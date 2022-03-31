У Криму війська РФ поповнюють крилатими ракетами кораблі: можливі удари по Одесі, - ОВА. ВIДЕО
На військово-морській базі РФ у Криму поповнюють крилатими ракетами кораблі – найближчим часом можливі удари по Одесі та інших українських містах. Підрозділи ППО готуються до відбиття ракетних атак.
Про це повідомляє уФейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". Вражино, на кожну твою ракету - пильні очі наших сил Протиповітряної оборони, ласкаво просимо до пекла!", - зазначив Братчук.
За його словами, ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", наявних на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.
Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Тому й збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декілька областей.
За словами речника ОВА, ворог планував перекинути на ЧФ також підрозділи морської піхоти з тихоокеанського флоту. Але до Одеси "не довезли: частину поклали десь в українських степах, а частину бояться навіть кидати у море" для десантування.
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Вони можуть стріляти куди завгодно.
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Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Жаль, нема тепер справжніх яструбів холодної війни зразка 60-70хх років ХХст. Ці могли би таку тему прокрутити.
Втрати 0 - 1000.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
Хто він? Нащо громадян залякувати?!
А щоб влучати бомбами - потрібні їх носії (літаки), які не заходять у глиб території, ******** прифронтову зону, та теж несуть втрати.
Літаки самі не літають, а досвідчених пілотів в них обмаль.
Зеленський мабуть приховав для себе, прозапас.
Яка ***** і за чиєю вказівкою розмінувала проходи на Чонгарі чи на півдні в акурат початку війни !!!!!!!????????
І нахера було самим убрать міни !!?!??
Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі https://www.facebook.com/art.denko/posts/3252044371734448 перехоплених розмов солдатів російської армії.
Разве что, в боекомплект попадет.
Ди скорость у него маловата, обнаружат.
Сподіваюсь, список буде озвучений на стадіоні прямо в "ліцо"...
Наші ж роботу спецслужб проти мордора припинили ще за Яника, а найвеличніший позвільняв зі служби всіх талановитих контррозвідників, що у нас були.
За "Нептуни" навіть згадувати не буду.
От і можемо за цим лише спостерігати.