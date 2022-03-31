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Новини Війна
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Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко

фосфорні

Вночі росіяни продовжували обстріли у центральній частині Донецької області.

Про це розповів глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Зранку під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого - двоє поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ використали в Авдіївці фосфорні боєприпаси, - Кириленко

Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих — евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз — зберегти життя!" - розповів він.

Автор: 

армія рф (17176) фосфор (24) Донецька область (8302) воєнні злочини (1848)


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...бо карбамід - не тільки добриво, а й вибухівка

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Теперь их включили в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

По мнению источников «КоммерсантЪ», причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из россии. Так, с 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика - швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM - остановили перевозку грузов из России.

На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику.
https://news.zerkalo.io/world/11983.html?c
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31.03.2022 10:51 Відповісти
Кацапським нелюдам є чим пишатися.
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31.03.2022 10:54 Відповісти
Вертикаль власти в РФ зашаталась: Шойгу "попал под огонь" Кадырова.
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность..
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA

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31.03.2022 10:57 Відповісти
Так фосфорные или осветительные? Если фосфорные, то нужна видеофиксация. На видео это будет видно определенно, и такие видео можно будет тогда использовать в суде. А пока получается есть только голословные обвинения.
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31.03.2022 11:00 Відповісти
вот меня пугают эти фосфорные снаряды и солнцепеки они же буратосы ТОС 1. Страшное это оружие к тому же запрещенное. Жаль яйца на этой планете оказались только у нас и у кацапов. У них осмелиться напасть, у нас сдерживать эту орду. Какие то организации уже выразили обеспокоинность по поводу такого оружия?
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31.03.2022 11:03 Відповісти
И конечно, всем во власти плевать на это. Единственное что спасет эту страну именно сейчас - политическая и административная ответственность ЗСУ. Благодаря ним мы еще держимся. ЗЕбилы нас давно продали. Чихайте на позицию и решения Банковой. Забудьте о том что есть презик, ему все равно, он в безопасности и вдобавок - это просто говорящая голова. Армии сейчас нужно резать эту падаль везде, как только можно, применять любые способы, к пленным применять любые пытки. К Вагнеровцам, к призывникам - пофиг. Это обязано выставлять на обозрение, они должны ЭТОГО бояться. А ЗЕ - пусть дальше беспокоиться и боится войны.
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31.03.2022 11:04 Відповісти
То ми передаємо ці факти в ООН? Чи в "телеграмі" написали і на цьому тему закрили?
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31.03.2022 11:12 Відповісти
от підарюги!
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31.03.2022 11:25 Відповісти
 
 