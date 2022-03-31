Найближчими днями на околицях Києва розгорнуться запеклі бої, - Міноборони Британії
Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.
Про це йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", – йдеться у повідомленні.
Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.
Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі – ключовій меті російських військ – проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.
Топ коментарі
+72 olele
показати весь коментар31.03.2022 10:52
+49 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 10:38
+41 Skifik z pivdnya
показати весь коментар31.03.2022 10:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Околиці Києва: "Секундочку. А зараз тоді що, не запеклі бої? Галя, вставай!"
Ми живемо у супроводі постійних вибухів. До цього неможливо звикнути, але я щоразу себе переконую: це наші, наші! Коли особливо голосно, значить ппо. Іноді це схоже на величезний "потяг", який пролітає над головою. Іноді просто як салют. Сто салютів одночасно. Іноді горизонт ******** заревом, іноді тяжко дихати від диму.
На випадок хімічної атаки у мене є протигаз. Я його кладу під ліжко, бо напарник сказав тримати під рукою. Але спати лягаю у нічній сорочці після виконання усіх рутин вечірнього догляду. Напевно, це означає високий рівень довіри до ЗСУ.
Днями я бачила дописи, у яких забороняють висловлюватися про війну усім, хто не в окопах. Ну от я не в окопі. На даний момент я за кільканадцять метрів від окопу. Їх у нас тепер багато, вони викопані у дворах і вздовж вулиць. Поки що порожні, і я дуже сподіваюся, що мені не доведеться туди пірнати з розбігу.
За кілька тижнів до війни я говорила, що скоро у нас не буде не-фронтових письменників, і що вся проза стане воєнною.
Зараз я можу сказати, що у нас не залишиться людей, не зачеплених війною. Моя країна є ветераном, одномоментно подорослішала на цілі десятиліття.
Тому мені здається, що я маю право говорити про війну, як і всі кияни. Так само як можуть сказати своє слово жителі кожного великого і маленького населеного пункту на схід і захід від Києва. Всі ми так чи інакше у одному окопі.
Моя "експертна" думка проста: насипайте, хлопчики, скрізь де бачите. Хай будуть запеклі бої на околицях Києва. Кожен гучний ранок радує серце; це значить армія тримається, їй не зв'язали руки верховні переговорники, не нав'язали "режим тиші" чи відмову від "компромісних територій".
Доки ви бахкаєте, я хоч можу спати. А також дихати.
https://t.me/nuts_roses/73
Абрамович грає дуже позитивну роль на перезмовинах.
Ворон Киев наш не возьмёт.
Как Днипро весной, всю орду сметёт
Наша армия, наш народ
Та в нього вже уся пика в шашаліках
Будемо,різати кацапів. Така наша доля. Ади нащадкам менш дісталося...
Таке формулювання містить проєкт нового випуску «Синьої книги з дипломатії», урядового довідника про зовнішню політику країни. З 2012 року уряд уникав таких формулювань, сподіваючись досягти компромісу з Росією.
Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї. Наприкінці Другої світової війни ці території анексував Радянський Союз, а японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір так і не був укладений.
Чому це важливо для України?
росія десятиліттями окуповувала території інших країн, знищувала народи та міста. Майже кожен сусід рф зазнав інформаційної війни, окупації чи економічних атак. А отже, інші країни мають за що боротись з росіянами. І якщо зараз кожна країна почне боротьбу - росія не зможе зупинити ці процеси. І спільними зусиллями світ зможе зупинити рашистів та врятувати анексовані землі.
Джерело: агентство «Кіодо Цусін» https://t.me/UkraineNow/7997
- чому?
Та щоб хоч якось зачепитись за околиці Києва , туди потрібно стягти половину всіх військ орди , які задіяні в Україні .
Найгірша загроза йде від переконання в наріді, що з колаборантами у владі можна виграти війну у ворога.
Це головна і смертельна загроза!
Ось як з ними ми жили попередні 3р. так само і війна буде йти і ці "переговори".
РЕКОМЕНДУЮ: Готуйтеся до гіршого і найгіршого, так як наші гниди не гірші від вошей орків 😡
·
24 хв
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882