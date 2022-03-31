Макарівська та Ірпінська громада - під обстрілами, у Броварському районі ворог відводить сили, - ОВА

У Київській області руйнування у 35 із 69 громад, Макарівська та Ірпінська громада - під обстрілами. Обстріляно нафтобазу в Фастові, у Баришівській, Калитнянській та Великодимерській громаді Броварського району спостерігається виведення ворожих сил.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та споруд місцевих жителів.

"Щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київської області. Руйнування зафіксовано у 35 із 69 громад області (50,7%). Критичні руйнування завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громаді", - йдеться у повідомленні.

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Загалом це понад 550 об'єктів.

"Небезпечні напрямки: населені пункти вздовж Житомирської траси; Буча - Ворзель - Гостомель; Немішаєве; Дмитрівська громада; Макарівська громада; північ Вишгородського району; території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району", - повідомив голова ОВА.

У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Так, Макарівська та Ірпінська громада, село Шпитьки - під обстрілами. Бородянська - заблокована, Гостомельська - тривали бої, Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога, село Дмитрівки - міни, Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався.

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У Броварському районі: Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - спостерігається виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури.

"Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим здійснюють активний і дієвий обстріл місць скупчення противника", - зазначили в ОВА.

Гуманітарна катастрофа, як і раніше, в Іванківській, Димерській та Поліській громадах Вишгородського району. Славутич - заблокований.

Також ворог вів обстріл нафтобази у місті Фастів.