УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4892 відвідувача онлайн
Новини
3 554 11

Червоний Хрест готує 1 квітня вільний прохід із Маріуполя до Запоріжжя

фото,чернов,мстислав,маріуполь

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) готується організувати 1 квітня вільний прохід (гуманітарний коридор) із Маріуполя до Запоріжжя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, у п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили у пресслужбі комітету Червоного Хреста.

У МКЧХ додали, що їхні команди їдуть прямо зараз із підготовленими предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

Читайте: Росія погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, - Верещук

"Дуже важливо, щоб ця операція відбулася. Від цього залежить життя десятків тисяч людей у Маріуполі", - наголосили у МКЧХ.

Автор: 

Запоріжжя (2258) Маріуполь (3220) евакуація (2304) Червоний Хрест (402) гуманітарний коридор (178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Це ж той червоний хрет який обіймався з Лавровим.
показати весь коментар
31.03.2022 13:16
+8
А кацапів хтось за руку буде тримати? То ж попруть в місто займати позиції, як тільки стріляти перестануть. І це ще не найгірше, що може бути.
показати весь коментар
31.03.2022 13:10
+6
суки кацапские...(доклад окончен!!!)
показати весь коментар
31.03.2022 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кацапів хтось за руку буде тримати? То ж попруть в місто займати позиції, як тільки стріляти перестануть. І це ще не найгірше, що може бути.
показати весь коментар
31.03.2022 13:10 Відповісти
Я думаю наші розуміють, що таке може відбудитися і готові
показати весь коментар
31.03.2022 13:14 Відповісти
Це ж той червоний хрет який обіймався з Лавровим.
показати весь коментар
31.03.2022 13:16 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 13:21 Відповісти
червоному хресту треба вести себе людяніше
тоді і ризики репутаційні не будуть такі великі

ця війна ******* обличчя та нутрощі всіх і вся

і ООН
І ЄС
і НАТО
і МАГАТЕ

і якщо люстерко криве - хай валять до косметолога, а не розказують про проблеми виробництва дзеркал
показати весь коментар
31.03.2022 13:31 Відповісти
капец Марику(((
показати весь коментар
31.03.2022 13:16 Відповісти
суки кацапские...(доклад окончен!!!)
показати весь коментар
31.03.2022 13:17 Відповісти
Предатель готов убивать не только своих земляков но и собственную мать - https://www.youtube.com/watch?v=zA37d8xAhak
показати весь коментар
31.03.2022 13:21 Відповісти
Не нужно верить пособнику врага!
показати весь коментар
31.03.2022 13:22 Відповісти
КК посібник ворога.
показати весь коментар
31.03.2022 13:23 Відповісти
Интересно а этого Communist n Cross, карты росийские, или нормальные? просто в их карте ЗАПАРОЖЬЕ может быть и в Ростовской области....
показати весь коментар
31.03.2022 13:25 Відповісти
 
 