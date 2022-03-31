ЗСУ нищать ворога по всій Чернігівській області, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО
На Чернігівщині ворог перегруповується і, можливо, відходить. ЗСУ нещадно знищують сили противника.
Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. Вони це робили без зупинок, і не зупиняються і зараз. Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований", - сказав Чаус.
"Відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ… я в цьому не впевнений. Як мінімум це якесь перегрупування, але можливо вони дійсно відходять", - додав він.
За словами голови ОВА, волонтери і влада забезпечують місто продуктами харчування і водою.
"Як тільки ми відженемо москальську мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, у цьому вас запевняю", - наголосив Чаус.
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