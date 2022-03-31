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Війська РФ обстріляли ракетами військову частину на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Резніченко

обстріл

У Дніпропетровській області війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині. Двоє людей загинули, п'ятеро — поранені. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина. 31 березня.13.00. Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили. Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею", - повідомив він.

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Автор: 

обстріл (28196) жертви (1777) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3613)


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Топ коментарі
+15
На мою думку пан Гетьманцев навмисне створив таку звітність, в якій найменша АЗС, склад пального виставлявся з різними координатами, по яких сьогодні можна наносити ракетні удари. Запитала "доблєсная" ДБР його наміри у цього помічника бувшого народного депутата від "партії регіонів" і зрадника Сівковича? Звичайно ні, він же не 5-й президент і не Тетяна Черновол.
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31.03.2022 13:48
+11
Тому що Гетьманцев ввів обов'язкові вимірювачі кількості палива в реальному часі з ГПС-передавачами в кожну цистерну. І всі ці данні ще на початку війни були доступні кому-завгодно. Нафіга це треба було - пояснень немає.
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31.03.2022 13:45
+10
вже згадували товариша гетьманцева
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31.03.2022 13:43
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Звідки у русні такі точні координати наших складів з пальним?
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31.03.2022 13:40 Відповісти
Чому там взагалі ще є пальне і люди?
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31.03.2022 13:43 Відповісти
вже згадували товариша гетьманцева
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31.03.2022 13:43 Відповісти
Тому що Гетьманцев ввів обов'язкові вимірювачі кількості палива в реальному часі з ГПС-передавачами в кожну цистерну. І всі ці данні ще на початку війни були доступні кому-завгодно. Нафіга це треба було - пояснень немає.
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31.03.2022 13:45 Відповісти
Ввів то він ввів. А що заважає вже цілий місяць вивести? Що пальне, що датчики? Хрускіт рублів в кишенях?
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Він стверджує, що вже вся відповідна документація недоступна онлайн. Але яка різниця? Вони явно ще до війни все скопіювали. Чи ви думаєте, що ГПС координати у нафтобаз та заправок змінюються щодня?
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31.03.2022 19:30 Відповісти
от верблюда - от сочувствующих граждан, откуда ж еще...
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31.03.2022 13:50 Відповісти
Бо при владі кацапи з українськими паспортами.Вся ОПа це офіс ФСБ.Нічого дивного в цих обстрілах немає.Ці обстріли обрали 73% імбіцилів на останніх виборах.
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31.03.2022 14:43 Відповісти
Тобто, наразі з рашистами воює лише 27 відсотків?

Тупість п...ботів просто вражає!
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31.03.2022 16:30 Відповісти
Именно так, тупой зебил! 73% косят или чухнули за границу
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31.03.2022 23:33 Відповісти
На мою думку пан Гетьманцев навмисне створив таку звітність, в якій найменша АЗС, склад пального виставлявся з різними координатами, по яких сьогодні можна наносити ракетні удари. Запитала "доблєсная" ДБР його наміри у цього помічника бувшого народного депутата від "партії регіонів" і зрадника Сівковича? Звичайно ні, він же не 5-й президент і не Тетяна Черновол.
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31.03.2022 13:48 Відповісти
Ввів то він ввів. А що заважає вже цілий місяць вивести? Що пальне, що датчики? Хрускіт рублів в кишенях?
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31.03.2022 19:24 Відповісти
суки драные...
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31.03.2022 14:05 Відповісти
Смерть кацапам эти дебилы не понимают что с ними можно сделать за Украину и Чечню если они так за днр которому давали оружие
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Перестаньте Гетьманцева обвинять в зраді. GPS-измерители здесь не причем. Откройте Wikimapia или Яндекс-карты и вы все увидите своими глазами с точными координатами и описанием объектов!! И еще, для технических профанов: GPS-устройства навигации это пассивные устройства, приемные (как бытовые радиоприемники). Алгоритм вычисления координат места происходит в самом устройстве на основе данных позиций спутников, а съем данных с измерителя на емкости - да, дистанционно, для инспектора дфс, но радиус как у Bluethooth (до 100 м на открытой местности), .... далее для вас сложно объяснять.
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31.03.2022 15:30 Відповісти
Не заважайте п...ботам розганяти зраду
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31.03.2022 16:33 Відповісти
А що заважає вже цілий місяць вивезти пальне, розосередити? Хрускіт рублів в кишенях?
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Не обвинять тварь Гетьманцева? Серьезно?! Да его на ленточки надо порезать за геноцид ФОП-ов, кассовые аппарата, увеличение налогов! GPS-координаты нефтебаз - то только маленький эпизод его гнилой прокацапской деятельности по развалу экономики Украины
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31.03.2022 23:35 Відповісти
 
 