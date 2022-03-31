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Унаслідок влучання ворожого снаряду в газопровід у Харкові майже 34 тис. споживачів залишилися без газопостачання

газ

У Харкові російські війська зруйнували підземний газопровід, у результаті майже 34 тис. споживачів залишилися без газопостачання.

Про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба АТ "Харківміськгаз", передає Цензор.НЕТ.

"Черговим прямим влучанням снаряду в одному з районів Харкова було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм. Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тис. споживачів", - ідеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу.

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