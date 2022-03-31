Два російські літаки, що порушили повітряний простір Швеції 2 березня, були оснащені ядерними боєголовками, - ЗМІ
Два російські літаки, які порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда 2 березня, були оснащені ядерною зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведський телеканал TV4.
За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.
2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки - два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.
Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.
Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.
У збройних силах Швеції не коментують, чи були два штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було навмисним.
"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна", - прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.
Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.
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Штурмовик - су-25.
А так то впринципі за виступ коміка можна було б і заплатити.
На перехват вылетают не для того, чтобы пропитый бензин списать, а для того, чтобы "на людей посмотреть и себя показать".
Есть подозрение, что шведские водители истребителей немного разбираются в прибамбасах висящих под крыльями у бомберов.
Ну, наверное не совсем из пальца, возможно из Википедии - посмотрели что такое возможно, ну и написали что так оно и было
Зовнішній вигляд прибамбасів ніяк не свідчить про їх вміст.
Внешний вид бомб, как минимум, говорит о ее мощности. Поэтому специалисты, мне так кажется, взглянув на боеприпас смогут рассказать о нем и не читая маркировки на корпусе.
Возможно там увидели вот такую хрень
Ну і знову ж таки - офіційних заяв про це від військових нема, тільки від журналістів. А журналісти взагалі могли тупо перекрутити якусь заяву що, наприклад, "пролетіли бомбардувальникі здатні нести ядерну зброю", на простий і зрозумілий клікбейт.
Короче інформація, грубо кажучи, не підтверджена.
Да, бомбы могут быть и учебными. И РН-28, тоже наверное бывает имитирующая размер и массу боевой, для тренировок в точности бомбометания. Но учения, вообще-то, проводятся на своих полигонах.
Залет на чужую территорию, даже если весь боекомплект - муляжи, это намеренная провокация и запугивание.
1. При максимальной скорости приблизительно 1800 км\ч, за минуту пройденное расстояние будет 30 км, это если пересечь границу и лететь в глубь от нее. Это на максимальной скорости, на меньших скоростях и расстояние пройденное за минуту тоже будет меньше.
2. Так как "около минуты", это общее прибывание в шведском пространстве, то можно предположить, что зашли на 1-3 километра и летели вдоль границы. При таком заглублении только в хлам разорванный в воздухе самолет может упасть перпендикулярно вниз примерно там же где пролетал. Только это может быть доказательством нарушения границы. Но в зависимости от скорости, высоты, направления полета и степени поражения, упасть самолет может далеко за границей.
3. Даже если все расчеты показывали то, что сбитый рухнет на их территорию, то нахера им такое счастье, чтобы самим себя бомбить ядерными бомбами. Ну если только истребитель, ну или оба, вальнуть.
Попробуйте..)))
Арахамія! Чалий! Як ви там?
Транспондер увімкнений, рейс номер VDA5974.
Можете дивитися на флайтрадарі.
Таке "закрите небо" над країнами НАТО, така конфронтація, така війна...
Ну і тепер давайте подумаємо, що під час цієї війни може привезти вантажний (військовий) літак агресора з мацкви в одну з країн НАТО, яка постійно постачає нам зброю?
Може ці самі клістрони, без яких С-300 не працюють?
Бо мені щось нічого іншого не приходить до голови.
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-76511
Навіть якщо Су-24 ніс "*************", а такі мають можливість нести майже усі совкові ЛА, то це зовсім не означає наявність у ньому ядерної боєголовки.