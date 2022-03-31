Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко
Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній частині Донецької області.
Про це розповів глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого - двоє поранених.
Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих — евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз — зберегти життя!" - розповів він.
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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Теперь их включили в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.
По мнению источников «КоммерсантЪ», причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из россии. Так, с 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - остановили перевозку грузов из России.
На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику.
https://news.zerkalo.io/world/11983.html?c
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность..
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA