У США поки не готові говорити про гарантії безпеки для України

Президент США Джо Байден не має наміру ухвалювати рішень, які призвели б до прямої військової конфронтації між Вашингтоном і Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

"Коли президент вирішує, що саме відправити в Україну, він враховує два моменти", - сказала вона.

За словами Бедінгфілд, "перше - це оцінки військових щодо того, що є найефективнішим і буде найкориснішим українським Збройним силам".

Другий фактор, за словами представниці Білого дому, полягає в тому, що Байден "не прагне прямого конфлікту американських збройних сил з російськими".

Як наголосила Бедінгфілд, президент США не ухвалюватиме таких рішень.

"Він не ухвалюватиме рішень, що ведуть до прямого конфлікту між військовими США та Росії", - додала Бедінгфілд.

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Водночас представниця Білого дому наголосила, що "обсяги та масштаби наданої США Україні військової допомоги є безпрецедентними".

Крім того, Бедінгфілд зазначила, "ми перебуваємо у процесі постійного обговорення з Україною тих способів, за допомогою яких можемо допомогти їм забезпечити суверенітет та безпеку. Але немає жодних конкретних деталей щодо гарантій безпеки, про які я могла б говорити зараз".