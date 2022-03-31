Росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта, - ОТУ "Схід"

Російські фашистські війська мають великі кадрові проблеми. Мобілізація з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соцмережі "Фейсбук".

"Російські фашистські війська мають великі кадрові проблеми. Мобілізація гарматного м’яса з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта. Це й не дивно, вони вже знають, чим для них закінчиться путінська авантюра. Втім, Росія велика, і там завжди знайдуться обдурені пропагандою "zомбі"", - зазначили в ОТУ "Схід".

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