Червоний Хрест готує 1 квітня вільний прохід із Маріуполя до Запоріжжя

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) готується організувати 1 квітня вільний прохід (гуманітарний коридор) із Маріуполя до Запоріжжя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, у п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили у пресслужбі комітету Червоного Хреста.

У МКЧХ додали, що їхні команди їдуть прямо зараз із підготовленими предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

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"Дуже важливо, щоб ця операція відбулася. Від цього залежить життя десятків тисяч людей у Маріуполі", - наголосили у МКЧХ.