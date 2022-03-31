У Лисичанській лікарні від поранень внаслідок вчорашніх обстрілів росіян померла дівчинка: їй був 1 рік і 7 місяців
30 березня під ворожий артелирійський обстріл потрапила ціла родина з 2 дітьми у Лисичанську. Найтяжчі поранення отримала дівчинка 2020 року народження, вона не вижила.
Жахливу новину повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ
"Маленька крихітка з Лисичанська померла… Після другої важкої операції, маленьке серденько не витримало…Янголові було 1 рік і 7 місяців…Легких хмаринок…", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що наразі батьки дівчинки в задовільному стані, але "лікарі продовжують боротися за старшого братика, вбитої орками маленької лисичанки…Горіть у пеклі, російські виблюдки!".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар31.03.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 12
shana
показати весь коментар31.03.2022 10:55 Відповісти Мені подобається 6
Нико Лаи #513163
показати весь коментар31.03.2022 10:58 Відповісти Мені подобається 6
Брест
показати весь коментар31.03.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 3
Leon Renk #476998
показати весь коментар31.03.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Александр Захаров
показати весь коментар31.03.2022 11:16 Відповісти Мені подобається 2
Козак Мамай #226278
показати весь коментар31.03.2022 12:16 Відповісти Мені подобається 2
Solsky Wasyl
показати весь коментар31.03.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль