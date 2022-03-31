Пропагандистські ЗМІ Росії почали розганяти нову брехню - намагаються видати Україну агресором

В Росії "проаналізували українські підручники" і вигадали нову брехню — нібито Україна викривляє історичну правду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про те, що в Україні нібито вели цілеспрямовану роботу з викривлення історичної правди, а також ідеологічної підготовки до військової операції проти РФ. Такий висновок, мовляв, зробили "за результатами аналізу приблизно 300 українських підручників і методичних посібників", проведеного російськими педагогами та істориками.

"Держава-агресор видає себе за жертву, а жертву намагаються видати агресором. Так і робиться політика у путінській росії", — зазначають у повідомленні.

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