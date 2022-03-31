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Найближчими днями на околицях Києва розгорнуться запеклі бої, - Міноборони Британії

тероборона

Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.

Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує Україні руйнацією. ВIДЕО

Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.

Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі – ключовій меті російських військ – проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.

Найближчими днями на околицях Києва розгорнуться запеклі бої, - Міноборони Британії 01

Автор: 

Велика Британія (5539) Київ (19405) Чернігів (786)


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+72
"Розвідка Британії прогнозує запеклі бої околицях Києва у найближчі дні".

Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"

Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.

На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.

Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.

За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.

Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.

Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.

Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
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31.03.2022 10:52
+49
Отак от...
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
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31.03.2022 10:38
+41
Ему пол мира доносило 2 месяца, а он все про шашлычки...
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31.03.2022 10:46
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31.03.2022 10:37 Відповісти
"Розвідка Британії прогнозує запеклі бої околицях Києва у найближчі дні".

Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"

Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.

На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.

Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.

За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.

Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.

Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.

Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
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31.03.2022 10:52 Відповісти
Ці вибухи - це ППО, навчиться вже розрізняти. Мене вони зовсім не хвилюють.
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31.03.2022 11:07 Відповісти
Из пушек и градов по самолетам и ракетам стреляют по твоему?
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31.03.2022 11:54 Відповісти
Из х... стреляют, если тьІ еще не догадуєшься из чего стреляют. При том самолетьІ и ракетьІ сбивают чаще, нежели в начале войньІ.
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31.03.2022 14:17 Відповісти
Ну і для чого ця пламенна писанина, пані олено? Хлопці насипають як тільки можуть і без ваших побажань. А англійчани кажуть правду, тому що володіють більшою розвідувальною операцією ніж ви пані. До речі, треба було слухати англійчан ще до початку війни, може б і ворога стріли більш підготовленими. Та й бахкають ЗСУ завдяки поставкам в тому числі і англійським. Хоча ЗСУ у нас ГЕРОЇ.
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31.03.2022 14:15 Відповісти
В Бучу зайшли вагнерівці в усьому новенькому.
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31.03.2022 10:38 Відповісти
пруфы есть?
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31.03.2022 10:41 Відповісти
в Буче сейчас жесткие бои, ну не с голодранцами же.
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31.03.2022 10:45 Відповісти
Мудили у темно-зеленій формі з новісіньким озброєнням.
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31.03.2022 10:50 Відповісти
...і бєларусскім прононсом
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31.03.2022 10:54 Відповісти
з новісінькими калашами? чи з мєжгалактічєскімі бластєрами
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31.03.2022 11:55 Відповісти
https://twitter.com/bamr69/status/1509358195524964361
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31.03.2022 11:01 Відповісти
Ця людина зараз на лінії зіткнення в зоні ООС.
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31.03.2022 11:15 Відповісти
тоді до чого тут Буча, якщо він в зоні ООС?
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31.03.2022 12:22 Відповісти
Ви й досі не вірите британській розвідці?!
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31.03.2022 12:32 Відповісти
нет такой информации нигде. абы перднуть
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31.03.2022 10:47 Відповісти
о вагнеровцах или о боях сейчас в Буче?
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31.03.2022 10:58 Відповісти
о вагнеровца
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31.03.2022 11:03 Відповісти
скорее, всего...кацапы отошли, запас пушечного мяса начал заканчиваться, сейчас, ванек, подгребут по паРаше, и опять полезут, на убой. Тупой скот.
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31.03.2022 10:38 Відповісти
Конирнаступ будет масштабный. Очевидно что прислали оружие которое позволяет перехватить инициативу
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31.03.2022 10:53 Відповісти
Новой Почтой?
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31.03.2022 11:10 Відповісти
Ху.ечтой
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Отак от...
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
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31.03.2022 10:38 Відповісти
Кровь рашистских псов пусть рекой течет,
Ворон Киев наш не возьмёт.
Как Днипро весной, всю орду сметёт

Наша армия, наш народ
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31.03.2022 10:38 Відповісти
Ворог
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31.03.2022 10:39 Відповісти
слово "ворог" більш підходяще! а то хотіла сказати, що "ворон" для тих мерзотників, то дуже почесно. а вірш гарний
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31.03.2022 10:42 Відповісти
Дякую. Так и написав,твого само виправило
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31.03.2022 10:45 Відповісти
Крук це сакральний птах. Плюс, два круки Одіна - Хугін та Мунін (Мислення й Пам'ять)...
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31.03.2022 18:01 Відповісти
будуть...не варто надіятися що цапи самі підуть....тільки в целофанових мішках
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31.03.2022 10:40 Відповісти
Наше наступление?
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31.03.2022 10:40 Відповісти
Мені теж так здалося, що натяк на це. Мабуть Англія шось наступальне підкинула і робить анонс.
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31.03.2022 10:43 Відповісти
странный анонс, ведь лед тронулся вслед за Ирпенем еще сегодня с утра. Или же все хуже и он тронулся не с нашей стороны.
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31.03.2022 11:26 Відповісти
ірпінь перед бучею
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31.03.2022 10:44 Відповісти
Нехай кацапи отримають криваву бучу.
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31.03.2022 18:04 Відповісти
ввєдітє гражданіна Арахамію...він зараз все пояснить...
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31.03.2022 10:41 Відповісти
Мы это и так понимаем. Донесите это до "главнокомандующего"
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31.03.2022 10:42 Відповісти
Ему пол мира доносило 2 месяца, а он все про шашлычки...
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31.03.2022 10:46 Відповісти
Воно й досі мріє заглянути в "чко ху"ла.
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31.03.2022 18:41 Відповісти
Джонсон нагнєтаєт.
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31.03.2022 10:47 Відповісти
'вєгговнога гггавнокомандувача' ?
Та в нього вже уся пика в шашаліках
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31.03.2022 10:52 Відповісти
Штоби нєбило вайни нужна прєкратіть стрєлять
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31.03.2022 10:45 Відповісти
Можна ще курнуть або нюхнуть.
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31.03.2022 11:00 Відповісти
А как это они так просто зашли в Бучу?
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31.03.2022 10:45 Відповісти
Так само як ти, бот, на цензор. Географією палишся.
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31.03.2022 11:36 Відповісти
А в Киеві відкривають алкогольні магазини..І як це сувміщається?
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31.03.2022 10:45 Відповісти
А Бандеро смузі із чого робить?
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31.03.2022 11:48 Відповісти
в Києві немає "алкогольних магазнів" - як це ти не знаєш? прієзжий?
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31.03.2022 11:58 Відповісти
Й,в мене таке відчуття.
Будемо,різати кацапів. Така наша доля. Ади нащадкам менш дісталося...
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31.03.2022 10:49 Відповісти
Та вже як місяць треба різати. У Цензорі.
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31.03.2022 10:54 Відповісти
Как погода у вас. Генраль мороз помогает охлаждать этих ублюдков? Вообще - это одина из последних отак отчаяния. Сил на Киев уже нет. Убивайте их не щадя, при отсуплениях и при наступлениях. Только это вам поможет.
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31.03.2022 10:51 Відповісти
Теплесенько,й бруньки понабухали,зранку Сонечко лагідно посмвхпється. Чим бвльше припреться,тим краще,менше лишиться...
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31.03.2022 10:55 Відповісти
Вони від вас пішли до нас. Починайте повертати анексовані Абхазію з Півд.Осетією, кращої нагоди не буде.
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31.03.2022 10:56 Відповісти
Нажаль, тутэйшыя ўлады нічога не плануюць
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31.03.2022 11:38 Відповісти
Японія повертається до формулювання «Курильські острови - споконвічна територія Японії, що перебуває під незаконною окупацією росії».

Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.

Чому це важливо для України?
росія десятиліттями окуповувала території інших країн, знищувала народи та міста. Майже кожен сусід рф зазнав інформаційної війни, окупації чи економічних атак. А отже, інші країни мають за що боротись з росіянами. І якщо зараз кожна країна почне боротьбу - росія не зможе зупинити ці процеси. І спільними зусиллями світ зможе зупинити рашистів та врятувати анексовані землі.

Джерело: агентство «Кіодо Цусін» https://t.me/UkraineNow/7997
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31.03.2022 13:44 Відповісти
Зєля, оті вагнерівці яких ти з Єрмаком і компанією великодушно відпустив зараз ******** наші міста, вбивають і катують наших людей, збивають нашу авіацію (було багато операторів ППО), всі їхні вбивства і на твоїй совісті.
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31.03.2022 10:52 Відповісти
Наруках,й Маріупіль,його заслуга
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31.03.2022 10:57 Відповісти
У него орден Мать Тереза за спасение вагнеровцев.
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31.03.2022 11:04 Відповісти
На Донбасі , наразі , знаходиться приблизно одна тисяча вагнерівців , серед яких є і ті , яких віддала наша ох@ єнна влада !!
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31.03.2022 12:56 Відповісти
Zе атпустил Вагнеровцев чтобы не правацировать путена и небылавайны. что ты панимаешь
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31.03.2022 11:07 Відповісти
похоже, у британской разведки выходной, и их заменили "британские учоные".
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31.03.2022 11:03 Відповісти
Ключова мета російських військ - Маріуполь?
- чому?
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31.03.2022 11:05 Відповісти
У тебе у методичці повинно бути написано.
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31.03.2022 11:11 Відповісти
хіба твій ***** ще не здох, курва *****вська?
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31.03.2022 11:25 Відповісти
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31.03.2022 15:35 Відповісти
А до цього що було? Не запеклі бої?
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31.03.2022 11:07 Відповісти
Це були квіточки. Ягідки ще попереду. Тримаймося. Вони хочуть у Москві парад перемоги на 9 травня провести, а не траурну процесію.
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31.03.2022 11:11 Відповісти
Вони хочуть у Києві парад перемоги на 9 травня провести...
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31.03.2022 11:15 Відповісти
запеклі бої вже були .. Британська розвідка відстає від реального часу війни десь на 5 діб ..Нвприклад у них на картах позначки з ударами по центру України в містах де ударів не було ..Я не буду вказувати які саме міста ,а карту їх розвідки можна глянуть вона є на всіх інфлрм ресурсах
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31.03.2022 11:24 Відповісти
Київ обороняють кілька десятків тис військ ЗСУ + така ж кількість тероборони . Як при цьому розкладі , орда собі уявляє взяття Києва , я не уявляю .!? .
Та щоб хоч якось зачепитись за околиці Києва , туди потрібно стягти половину всіх військ орди , які задіяні в Україні .
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31.03.2022 11:37 Відповісти
Переклали трохи неправильно. Suburb - це передмістя, а не околиця! А в передмістях (Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Вишгородський і Броварський район) бойові дії точаться вже місяць...
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31.03.2022 11:44 Відповісти
Я попереджаю!!!

Найгірша загроза йде від переконання в наріді, що з колаборантами у владі можна виграти війну у ворога.

Це головна і смертельна загроза!

Ось як з ними ми жили попередні 3р. так само і війна буде йти і ці "переговори".
РЕКОМЕНДУЮ: Готуйтеся до гіршого і найгіршого, так як наші гниди не гірші від вошей орків 😡
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31.03.2022 12:52 Відповісти
То хай Британці, деякі, міняють памперс на сухий а Українцям не у перший раз бити рашиzzдов !!!
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31.03.2022 16:10 Відповісти
@ua_100

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24 хв

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.

https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882
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31.03.2022 18:46 Відповісти
 
 