СБУ ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони
У Дніпропетровській, Луганській, Рівненській областях та містах Києві і Вінниці Служба безпеки України ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.
У Дніпропетровській області в ході спецоперації СБУ нейтралізувала ОЗУ, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої Тероборони. Той завадив незаконному перевезенню зброї через блокпост.
У Луганській області СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ, які проводили у пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.
У Рівненській області СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації підрозділів ЗСУ.
У Києві затримано ворожого інтернет-агента, який закликав до ведення агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини рашистів.
У Вінниці СБУ викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України, закликала до визнання так званої "незалежності Л/ДНР".
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