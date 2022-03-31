УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10152 відвідувача онлайн
Новини
23 746 50

Пропагандистські ЗМІ Росії почали розганяти нову брехню - намагаються видати Україну агресором

фейк

В Росії "проаналізували українські підручники" і вигадали нову брехню — нібито Україна викривляє історичну правду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про те, що в Україні нібито вели цілеспрямовану роботу з викривлення історичної правди, а також ідеологічної підготовки до військової операції проти РФ. Такий висновок, мовляв, зробили "за результатами аналізу приблизно 300 українських підручників і методичних посібників", проведеного російськими педагогами та істориками.

"Держава-агресор видає себе за жертву, а жертву намагаються видати агресором. Так і робиться політика у путінській росії", — зазначають у повідомленні.

Читайте також: "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2793) росія (64911) ЗМІ (1357) брехня (200)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
31.03.2022 14:58
+22
Хай собі пишуть, придумують, викривляють, а нам - НАС РАТЬ!
показати весь коментар
31.03.2022 14:57
+19
Як там у Ліни Костенко...

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
показати весь коментар
31.03.2022 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай собі пишуть, придумують, викривляють, а нам - НАС РАТЬ!
показати весь коментар
31.03.2022 14:57 Відповісти
не обращать на подобное внимания. Просто нужно убивать росоккупантов, и чем больше, тем лучше
показати весь коментар
31.03.2022 23:00 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 14:58 Відповісти
Мій фотожопчик 2014 року все ж пішов у народ.
"Дякую. Дуже дякую." (с)

показати весь коментар
31.03.2022 16:57 Відповісти
хто читає пропагандистські змі росії?
показати весь коментар
31.03.2022 14:59 Відповісти
Ті,які підсіли на рашистську наркопропаганду
показати весь коментар
31.03.2022 15:23 Відповісти
Значить треба ще ****.ти.
показати весь коментар
31.03.2022 15:00 Відповісти
Не нужно обращать на сумашедших внимания и что то им доказывать. А лучше строить свою сильную страну и ублажать свой народ. А сумашедшие соседи сожрут сами друг друга от зависти, нам только нужно от их отгородиться высоким забором.
показати весь коментар
31.03.2022 15:00 Відповісти
ФТ,так з парканом щось нічого не вийшло...Будували на кордоні захисну стіну-"Європейський Вал", здається називався,-через дві години вже ***** було під Києвом,не кажу вже про Суми.Де "Кулявлоб",де ті мілліарди,що вбухали в захист кордону?Питання риторичне...
показати весь коментар
31.03.2022 16:48 Відповісти
??? Не было там никаких миллиардов - не путайте с крадивныцтвом. Там потратили 2.5 млрд гривен за 7 лет строительства (основная часть средств потрачена не при Яценюке). Стена была как защита от шпионов, а не от военного вторжения. Чтобы вы понимали, на инфраструктуру в 2022 году было заложено 140 млрд грн. Так что Яценюк меркнет на фоне нынешних "строителей".
показати весь коментар
31.03.2022 19:00 Відповісти
нам только нужно от их отгородиться высоким забором.
***********
Щоб зупинити кацапів, їх треба тільки жосско *******. Бо забор не допоможе...

показати весь коментар
31.03.2022 17:06 Відповісти
Не згодна. Україна програла росії інформаційну війну. Ви навіть не уявляєте, скільки іноземців свято увірували у путлерівську ідіотську брехливу пропаганду!! У нісенітниці, які суперечать усім законам фізики, хімії, логіки та здорового глузду!!
На ці фейки повинно реагувати наше Міністерство інформаційної політики!! Рашистську брехню потрібно БУЛО спростовувати ще багато років тому!! Тому що сьогодні гіркою платою за позавчорашню бездіяльність є величезних кількість людських життів і поламаних доль....
показати весь коментар
31.03.2022 18:40 Відповісти
а что эти звери вообще 30 лет и делали ? только сейчас очнулись и заметили ?
показати весь коментар
31.03.2022 15:00 Відповісти
мир єто вайна а вайна єто мир... Джордж Оруэлл
показати весь коментар
31.03.2022 15:01 Відповісти
Тупое выступление сенатора Мизулиной Е.Б.: Запрет - это свобода, Права - это несвобода. [22.04.2019]https://www.youtube.com/watch?v=E3hLnxagOSo
показати весь коментар
31.03.2022 15:06 Відповісти
Шампанское - газировка , а советское игристое - ШАМПАНСКОЕ ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
31.03.2022 15:47 Відповісти
Главное репарации вовремя платите, а ваши извращения нам не интересны
показати весь коментар
31.03.2022 15:01 Відповісти
неинтересны
показати весь коментар
31.03.2022 16:58 Відповісти
Пусть что угодно говорят, все равно они все умрут скоро.
показати весь коментар
31.03.2022 15:03 Відповісти
Не умрут ,а СДОХНУТ ‼️
показати весь коментар
31.03.2022 15:49 Відповісти
и вообще 24 февраля у всего мира была одновременная галлюцинация. это не путин сообщил о том, что россия начала военную операции в Украине, а Зеленский объявил, начинает ракетный обстрел россии
показати весь коментар
31.03.2022 15:04 Відповісти
Ага ))) І Воронєж ми зруйнували впень. І Мухосизрань. І взагалі усю росіюшку скабзували, тому за МКАДом власне така руїна... Он оно чё, Михалыч!

показати весь коментар
31.03.2022 16:23 Відповісти
там допомогли чем могли и оба Буша, и Клинтон с Обамой, и Трамп, особенно в подъездах навели порядок
показати весь коментар
31.03.2022 23:04 Відповісти
Як там у Ліни Костенко...

Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
показати весь коментар
31.03.2022 15:05 Відповісти
Ліна Костенко - недосяжний Еверест поетичної майстерності.
Але я теж колись написав маленького віршика на цю тему. Правда, з матюками...

Кацап гнуснее лживой *****, -
Таков уж подлый московит, -
Он вам на голову нагадит,
И вас же в этом обвинит.
показати весь коментар
31.03.2022 17:13 Відповісти
яке б виправдання не вигадували б ...як би не вибрехувались і не викручувались а весь світ побачив жалюгідність цих потуг і марність будь якої причини, що б виправдовувала б війну і вбивство дітей...
показати весь коментар
31.03.2022 15:08 Відповісти
Ага, и Земля плоская...)))
показати весь коментар
31.03.2022 15:09 Відповісти
"Отак подивишся здаля.. на москаля.
показати весь коментар
31.03.2022 15:09 Відповісти
история повторяется, второй раз в виде фарса. Нет ничего нового в кацапской пропаганде, все это уже было и повторится вновь.

"Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это - ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой. <...> Таким же образом я пробовал решить проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3 Данцига , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 коридора , и т.д., предлагая мирное обсуждение проблем. <...>
В разговоре с польскими государственными деятелями я обсуждал идеи, с которыми вы знакомы по моей последней речи в Рейхстаге. <...> Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. <...> Эти предложения были отвергнуты. Мало того, что ответом сначала была мобилизация, но потом и усиление террора и давления на наших соотечественников... <...>
Польша не была готова уладить проблему Коридора разумным способом... <...> Я сделал еще одно заключительное усилие, чтобы принять предложение о посредничестве со стороны Британского Правительства. <...> Два дня кряду я сидел со своим правительством и ждал, сочтет ли возможным правительство Польши послать полномочного представителя или не сочтет.<...>
Депутаты, если бы Германское Правительство и его Фюрер терпеливо бы сносили такое обращение с Германией, то заслуживали бы лишь исчезновения с политической сцены. Однако не прав окажется тот, кто станет расценивать мою любовь к миру и мое терпение как слабость или даже трусость. <...>
Эти предложения о посредничестве потерпели неудачу..."
- Речь рейхсканцлера А. Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 г.
показати весь коментар
31.03.2022 15:10 Відповісти
и закончит ***** как гитлер, в лучшем для него (*****) случае
показати весь коментар
31.03.2022 23:07 Відповісти
Аргентинский кокс в Кремле закончился. Теперь нюхает хлорку и клей.
показати весь коментар
31.03.2022 15:11 Відповісти
Пля... Ху*во быть по пояс деревянным. Вот где лишняя хромосома даёт о себе знать.
показати весь коментар
31.03.2022 15:12 Відповісти
Знаешь, потеря головы - это очень серьезная потеря! ("Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл)
показати весь коментар
31.03.2022 15:13 Відповісти
Як би дико це не звучало, але кацапам ця дічь зайде, навіть будуть добровольці їхати воювати з агресором на його території.
показати весь коментар
31.03.2022 15:13 Відповісти
Хутину во сне является Оруэлл:
- Ну как, помогли тебе мои предостережения?
- В смысле?! Разве это были не методички?
показати весь коментар
31.03.2022 15:16 Відповісти
Агресивна Фінляндія у 1939 році теж хотіла напасти на миролюбний СРСР...
Немає нічого нового під сонцем, все це вже було... (Еклезіаст)
показати весь коментар
31.03.2022 15:19 Відповісти
Нічого нового. Я особисто почну переживати - коли в раша-"змі" будуть говорити про Україну і українську владу щось хороше.
показати весь коментар
31.03.2022 15:21 Відповісти
А ще ми дітей їмо. Але мені не подобається. Вчора скуштував кацапча, а воно смердюче. Мабуть треба було замочувати довше
показати весь коментар
31.03.2022 15:22 Відповісти
Фу, гидота. О смаках не сперечаються, але їсти гімно, навіть вимочуючи..
показати весь коментар
31.03.2022 15:28 Відповісти
Ми колись на рибалці жаб'ячи ніжки смажені куштували. Під горілку аж залєтало
показати весь коментар
31.03.2022 15:31 Відповісти
В оцті
показати весь коментар
14.08.2022 09:18 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
31.03.2022 15:26 Відповісти
Нє, ну когось це дивує? В країні, де остатній підручник з географії скурили всім МЗС разом з мізками і здоровим глуздом, країна з площею 603 548 км² і населенням в 45 млн. запросто може напасти на країну з площею 17 100 000 км² і населенням в 144 млн. Я вже не кажу, що в "жертви" є ядерна зброя і напад на її територію неможливий навіть в теорії.
показати весь коментар
31.03.2022 15:26 Відповісти
Дуже важлива новина - ну просто сінсация!
показати весь коментар
31.03.2022 15:50 Відповісти
Ну да, кацапи "анал лізіровалі..". Лізіруйте далі, там ще багато цікавого
показати весь коментар
31.03.2022 16:18 Відповісти
Очередная новость из дурдома.
показати весь коментар
31.03.2022 16:26 Відповісти
І взагалі ми вже 30 років воюємо проти ерефії, москву і пітер не взяли, але усе інше геть порунтали та обрабували. І вунітази ********* собі у лятрини, тому расєюшка серить і сцить під кущами.
показати весь коментар
31.03.2022 16:29 Відповісти
Це мабуть кацапи на окупованих територіях вже кількох викладачів історії розстріляли за «викривлення історії»...
показати весь коментар
31.03.2022 17:16 Відповісти
В розумінні вбивці, гвалтівника та грабіжника жертва завжди викривляє правду, бо на його переконання саме вона і є винною в тому що відносно неї скоєно злочин.
показати весь коментар
31.03.2022 17:25 Відповісти
 
 