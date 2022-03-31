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Новини Війна
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ЗСУ нищать ворога по всій Чернігівській області, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

чаус

На Чернігівщині ворог перегруповується і, можливо, відходить. ЗСУ нещадно знищують сили противника.

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. Вони це робили без зупинок, і не зупиняються і зараз. Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований", - сказав Чаус.

"Відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ… я в цьому не впевнений. Як мінімум це якесь перегрупування, але можливо вони дійсно відходять", - додав він.

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За словами голови ОВА, волонтери і влада забезпечують місто продуктами харчування і водою.

"Як тільки ми відженемо москальську мразоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко, у цьому вас запевняю", - наголосив Чаус.

Автор: 

Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (60)


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Так, важливо якомога більше нищити тих, хто відходить. Бо вони відходять, щоб з'явитися десь на Сході чи Півдні
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31.03.2022 12:35 Відповісти
А в цей час....

Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных».В официальных формулировках правительство страны называет Южные Курилы «неотъемлемой частью Японии», передает издание Kyodo.
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31.03.2022 12:36 Відповісти
підтверджую, є дані по деяким селам, де їх було просто-таки дохеріща, поруч зі мною, зараз добре дають прикурить ЗСУ, дай їм бог всіх гараздів.
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31.03.2022 12:38 Відповісти
Пофиг, отходят или перегруппировываются - загнать в чернозем!
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31.03.2022 12:39 Відповісти
Відходять у напрямку Чорнобаївки?
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31.03.2022 12:47 Відповісти
Повз неї, але в тому ж напрямку - на куй.
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31.03.2022 15:01 Відповісти
Божого благословіння вам!
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31.03.2022 13:42 Відповісти
ЗСУ-це и е Бог,його руки. Слава Украине!
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31.03.2022 15:09 Відповісти
 
 