Українські енергокомпанії створили проєкт Stop Bloody Energy – закликають світ припинити співпрацю з Росією

Група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, в рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті проєкту.

"Кожен долар, заплачений за російські енергоносії, — це долар відданий прямо вбивці в руки. Більше не може бути жодних вагань з приводу того вести комерційну діяльність з російськими енергетичними компаніями чи ні", - йдеться в заяві Stop Bloody Energy.

На сайті проєкту зібрана інформація про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацю з Росією.

Читайте також: Велика Британія запровадила санкції проти 12 осіб, зокрема щодо голови "Газпром-Медіа" Жарова і начальника Національного центру управління обороною РФ Мізинцева

Мета Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові українського народу, повідомили в компанії ДТЕК.

"Ті хто ще цього не зрозумів — мають отримати чіткий сигнал: сьогодні у вашу маржу закладена конкретна кількість вбитих українських дітей, зруйнованих домівок, знищених міст й мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження" - сказано в заяві на сайті.

Нагадаємо, раніше ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" звертались до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, в якому вони закликали світ відмовитись від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих і технологій для паливно-енергетичної сфери.