення будь-яких перемовин з росіянами щодо компромісів з огляду на звірства окупаційних військ РФ в Україні.

Але він переконаний, що кінцевим результатом буде задоволена більша частина українців.

Голова делегації пояснив, що наразі не йдеться про жодні юридично обов’язкові документи чи зобов’язання, а лише про проміжні результати переговорів.

Автор: 

росія (64895) Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+33
Арахамія вже давно з охороною.
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31.03.2022 09:47
+28
Шутка в стиле 95 квартала?
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31.03.2022 09:46
+27
Ці зелені презервативи вже думають як фашистських кацапів охороняти? Це нижче дна.
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31.03.2022 09:48
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Там слили адресс домашний гомосека красовского. Пусть какой нибудь заробитчанен наш проломит ему череп!!!
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31.03.2022 09:46 Відповісти
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31.03.2022 09:50 Відповісти
Нехіло так харчується)
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31.03.2022 10:12 Відповісти
у него зп была в антизомби показывали 600к деревянных на месяц. может себе позволить)
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31.03.2022 13:48 Відповісти
Жалко в телеге его нет
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31.03.2022 10:50 Відповісти
ага, і най це все рознесуть в новинах по всьому Світові, що українці убивці і їх треба боятися? Най юристи і дипломати вимогають екстрадиції. Ми хочемо до ЄС маємо демонструвати свою цивілізованність, мусимо дотримуватися законів, якщо будемо проломлювати черепи, нас закваліфікують як кацапів і до кацапів відправлять з усіма наслідками.
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31.03.2022 09:54 Відповісти
А чо сразу украинец проломил? Может то небайдужий громадянын?
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31.03.2022 10:07 Відповісти
а, ясно, якщо він в москві то звісно з дипломатією і юристами то марна справа. але щоб в москві були наші заробітчани?
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31.03.2022 09:55 Відповісти
Поверь. Их там хоть жопой жуй
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31.03.2022 10:05 Відповісти
холєра, а що ж вони там досі роблять?
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31.03.2022 10:08 Відповісти
Думаю, что примерно то же, что и ты в Польше.
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31.03.2022 10:21 Відповісти
вибачайте пане, Польша є нашим союзником, а рашка є нашим ворогом. Це не одне й те саме.
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31.03.2022 10:27 Відповісти
Шутка в стиле 95 квартала?
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31.03.2022 09:46 Відповісти
Арахамія вже давно з охороною.
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31.03.2022 09:47 Відповісти
Скоро все зелене кодло буде переміщатися з охороною)
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31.03.2022 10:36 Відповісти
А тобі, агрохімія?
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31.03.2022 09:47 Відповісти
тобі також зелене ЧМО
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31.03.2022 09:47 Відповісти
Абрамовича врятували, тепер рятують мединського
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31.03.2022 09:47 Відповісти
Только Наша Победа это стадо на землю опустит..
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31.03.2022 09:48 Відповісти
Ці зелені презервативи вже думають як фашистських кацапів охороняти? Це нижче дна.
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31.03.2022 09:48 Відповісти
Проте Обрамовічу на все начхати
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31.03.2022 09:49 Відповісти
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31.03.2022 09:49 Відповісти
на тому світі орку це вже не потрібно
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31.03.2022 10:14 Відповісти
визволитель
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31.03.2022 10:17 Відповісти
Британские фунты? Однако!
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31.03.2022 10:22 Відповісти
Таку мульку нам тулять, такий "фуфєл"(як в пісні ТНМК "Пузаті тулять мені фуфєл")... [смайлик з фейспалмом] На який "какая разніца"-електорат це розраховано??? Ви ведете спільну з рф "спєц-операцію" по розчленуванню і знищенню України, покидькі! Для цього робите інфо-вброси цього лайна і маячні: от які перемовини успіншні, от як класно зливається Україна, ой як нам НАТО не потрібно, і армія теж не дуже потрібна сильна - головне "ха-ара-ааантії" від людожерів з кремля. Схаменіться арахамії, подолякі/єрмаки, схаменіться, поки не пізно, тварюки!..
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31.03.2022 09:50 Відповісти
Я теж не вважаю що багато чого нам не говорять але НАТО це реальне фуфло Вони реально навзмозі будуть даже згуртуватися Колись воно було організовано в поствиськові часи Але покоління змінилося й воно реально ні що інше як терроборона свого села Аще є така ймовирність що ми будемо з Рашею в патовій ситуації коли не хто на отримає перемогу
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31.03.2022 10:25 Відповісти
Зараз глобальною політикою в світі керує ЗСУ.
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31.03.2022 09:50 Відповісти
Арахамія розігрує сценарій: "Мединського - йому треба на охорону. Дуже розлючені люди, кажуть, що вони здають позиції" Вже сам факт що такі одізні фігури як Мединський і Леонид Слуцкий може свідчити про справжні наміри РФ вести переговори, а не вигравати час для перегрупування військ і завдання ще більшої шкоди Україні - захоплення все більше територій...
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31.03.2022 09:51 Відповісти
И всем сразу платит абрамович
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31.03.2022 11:02 Відповісти
Хорош манипулировать.
Орков расстроил не "результат переговоров". А заявления про отвод войск от Києва.
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31.03.2022 09:51 Відповісти
Степан Бандера


@stepanbandera96

·
https://twitter.com/stepanbandera96/status/1509232112376979456 12 ч



максимальний репост
це ця довбойобка, яка вже більше місяця висміює війну і ображає кожного українця нехай ходить і оглядається

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31.03.2022 09:52 Відповісти
большая буря в рюмке водки

переговоры ради переговоров

все равно ничего даже и не думали подписывать
просто пробный камень - как насчет такого соглашения?

не работает оно ни в одну сторону

а мединского хай себе охраняет хоть мединская хоть лавров с песковым - пофиг
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31.03.2022 09:52 Відповісти
Верно, одним идиотом меньше будет ( я про аразамию 🤣)
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31.03.2022 11:04 Відповісти
Ця абхазька сволота Арахамія тепер намагається нам свою зрадливу позицію передати як пепемогу... Іди нах як і російський корабель разом своїм нелохом оманським. Ми українці, а не абхазці. І ми не здамося. І ніколи не погодимося віддати Крим росіянам на 15 років. Якби ти з зелею не хотів піддатися кацабні..
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31.03.2022 09:52 Відповісти
Ну це ж ті самі що консультативну раду хотіли протягнути
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31.03.2022 10:03 Відповісти
А до чого тут Мединський взагалі . ? Він що , царь всея ********* , щоб особисто приймати якісь рішення .?? . Він на переговорах лише озвучує позицію ***** . І все .. !
Це виходить - ***** потрібна охорона . . Додаткова !
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31.03.2022 09:52 Відповісти
та и йух с ним.
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31.03.2022 09:53 Відповісти
Блин, как же хочется надавать кое кому по ..балу.
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31.03.2022 09:53 Відповісти
кому? батяне своему? вьіражайся коректнее
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31.03.2022 09:56 Відповісти
привели "копию нато"? а копия нато об этом знает?
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31.03.2022 09:54 Відповісти
"Але він переконаний, що кінцевим результатом буде задоволена більша частина українців. "-Додік,ви там всі тупі,чи тільки через одного? А з меншою частиною українців що будете робити?
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31.03.2022 09:54 Відповісти
Это он так льстит себе, намекая на 73% трёхлетней давности.
Только ненависть к врагу, она объединяет всех и прочищает мозги...
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31.03.2022 11:27 Відповісти
абрамович тоже, мабуть, трусы опасается носить.
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31.03.2022 09:56 Відповісти
Нашим "переговорщикам" и охрана может не помочь.
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31.03.2022 09:57 Відповісти
Сначала пропагандисты вели очень агрессивную пропаганду, мол "захватим всю Украину! убьем украинскую власть!"
Очень жестко настроили ватников на фашизм и империализм.
А теперь мединский обьявил, что, мол "захватывать Украину уже и не собираемся".
И ватники теперь разочарованы. И рейтинг у путина упадет.
Я думаю путину нужно расстрелять соловьева, за то, что он дал российской биомассе очень большие ожидания.
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31.03.2022 09:57 Відповісти
давиду тоже не помешало бы. Пусть там мединский у себя в прессе тоже этот вопрос поднимет. Алаверды, так сказать.
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31.03.2022 09:58 Відповісти
навіть коментувати в лом, цю недолугу , наркотну арахамію((((
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31.03.2022 09:58 Відповісти
Це від тих військових із якими консультувався сочинець арахамія?

"Ці недоумки навіть не уявляють що з ними буде за найменшої спроби втілити те, що з переляку намололи язиками в Стамбулі. Вертайтесь в Україну, утирки. Тут вас гаряче зустрінуть і мертві, і живі і ненароджені в цій страшній війні."
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31.03.2022 09:59 Відповісти
Аналог нато це значить шо гаранти будуть воювати за нас своїми арміями. А вони таке не підпишуть.
Коли настане час гарантам виконувать гарантії, вони заховають голову в пісок, почнуть консультаціі і може дадуть зброю, або продадуть)))
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31.03.2022 09:59 Відповісти
Та це ж замість будапештського меморандума хочуть зробити стамбульський
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31.03.2022 10:05 Відповісти
Арахуина, с такими пунктами договорняка с парашей, ищи себе охрану, но она тебе не поможет, **** *************
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31.03.2022 09:59 Відповісти
Заткнисьмакака!
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31.03.2022 09:59 Відповісти
Арахамії теж доветься просити охорону, або буде мати колумбійський галстук.
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31.03.2022 09:59 Відповісти
он ещё и за медынского переживает..!?

Агрохимия на себя реакцию мониторит?
Или уже смирился с неизбежным?
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31.03.2022 10:00 Відповісти
Про їх дійсні наміри замість усіляких "гарантій", що буцімто вони нам можуть надати - можно досить читко зрозуміти, подивишись їх воєнно-істеричні "ток-шоу": Миколаїв, а краще Одеса - це мінімум, без урахування Донбаса в межах обох областей. Ось вам і гарантії безпеки, ось вам і перемовини...
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31.03.2022 10:00 Відповісти
Хламидия, тебе вообще надо целый батальон за собой водить, после таких текстов... ой баран...
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31.03.2022 10:01 Відповісти
Запропонуййому прихисток, ти мавпа тупа!
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31.03.2022 10:02 Відповісти
Ара-Хам знає, що каже. Його самого, певно, вже ціла рота охороняє.
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31.03.2022 10:02 Відповісти
Абрахамія переводить колію
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31.03.2022 10:03 Відповісти
арахноїд, за кацапським карабльом
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31.03.2022 10:04 Відповісти
так хламидия разве не с ним шамал? кто оно вообще этот хламидон? почему Украина принимает такое неукраинское чмо?
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31.03.2022 10:06 Відповісти
"Мединському в Росії знадобиться особиста охорона" - нас_рать
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31.03.2022 10:07 Відповісти
Перемовини повинні вести ЗСУ. Як і керувати країною в умовах військового часу.
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31.03.2022 10:09 Відповісти
Я рахую що тратити свій час на белькотіння цього пуцьвірка немає сенсу. Коментарі для бажаючих можуть мати місце у вигляді: арабидло,іди на х...й.
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31.03.2022 10:09 Відповісти
Так в чому проблема?? В нас СБУ охороняє майно державних зрадників!!!
Ось тепер має СБУ надати охорону Мединському щоб макака абхазька і надалі мала з ким вирішувати як бути УКРАЇНЦЯМ!
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31.03.2022 10:10 Відповісти
два клоуни
арахамія та мединьський
Які перемовники такі й перемови
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31.03.2022 10:11 Відповісти
тебе тоже.
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31.03.2022 10:12 Відповісти
А нашим "переговорщикам" охрана не нужна? Или не поможет?
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31.03.2022 10:14 Відповісти
Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил 31 марта глава российского МИДа Сергей Лавров.
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31.03.2022 10:21 Відповісти
ти з себе почяни а не думаєш за якусь рашську сволоту.урод.
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31.03.2022 10:22 Відповісти
А то думаю, куда войска из под Киева выводят. Мединского охранять. Коварный план арахамии.
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31.03.2022 10:22 Відповісти
Хорошая мысль, трудоустроить ара хамию охранять эту мрвзь, ато он сильно переживает, и в Украине не будет раздражать своим видом.
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31.03.2022 10:31 Відповісти
Очень трогательно Ара о своих русских коллегах беспокоится
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31.03.2022 10:32 Відповісти
"А можна на час війни або навіть до кінця президентського строку замінити Зе на його спічрайтера, який/яка правильні речі йому на листочок пише, бо з імпровізацією у діючого якось не дуже?
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
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31.03.2022 10:41 Відповісти
Хочуть впарити нам "успішні переговори"
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31.03.2022 10:42 Відповісти
А если у него мозги ниже планки и он подаёт инфу про переговоры как победу ?

может он реально так думает ?

Это чмо никогда не вело серьезных переговоров , у него нет ни должного опыта ни образования - КАКОЕ ФСБ поручило ему там участвовать и теперь ещё втирать украинцам это как победу ???
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31.03.2022 11:08 Відповісти
Це він для чого сказав? Агрохімія хоче нам замилити очі, що москалям умови нашої капітуляції не дуже підходять.
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31.03.2022 10:45 Відповісти
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил итоги переговоров с украинской делегацией.
Результаты встречи он считает прогрессом, передает «МИР 24».

https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule https://mir24.tv/news/16502592/pozitivnoe-dvizhenie-vpered-lavrov-nazval-progressom-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-stambule

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31.03.2022 10:48 Відповісти
старая кляча лавров не может сказать что все не так так они себе представляли.
Только почему то когда он врет про нацистов в Украине всем смешно и никто не верит, а когда говорит что всем доволен то надо верить.
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31.03.2022 10:59 Відповісти
У строителей есть хорошая поговорка - НЕОКОНЧЕННУЮ РАБОТУ ДУРАКУ НЕ ПОКАЗЫВАЙ.
Ничего не подписано, но при этом все пропало.
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31.03.2022 10:53 Відповісти
Саме довбо@б і жарти довбо@бські
Одне сло абрахуямія
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31.03.2022 11:00 Відповісти
АРАХАМИЯ , ЕСЛИ ХОТЬ КЛОЧОК ЗЕМЛИ УКРАИНЫ СДАШЬ АГРЕССОРУ , СКОРЕЙ ВСЕГО ВАМ ДАЖЕ ОХРАНА НЕ ПОМОЖЕТ. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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31.03.2022 12:07 Відповісти
Дуже розлючені люди,

а де цей орангутанг там людей побачив???
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31.03.2022 12:38 Відповісти
Обычная разводка - а Арахамия ещё и пытается подыграть россиянам.
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31.03.2022 12:49 Відповісти
Д. Дудаев "рассея всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Арахамія, ну що ти кривляєшся!?
Після твоєї представленої "позиції" на переговорах ти ні хто інший як колаборант.
Аргументи:
1. Питання гуманітарного коридору до Маріуполя навіть не піднімалося!
2. Питання відшкодування РФ збитків Україні (репарація) - не піднімалося!
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Арахамію цікавить охорона агресора
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31.03.2022 13:29 Відповісти
Капітулянскі для України договорняки Арахамія вже демонструє російських невдоволені заяви російських пропагандонів. Але всім відомо, що та медійна наволоч працює по методичках Пуйла. Все їхнє показне незадоволення це димова завіса для прикриття колаборантів делегованих Зеленським. Рашка йде на дно, а договір це рятувальне коло, яке кидає Зеленський
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31.03.2022 14:32 Відповісти
 
 