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Велика Британія запровадила санкції проти 12 осіб, зокрема щодо голови "Газпром-Медіа" Жарова і начальника Національного центру управління обороною РФ Мізинцева

санкції

Велика Британія розширила санкції проти РФ, під нові санкції підпали голова "Газпром-Медіа Холдингу" Олександр Жаров, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, журналіст Сергій Брильов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Також нові санкції торкнулися керівника міжнародного мовлення інформаційного агентства та радіо Sputnik Антона Анісімова та генерального директора телеканалу RT Олексія Ніколова. Загалом нові санкції торкнулися 12 людей.

Йдеться про заморожування активів та заборону на відвідування Великої Британії.

Санкції також торкнулися МІА "Росія Сьогодні".

Крім того, обмежувальні заходи торкнулися автономної некомерційної організації (АНО) "ТБ-Новини", що відповідає за трансляції RT.

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Велика Британія (5539) росія (64911) санкції (11763)


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Ого, целых 12 непонятных персонажа, вот это санкции, ВВП парашки наверное уже вдвое сложился от страха
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31.03.2022 14:40 Відповісти
Брильов? Так він же пропагандон підаросійський з ОРТ з британським паспортом, який втік в Британію.
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31.03.2022 14:41 Відповісти
 
 