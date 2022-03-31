Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко

Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній частині Донецької області.

Про це розповів глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого - двоє поранених.

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Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих — евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз — зберегти життя!" - розповів він.