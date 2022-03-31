Попри вибухи вдалося запакувати й передати на експертизу 14 тіл в Ірпені

Попри постійні ворожі обстріли все ж вдалося 14 тіл загиблих в Ірпені запакувати та передати до моргу на експертизу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Під керуванням голови Київської ОВА Олександра Павлюка ми відпрацювали механізм щодо пошуку і фіксації тіл загиблих, насамперед відпрацьовуємо Ірпінь. Учора ця спеціальна група працювала, обов’язково ми долучаємо слідчих, вони роблять первинний огляд, залишаємо спецпризначенців, вибухотехніків…, звичайно залучаємо ДСНС. Після огляду пакуємо вказане тіло і передаємо людей на безпечну територію, де воно безпосередньо доставляється до судово-медичної експертизи", - сказав він.

"На жаль, ворог не припиняє обстрілювати, ми фіксуємо кожного ранку прильоти ворожих мін 120 калібру, розриви, і група, яка вчора працювала, на жаль, вони працювали фактично під постійними вибухами. Але за вчора нам вдалося все ж таки 14 тіл загиблих упакувати і передати до моргу", - повідомив очільник Нацполіції Київщини.

Він зазначив, що Нацполіція намагатиметься узагальнити дані про всіх загиблих, в тому числі й тих, хто самовільно похований у дворах.

"Зараз від громадян стала надходить така інформація щодо поховання таких тіл у дворах. Ми відзначаємо, що дуже багато самовільних є поховань, і ми розуміємо, що для нас, поліцейських, буде багато роботи щодо ексгумації цих тіл, встановлення осіб. І надалі будемо намагатися цю інформацію узагальнювати, щоб дати змогу родичам побачити, де тіла їхніх загиблих близьких і дати можливість нормально по-християнськи поховати", - сказав Нєбитов.

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