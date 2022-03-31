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У Лисичанській лікарні від поранень внаслідок вчорашніх обстрілів росіян померла дівчинка: їй був 1 рік і 7 місяців

смерть,дитини

30 березня під ворожий артелирійський обстріл потрапила ціла родина з 2 дітьми у Лисичанську. Найтяжчі поранення отримала дівчинка 2020 року народження, вона не вижила.

Жахливу новину повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Маленька крихітка з Лисичанська померла… Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало…Янголові було 1 рік і 7 місяців…Легких хмаринок…", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі батьки дівчинки в задовільному стані, але "лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки…Горіть у пеклі, російські виблюдки!".

Також читайте: Окупанти поранили у Лисичанську цілу родину, двоє діток госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, їм загрожує ампутація нижніх кінцівок, - Гайдай

Лисичанськ (315) обстріл (28183) смерть (6739) Гайдай ЛОГА (921)


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31.03.2022 10:44 Відповісти
Х уйло -Здохни
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31.03.2022 10:55 Відповісти
Зеленский, зови Аграхимию и Чалого на переговоры, вот по этому поводу - точно нужно начать жалеть солдата РФ. Ублюдок жидовский. Прошу не расценивать как антисемитизм. Лично для меня - тот жид, кто беспринципно торгуется бесценным.
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31.03.2022 10:58 Відповісти
Мрази маскальские.
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31.03.2022 11:00 Відповісти
Нічого дивного, 21 вік, Homo sapiens!
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31.03.2022 11:10 Відповісти
Извини нас, Малышка! Не забудем! Не простим! Ненависть до конца жизни к русським мразям!
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31.03.2022 11:16 Відповісти
чому в жодному пункті перемир'я не вказано арешт та передачу до Нюрнбергського трибуналу путіна та його свори?
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31.03.2022 12:16 Відповісти
це буде можливо включити коли росії будуть гайки.
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31.03.2022 12:20 Відповісти
 
 