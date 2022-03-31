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У Криму війська РФ поповнюють крилатими ракетами кораблі: можливі удари по Одесі, - ОВА. ВIДЕО

На військово-морській базі РФ у Криму поповнюють крилатими ракетами кораблі – найближчим часом можливі удари по Одесі та інших українських містах. Підрозділи ППО готуються до відбиття ракетних атак.

Про це повідомляє уФейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"У військово-морській базі Севастополя завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров". Вражино, на кожну твою ракету - пильні очі наших сил Протиповітряної оборони, ласкаво просимо до пекла!", - зазначив Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Одеси російські кораблі продовжують маневрування, є загроза висадки десанту

За його словами, ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині та інших областях залишається високою. Загроза є постійною внаслідок ударів крилатими ракетами морського базування типу "Калібр", наявних на кораблях, які зараз дислокуються в акваторії Чорного моря.

Братчук уточнив, що ракета "Калібр" летить зі швидкістю понад 800 км/год, має завчасно запрограмовану локацію і може змінювати траєкторію кілька разів. Тому й збити її важче, і сигнал тривоги вмикають для жителів декілька областей.

За словами речника ОВА, ворог планував перекинути на ЧФ також підрозділи морської піхоти з тихоокеанського флоту. Але до Одеси "не довезли: частину поклали десь в українських степах, а частину бояться навіть кидати у море" для десантування.

Автор: 

крилаті ракети (1070) обстріл (28183) Одеса (5432) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+37
Можна.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
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31.03.2022 12:28
+29
ехххх, Нептуни-Нептуни..(
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31.03.2022 12:16
+29
Клоун, де наші Нептуни?
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31.03.2022 12:27
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Насправді не лише по Одесі.
Вони можуть стріляти куди завгодно.
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31.03.2022 12:13 Відповісти
могут, надежда на ППО, лететь может через несколько областей, и надеемся что собьют
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31.03.2022 12:33 Відповісти
Кто мне сможет пояснить, как человеку далекому от знания характеристик оружия? В наших территориальных водах, признаных всем миром, курсируют военные парашинские корабли, которые регулярно выпускают ракеты по нашим городам. Кораль - здоровое малоподвижное корыто - идеальная цель. Почему их не пускают на дно наши военные? У нас нет такого оружия, способного их поразить в море?
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31.03.2022 13:28 Відповісти
Ну если кинуть на корабль кусок асфальта весом в несколько тонн с большой высоты, то может и что-то получится. Наши "Нептуны", которые должны топить эти лоханки, благополучно закатаны в асфальт сами знаете кем.
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31.03.2022 13:33 Відповісти
не несите чушь
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Відповідь проста : " Таки так ,нєт". Бо замість того, щоб будувати ракети і Нептуни, в тому числі, зільоні підори будували дороги, щоб касабам льогше їздилось танками по Україні, ***.
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31.03.2022 15:08 Відповісти
В том то и дело что получается нет ! Что то разрабатывали что то испытывали Но видимо на этом и закончилось Очень и очень жаль ! Хлопци противотанковой ракетой по катерам стреляют ( на кой ..уй такой фарт А корабли хоть и малоподвижная часть- но это часть территории Оснащена системами ППО артиллерией системами локации системами минирования ( это далеко на БАРЖА )
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01.04.2022 09:36 Відповісти
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31.03.2022 12:15 Відповісти
У центрі має бути зет.
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31.03.2022 13:24 Відповісти
ехххх, Нептуни-Нептуни..(
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31.03.2022 12:16 Відповісти
Кримський міст, залізнична дорога смерті й далі працює.
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31.03.2022 12:16 Відповісти
А кудою касаби втікають по твоєму !?
..
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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31.03.2022 12:18 Відповісти
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31.03.2022 12:20 Відповісти
Все можливо. Доки падаль незнищено
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31.03.2022 12:18 Відповісти
Точно-точно, нехай женуть кораблі для висадки десанту прям на донні міни....)
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31.03.2022 12:21 Відповісти
Наши точка-У не достает до базы Ватостополя? Сейчас бы расхерачили военные базы ЧФ и аеродромы в крыму и обстрелов на порядок уменьшилось бы.
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31.03.2022 12:22 Відповісти
Вот и я про это. Чего ждать,пока они в море выйдут? Так потом их не достанешь.
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31.03.2022 12:27 Відповісти
Туди нічим дістати.
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31.03.2022 12:30 Відповісти
Не дістане. Радіус дії Точки до 120 км.
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31.03.2022 12:39 Відповісти
А чем можно ? Только истребителями?
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31.03.2022 14:10 Відповісти
...Виключно - "заблукалим" підводним човном без розпізнавальних знаків. Причому - чисто випадково...

Жаль, нема тепер справжніх яструбів холодної війни зразка 60-70хх років ХХст. Ці могли би таку тему прокрутити.
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31.03.2022 12:48 Відповісти
Італійські водолази підірвали якось лінкор Новоросійськ (мин. Giulio Cesare).

Втрати 0 - 1000.
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31.03.2022 13:20 Відповісти
Что нельзя ударить на оппережение по порту,как в Бердянске?
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31.03.2022 12:23 Відповісти
Не та відстань.
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31.03.2022 12:28 Відповісти
Можна.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
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31.03.2022 12:28 Відповісти
Боюсь до кінця війни вони будуть тримати з останніх сил кругову оборону львівських пансіонатів.
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31.03.2022 12:32 Відповісти
Клоун, де наші Нептуни?
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31.03.2022 12:27 Відповісти
...В асфальті. Все - в ньому, пахучому.....
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31.03.2022 12:49 Відповісти
Вже поповнили. Всю ніч сьогодні стріляли з Севастополя. Зі слів очевидців
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31.03.2022 12:27 Відповісти
Да,нам ,Одессе и обл,ещё вчера, около 23 00,это сообщили.
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31.03.2022 12:36 Відповісти
Велика подяка Кравчуку, Кучмі за те що порізали всі стратегічні ракети. Де ці скоти зараз? Де їхні сімя ? Де їхні діти?
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31.03.2022 12:28 Відповісти
Ще добре що порізали, 500 х55 віддали раші яка зараз ними нас бомбить.
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31.03.2022 12:33 Відповісти
Ну ещё и зеле,что восстановить запасы не дал ,остановивши производство Нептунов
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31.03.2022 12:38 Відповісти
У куч💩мы с Пинчуком в Лондоне в самой дорогой вилле !Кстати ,а где сейчас братья Литвины , неужели этих выродков до сих пор охраняют ? Помню ,как литвин -гнида под зонтиком от яиц из кожи лез ,чтобы продлить пребывание рашистского флота в Севастополе
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31.03.2022 14:16 Відповісти
100 %
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31.03.2022 16:41 Відповісти
Ееех, не встиг "попереднік" доробити Нептуни...доведеться закидувати їх асфальтом...
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31.03.2022 12:30 Відповісти
Доробити встиг, а замовити і профінансувати замовлення не встигли.
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Вы были в Севастополе? В Балаклаве? Там склады, ремонтные доки и базы в скалах ещё с советских времён. Толщина горных пород над ними выдержит прямое попадание ядерного оружия. Поэтому нам надо противокорабельные установки чтобы топить корабли. С севастопольским базами мы ничего сделать не сможем.
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31.03.2022 12:31 Відповісти
Педівікія пише шо радіус точкиУ 120 км. До Ватостополя не достане ніяк.
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31.03.2022 12:33 Відповісти
Цеі дядько забагато страхіття наводить.
Хто він? Нащо громадян залякувати?!
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31.03.2022 12:33 Відповісти
Щоб ховалися від тривоги, а не гуляли по вулицях.
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31.03.2022 13:35 Відповісти
А у нас зате асфальту - немірено!!!
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31.03.2022 12:35 Відповісти
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на протяжении нескольких недель затягивала процесс одобрения поставок оружия Киеву, несмотря на то, что оборонная промышленность страны предлагала восполнить бреши Бундесвера в вооружениях в случае предоставления военной помощи Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
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31.03.2022 12:40 Відповісти
Вопрос к Зеленскому :- И где наши Нептун и Ольха ? Наши крылатые ракеты где ? Должны были уже два года стоять в строю и на вооружении !!! Ах ... я забыл ,программу Зеленский сказал свернуть ! "Велике буівництво " нужно было срочно финансировать ! Нет слов ...
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31.03.2022 12:44 Відповісти
Ти думаєш протикорабельну ракету спроектувати, випробувати і поставити на озброєння- це так як тобі лизнути зелену задницю?
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31.03.2022 15:30 Відповісти
Зрівняйте Севастополь з землею.В Україні не має бути ніякої "кацапської слави".
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31.03.2022 13:01 Відповісти
Та може би і зрівняли, але наші "Нептуни" заасфальтовані.
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31.03.2022 14:29 Відповісти
Удари по Одесі крилатими ракетами зі сторони моря будуть неефективні.
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31.03.2022 13:02 Відповісти
розкажи це маріупольцям , миколаївцям , харківчанам ... все на що здатна кацапська армія це ефективно знищувати Україну ракетами та бомбами !
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31.03.2022 13:36 Відповісти
30% влучань - і це ти називаєш ефективно?
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31.03.2022 14:22 Відповісти
а вони рахують ракети чи бомби ? везуть ешелонами і знищують нас , а нам відповісти нічим .
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31.03.2022 14:31 Відповісти
Так, більш-менш ******** ракет, здатних влучати у велику будівлю чи зосередження військ в них вже не багато, в основному залишилися такі, що можуть влучити у паливну базу, або мікрорайон.
А щоб влучати бомбами - потрібні їх носії (літаки), які не заходять у глиб території, ******** прифронтову зону, та теж несуть втрати.
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31.03.2022 15:28 Відповісти
вони руйнують все підряд ось їхня тактика . без паливних баз воювати неможливо . літаків в них теж вистачає
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31.03.2022 15:49 Відповісти
Руйнувати все підряд - це не тактика, а повна відсутність такої. Без паливних баз воювати не лише можна, але і потребує ситуація.
Літаки самі не літають, а досвідчених пілотів в них обмаль.
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31.03.2022 15:59 Відповісти
За логікою, хоч декілька "Нептунів" має бути, але нам про них ніхто нічого не говорить. Типу такого озброєння взагалі немає і не було.
Зеленський мабуть приховав для себе, прозапас.
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Та уїбіть ви вже по тому ******* Кримському мосту. Чого чекати?
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31.03.2022 13:07 Відповісти
А хіба не можна ті кораблі знищити разом із тими ракетами щоб пішли на дно "через необережне поводження зі зброєю". Чого чекати щоб вони першими почали гатити по нашим містам.
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Питання номер про південь України!

Яка ***** і за чиєю вказівкою розмінувала проходи на Чонгарі чи на півдні в акурат початку війни !!!!!!!????????
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31.03.2022 13:19 Відповісти
а Сагайдачного на ремонт постави перед війною ?
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31.03.2022 13:39 Відповісти
Кто возглавляет и обязан отвечать в СБУ ? Баканов
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31.03.2022 15:25 Відповісти
що ви хочете від лейтенанта ? є командувач флотом .
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31.03.2022 15:37 Відповісти
Так, а хто за два тижні до війни інспектував Чонгар і перекоп?
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31.03.2022 14:30 Відповісти
а хто ?
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31.03.2022 15:23 Відповісти
я тебе також здивую, параша їх не роміновувала....!!!!!!
І нахера було самим убрать міни !!?!??
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31.03.2022 15:26 Відповісти
Де протикорабельна зброя? Пора вже ці корита топити.
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31.03.2022 13:21 Відповісти
«Ґвалтують неповнолітніх та їдять собак»: СБУ перехопила нові розмови солдатів РФ
Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі https://www.facebook.com/art.denko/posts/3252044371734448 перехоплених розмов солдатів російської армії.
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31.03.2022 13:25 Відповісти
А як би нам відправити цього "Адмірала Макарова" на дно морське, в гості до Нептуна на концерт Кобзона? Скільки проблем вирішили б одним махом...
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Були б у нас комплекси Нептун, зараз би потопили ці корита разом з ракетами у морі... Але зеля з Арахамією закатали наш Нептун в асфальт.
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31.03.2022 14:11 Відповісти
Цікаво де зараз плавають свино собачі підводні корита? За ними цікаво хтось стежить чи то марна справа!
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31.03.2022 14:13 Відповісти
Кто пояснит, а если дронами - камикадзами, что США нам должны дать, а может уже дали, российские жестянки можно потопить???
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31.03.2022 14:17 Відповісти
Скорее всего, можно только поцарапать, заряда не хватит.
Разве что, в боекомплект попадет.
Ди скорость у него маловата, обнаружат.
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31.03.2022 14:30 Відповісти
Страшно натискати "мені подобається"...
Сподіваюсь, список буде озвучений на стадіоні прямо в "ліцо"...
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31.03.2022 14:37 Відповісти
Тоскно робиться від думки, що по наших містах шастають сотні диверсантів та колаборантів.
Наші ж роботу спецслужб проти мордора припинили ще за Яника, а найвеличніший позвільняв зі служби всіх талановитих контррозвідників, що у нас були.
За "Нептуни" навіть згадувати не буду.
От і можемо за цим лише спостерігати.
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31.03.2022 14:34 Відповісти
В нас дуже велика армія корупціонерів, можна їх заслати в Крим і вони проведуть там диверсію
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31.03.2022 14:42 Відповісти
Посадить зеленского и его гнилую шоблу на НЕПТУНЫ и ударить асвальтом по черноморскому флоту.Идиоты воровские.
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31.03.2022 18:36 Відповісти
 
 