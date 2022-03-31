Червоний Хрест готує 1 квітня вільний прохід із Маріуполя до Запоріжжя
Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) готується організувати 1 квітня вільний прохід (гуманітарний коридор) із Маріуполя до Запоріжжя.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, у п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили у пресслужбі комітету Червоного Хреста.
У МКЧХ додали, що їхні команди їдуть прямо зараз із підготовленими предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.
"Дуже важливо, щоб ця операція відбулася. Від цього залежить життя десятків тисяч людей у Маріуполі", - наголосили у МКЧХ.
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