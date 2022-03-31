У Лисичанській лікарні від поранень внаслідок вчорашніх обстрілів росіян померла дівчинка: їй був 1 рік і 7 місяців

30 березня під ворожий артелирійський обстріл потрапила ціла родина з 2 дітьми у Лисичанську. Найтяжчі поранення отримала дівчинка 2020 року народження, вона не вижила.

Жахливу новину повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Маленька крихітка з Лисичанська померла… Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало…Янголові було 1 рік і 7 місяців…Легких хмаринок…", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі батьки дівчинки в задовільному стані, але "лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки…Горіть у пеклі, російські виблюдки!".

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