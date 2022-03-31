Війська РФ обстріляли ракетами військову частину на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, п’ятеро - поранені, - Резніченко

У Дніпропетровській області війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині. Двоє людей загинули, п'ятеро — поранені. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина. 31 березня.13.00. Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад з горючим. Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили. Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею", - повідомив він.

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