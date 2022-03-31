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Новини Агресія Росії проти України Війна
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СБУ ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони

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У Дніпропетровській, Луганській, Рівненській областях та містах Києві і Вінниці Служба безпеки України ліквідувала нову агентурну мережу і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

У Дніпропетровській області в ході спецоперації СБУ нейтралізувала ОЗУ, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої Тероборони. Той завадив незаконному перевезенню зброї через блокпост.

У Луганській області СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми РФ, які проводили у пропагандистські акції у Луганську, мотивуючи членів збройних формувань так званої "ЛНР" на активні бойові дії проти України.

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У Рівненській області СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію, у тому числі місця дислокації підрозділів ЗСУ.

У Києві затримано ворожого інтернет-агента, який закликав до ведення агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини рашистів.

У Вінниці СБУ викрила місцеву мешканку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України, закликала до визнання так званої "незалежності Л/ДНР".

Автор: 

СБУ (12770) тероборона (383)


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Добре що відловлюють цих "шуфричів" , як щурів . Ці нелюди мусять бути максимально покарані , вони по вуха в крові .
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31.03.2022 14:55 Відповісти
Шуфрича потримали, пофоткались з уловом і відпустили
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31.03.2022 15:07 Відповісти
Усіх шпигунів, диверсантів, бандюнагів, мародерів та інших нікчем привселюдно розстрілювати без суда і слідства!
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31.03.2022 14:56 Відповісти
По законам военного времени расстреливать , чтобы другим предателям дать сигнал...
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31.03.2022 14:59 Відповісти
а чем занималось 2 года до этого падла быканов?
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31.03.2022 15:23 Відповісти
Арахумію і подоляка з чалим коли заарештуть ????
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31.03.2022 16:40 Відповісти
 
 