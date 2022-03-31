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РФ не дає відкрити гуманітарні коридори на Харківщині, найгарячішою точкою залишається Ізюм, - Синєгубов

коридор,евакуація

Минулої доби російські війська завдали 47 артилерійських, мінометних і танкових ударів по різних районах Харкова (П'ятихаткам, Олексіївці), ХТЗ, а також приблизно 380 обстрілів із "Града" та "Смерча".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"У Салтівці ворог пошкодив газопровід, була сильна пожежа, наразі рятувальники її локалізували", - повідомив він..

Він зазначив, що окупанти також масовано обстрілювали Дергачі, внаслідок чого одна людина загинула, троє дістали поранень. Окрім того, було зруйновано одну з будівель Дергачівської міськради та пошкоджено багато будинків.

Синєгубов наголосив, що у дергачівському напрямку ЗСУ поступово виганяють ворога. За його словами, найгарячішою точкою залишається Ізюм, де тривають бої та постійні обстріли.

"Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених" коридорів. Але поки що Росія не дає нам такої можливості", - написав Синєгубов.

"Як бачимо, дії російських окупантів спрогнозувати складно, вони діють абсолютно хаотично. Але що можемо сказати точно, що наші Збройні Сили утримують позиції та відтісняють ворога подалі від області. Перемога за нами!" - підсумував Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов (857) гуманітарний коридор (178)


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31.03.2022 12:01 Відповісти
https://news.dialog.ua/249002_1648665579 https://news.dialog.ua/249002_1648665579


Там, на кацапии все такие.
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31.03.2022 12:05 Відповісти
 
 