У Криму війська РФ поповнюють крилатими ракетами кораблі: можливі удари по Одесі, - ОВА. ВIДЕО

На військово-морській базі РФ у Криму поповнюють крилатими ракетами кораблі – найближчим часом можливі удари по Одесі та інших українських містах. Підрозділи ППО готуються до відбиття ракетних атак.

Про це повідомляє уФейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". Вражино, на кожну твою ракету - пильні очі наших сил Протиповітряної оборони, ласкаво просимо до пекла!", - зазначив Братчук.

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За його словами, ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", наявних на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.

Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Тому й збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декілька областей.

За словами речника ОВА, ворог планував перекинути на ЧФ також підрозділи морської піхоти з тихоокеанського флоту. Але до Одеси "не довезли: частину поклали десь в українських степах, а частину бояться навіть кидати у море" для десантування.