Війська РФ обстріляли ракетами військову частину на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Резніченко
У Дніпропетровській області війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині. Двоє людей загинули, п'ятеро — поранені. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровщина. 31 березня.13.00. Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили. Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею", - повідомив він.
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+15 Анатолий К #427424
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