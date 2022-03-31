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Новини Війна
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Арахамія про гарантії безпеки: Україна хоче мати можливість у разі загрози мобілізувати мільйон резервістів

зсу

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дає можливість швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі воєнної загрози.

Про це розповів очільник української делегації Давид Арахамія в інтерв’ю українським телеканалам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

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Він підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість себе якісно захистити, для чого потрібне відповідне оборонне озброєння.

"І окрім цього, можливість мобілізувати резервістів дуже швидко, як це зроблено у Швейцарії і в Ізраїлі. У нас зараз є для цього всі передумови. У нас є велика кількість територіальної оборони, сили національного спротиву.

І ми так бачимо: що буде армія і буде, умовно, ще мільйон людей, які кожного року один чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них є зброя. Тут дискусійне питання – чи вони мають право зберігати цю зброю вдома, чи у спеціальній оружейній кімнаті неподалік.

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І у разі агресії у нас ще плюс мільйон вже навчених солдатів. Але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного місяця", пояснив Арахамія.

Автор: 

перемовини (2848) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+61
Арахамія і ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІДІТЬ СЛІДОМза російським кораблем! Вже десятки тисяч загинуло дюдей... Ми воювали щоб бути в НАТО а не для того щоб ти капітуляцію обговорював!
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31.03.2022 09:56
+42
Уберите это абхазского идиота, ради бога! Пока беды не наделал. Тошнит от этой морды
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31.03.2022 09:58
+39
Агрохвімія - здохни!
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31.03.2022 09:55
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уберите эту арахламидидию абхазскую...
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31.03.2022 11:49 Відповісти
арахамія викупив тут усі потужності?
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31.03.2022 12:30 Відповісти
Ага і без гарантії безпеки від рашки ми цього зробити не можемо? Вже більше місяця війни, а не було виготовлено жодного пострілу до стугны, жодної ракети, не було закуплено жодної більш-меньш притомномнї зброї за кордоном. А от як будуть гарантії безпеки, то всьо буде...Що із зрадниками робили на січі?
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31.03.2022 13:19 Відповісти
Та вже ж сказали і Штати і решта що не будуть вони вписуватися за Україну . Не бу-дуть!
Як ще треба сказати щоб Ара-я і гоп ком-я то почули почули!
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31.03.2022 13:20 Відповісти
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