Ситуація у регіонах: Лисичанськ уже дві доби перебуває у центрі уваги ворога. Тривають обстріли житлових районів Харкова. У Чернігові йдуть оборонні бої, - звіти ОВА

Російські війська ведуть обстріли з важкого озброєння усієї території Луганської області, за вчорашній вечір щонайменше семеро людей загинули.

Про це ідеться у зведеній інформації обладміністрацій станом на 8:00 про ситуацію в регіонах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

На Луганщині у центрі уваги ворога уже дві доби перебуває Лисичанськ. Вчора ввечері внаслідок обстрілів десятки людей були поранені та щонайменше семеро загинули. Палає нафтопереробний завод.

У Дніпропетровській області ввечері 30 березня російські ракети влучили у нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Зараз у регіоні спокійно.

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Тривають обстріли житлових районів Харкова, ввечері ворог пошкодив газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. Росіяни обстріляли район Дергачів, одна людина загинула, кількість постраждалих встановлюють. В районі Ізюма тривають активні бої. Населення через постійні обстріли неможливо евакуювати, гуманітарну допомогу намагаються доставляти волонтери.

На Херсонщині відносно тихо. У віддалених районах лунали поодинокі вибухи, зокрема в районах, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. У багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

На Донеччині війська РФ фосфорними снарядами обстріляли Мар’їнку, із реактивних систем залпового вогню стріляли по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В Маріуполі ситуація без змін.

У Чернігові оборонні бої, вчора вдень ворог обстрілював околиці. Тривають бої у центральній частині Чернігівської області, по напрямках руху ворожих колон.

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У Київській області найбільш гарячим залишається Бучанський район, де тривають обстріли Ірпеня, Макарова, населених пунктів уздовж Житомирської траси. Ідуть бої у Гостомельській, Бучанській громадах. Вночі загарбники обстріляли село Шпитьки. Ворог переміщується в окупованих населених пунктах. Славутич ізольований. Росіяни залишаються у трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, на Сумщині та у Миколаївській областях.