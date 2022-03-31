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Росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта, - ОТУ "Схід"

рф,окупанти,арміярф,окупант

Російські фашистські війська мають великі кадрові проблеми. Мобілізація з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соцмережі "Фейсбук".

"Російські фашистські війська мають великі кадрові проблеми. Мобілізація гарматного м’яса з числа власних громадян провалилася, а самі росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта. Це й не дивно, вони вже знають, чим для них закінчиться путінська авантюра. Втім, Росія велика, і там завжди знайдуться обдурені пропагандою "zомбі"", - зазначили в ОТУ "Схід".

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армія рф (17185) звільнення (2666) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+32
це ще у них не проблеми
проблеми - от...





Emigrationrf@emigrationrf

https://twitter.com/emigrationrf/status/1509271582803468291 13 ч



Если кому интересно: вестерн Юнион не просто ушел из РФ.
Они заблокировали полностью по всему миру операции с паспортом РФ. Так что если вы даже в других странах - это не поможет.
Паспорт РФ токсичен.
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31.03.2022 13:49
+19
К лицам, проживающим в радиусе 20 км от места аварии обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"
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31.03.2022 13:57
+17
И правильно, лучше вовремя принять правильное решение. Наши армия и народ не отступят. Оставайтесь дома, не надо приезжать сюда убивать и туту умирать ни за что.
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31.03.2022 13:49
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И правильно, лучше вовремя принять правильное решение. Наши армия и народ не отступят. Оставайтесь дома, не надо приезжать сюда убивать и туту умирать ни за что.
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31.03.2022 13:49 Відповісти
а шо такое? неужели не патриотично сгореть в танке живьем, пока ваш любимый фюрер выбирает себе на обед котлетку из соловьиных языков..., ай-ай-ай, как не хорошо..., вы просто предатели родины
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31.03.2022 13:49 Відповісти
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31.03.2022 13:59 Відповісти
це ще у них не проблеми
проблеми - от...





Emigrationrf@emigrationrf

https://twitter.com/emigrationrf/status/1509271582803468291 13 ч



Если кому интересно: вестерн Юнион не просто ушел из РФ.
Они заблокировали полностью по всему миру операции с паспортом РФ. Так что если вы даже в других странах - это не поможет.
Паспорт РФ токсичен.
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31.03.2022 13:49 Відповісти
Горе то какое. Представляю вой в Стамбуле и Тбилиси
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31.03.2022 13:55 Відповісти
а ще як почнуть пригадувати старі порахунки...

Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1509438872970747907 3 ч



Вчора розмовляв зі знайомим.
Він вже 15 років мешкає у Німеччині.
Вчора його донька розповіла, що у німецькій школі діти сірійських біженців дітям кацапів кажуть в обличчя, що росіяни - вбивці.
У вати - шок.- Шубін (с)
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31.03.2022 14:21 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України наполягає на посиленні санкцій проти росії

Як повідомляє Reuters, заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах після повномасштабного вторгнення росії в Україну та впровадження західних санкцій проти рф

За повідомленням видання
🔺У Стамбулі росіяни щодня купують 7-8 квартир за готівку, відкривають банківські рахунки, привозять золото, багато транзакцій здійснюється у криптовалюті
🔺У лютому перед наступом, росіяни придбали в Туреччині та ОАЕ будинків вдвічі більше, ніж минулого року
🔺Росіяни шукають можливість захистити капітал та отримати резидентську візу для тимчасового переїзду

❗️Загалом механізм санкцій потужний, але поки що росіяни знаходять способи обходити деякі з них.
Росія вже вдається до маніпуляцій, використовуючи тезу «хороший русский», щоб повернутися до світової економіки. Саме тому при Офісі Президента створено експертну групу з аналізу впливу застосованих проти рф санкцій https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1007
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31.03.2022 14:49 Відповісти
З'явилося ще одне поняття"чєловєчків"
Були зелені чєловєчкі, тепер додались щн "свєтящієся"
В лікарні бульбашів масово звозять ідіотів щ чорнобильської зони, які думали що їх радіація не бере
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31.03.2022 13:50 Відповісти
так там паніка..бо облучились..казали шо багато в білорусь привезли з зони чорнобиля
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31.03.2022 13:56 Відповісти
хоч розмножуватися тепер дебіли небудуть,
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31.03.2022 14:15 Відповісти
К лицам, проживающим в радиусе 20 км от места аварии обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"
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31.03.2022 13:57 Відповісти
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31.03.2022 14:13 Відповісти
А є ще чєловєчкі з південною засмагою
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31.03.2022 16:30 Відповісти
кацап помни
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31.03.2022 13:51 Відповісти
Какой приятный пейзаж. так смотрел-бы и смотрел-бы.
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31.03.2022 14:04 Відповісти
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31.03.2022 14:05 Відповісти
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31.03.2022 14:08 Відповісти
Для того щоб пам'ятати потрібно мати хоча б мізки ! А так їх треба нищити, нищити і заглядати чи де падло не заховалося !
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31.03.2022 14:11 Відповісти
Многие кацапо-рабы идут на войну так как боятся что их посадят за отказ воевать но они настолько тупые, что не понимают что их в любом случае посадят - Статья 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Наказание в виде лишения свободы от 7 - 25 лет и до пожизненного. Отказ еще можно оспорить в суде ссылаясь на незаконность войны против Украины, а вот если зашкварятся, то либо гроб либо тюрьма.
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31.03.2022 13:52 Відповісти
Саме тому у орків це називається не "війна". а "спеціальна військова операція". Інакше - судитимуть (за слово "війна"). Мабуть, вважають, що таким чином "все передбачили" й уникнуть відповідальності.
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31.03.2022 15:48 Відповісти
Те що пишуть, добре. Але злочинцями для всього світу так і залишаться, назавжди
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31.03.2022 13:52 Відповісти
Для них тепер назватися підар-асом буде за щастя, тільки щоб не згадали що він москаль !!!
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31.03.2022 14:18 Відповісти
так це факт..зазомбованих в раші хватає..але не всі хотять йди на фарш..одне кричати у Скабєєвої на Берлін і ударріть па Вашингтону а зовсім інше гнити м'сом в землі
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31.03.2022 13:52 Відповісти
Это бесчестно, рашка уже закупила для них пакеты.
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31.03.2022 13:53 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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31.03.2022 13:53 Відповісти
Правильно. Вбивайте один одного у рассєє. А так і буде, до речі.
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31.03.2022 13:54 Відповісти
Фотки с кацапскими остатками валяющиеся вдоль дорог и посадок, показывают кацапам лучше всяких слов что в Украине их никто не ждет с цветами. И действуют лучше чем душевные разговоры и бесполезные обяснения что в Украине нет нацистов.
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31.03.2022 13:56 Відповісти
доповню, що не тільки їх тут ніхто не чекає, а навіки їм сюди дорога закрита!
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31.03.2022 14:24 Відповісти
Некрологи лучше
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31.03.2022 13:58 Відповісти
Замполіти ОТУ Схід написали файно, але як воно насправді ніхто не знає. Навряд путінських рабів щось питають чи читають їх рапорта.
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31.03.2022 14:00 Відповісти
там у них еще есть места вокруг Васюганских болот, где нет интернета, только радиоточки. И за призывниками военкомат подводы присылает, потому что по осенне-весенним хлябям автотранспорт туда не доезжает. Так что ожидаем новых фоток пленных Чмонек.
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31.03.2022 14:11 Відповісти
Ну добре. Тим, хто писав рапорти, мотузку намилять милом
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31.03.2022 14:15 Відповісти
Это вам не на диване валяться, водку жрать и орать что царь молодец. Ехать дохнуть за царя дурных нет
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31.03.2022 14:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=79tJL_JePwk Гиркин о неизбежности отвода войск Генералы специально вешали лапшу чтобы воровать на оборонке. БРОНЮ С ТАНКОВ СРЕЗАЛИ ЕЩЕ В ТЫЛУ
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31.03.2022 14:22 Відповісти
 
 