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Виробник двигунів для російських літаків Sukhoi Superjet припинив обслуговувати їх та ремонтувати, - ЗМІ

сухой,sukhoi

Російсько-французька компанія PowerJet, яка випускає двигуни SaM146 для російських літаків Sukhoi Superjet 100, через санкції припинила їхнє технічне обслуговування та ремонт.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на наближене до авіапрому джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зареєстрована у Франції PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines та "ОДК-Сатурн" держкорпорації "Ростех") повідомила партнерів у РФ про припинення контрактних зобов'язань ще в лютому, коли санкції набули чинності, сказав співрозмовник агентства.

Повністю припинили постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, зокрема повернення раніше відремонтованих, надання їх у лізинг.

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За даними джерела, мінпромторг РФ запропонував використовувати сформований ще до санкцій склад запчастин і пул підмінних двигунів компанії, щоб і надалі мати можливість експлуатувати SSJ100. Відомство пропонує узаконити передання майна іноземних організацій, які відмовилися від бізнесу у РФ, у тимчасове управління профільним підприємствам країни.

SSJ 100 – перший пасажирський літак, розроблений у Росії після розпаду СРСР. Його експлуатують із 2008 року.

Автор: 

росія (64911) літак (2898) санкції (11763)


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Топ коментарі
+9
Гражданіна, у вас джет уже сухой.
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31.03.2022 15:18
+7
Импортозамещение в действии
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31.03.2022 15:22
+7
Сухой говноджет і раніше поганенько літав, то ламався, то тупо падав. А тепер взагалі піде на металобрухт. Я вже мовчу про "надєжду расєйской авіації" МС-21 - це чудо техніки далі нинішніх дослідних зразків вже не полетить.
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31.03.2022 15:22
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То запчастини можна із скрепного гівна робити!
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31.03.2022 15:14 Відповісти
Та шо ж такоє ...
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31.03.2022 16:12 Відповісти
Гражданіна, у вас джет уже сухой.
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31.03.2022 15:18 Відповісти
самалета харашо, а олени лучше!!!
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31.03.2022 15:28 Відповісти
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31.03.2022 16:19 Відповісти
Ожидается шикарный аэропад. Так что касапня добро пожаловать на Аэрофлот если будут деньги.
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Ох чує моє серце що
Єнот захекається.🧐
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31.03.2022 15:40 Відповісти

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31.03.2022 15:56 Відповісти
Пісець, реально небезпечно буде через півроку, почнеться реальний колапс, якщо китайці не допоможуть
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31.03.2022 15:20 Відповісти
еще неизвестно, что хуже
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31.03.2022 15:22 Відповісти
Китайці не роблять авіадвигуни... Не допоможуть
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31.03.2022 15:25 Відповісти
Я не через півроку, я вже у *************
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31.03.2022 16:01 Відповісти
Хтось ще літає на цьому лайні???
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31.03.2022 15:21 Відповісти
Коцапы Сэр👍😁
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Головне управління розвідки здобуло документ, який свідчить про майбутнє відвідування Туреччини російської делегації з метою взяти участь у Міжнародному авіасалоні «Євразійське авіашоу - 2022».

У документі представник «Ростех» у Туреччині попередив своїх російських колег про невтішну для росії ситуацію в Туреччині та дав рекомендації щодо поведінки делегації під час візиту і як приховувати свою приналежність до країни-агресора. 😂

«Не поддаваться на провокации, вести себя достойно, не вступать в полемику и споры, передвигаться только организованной группой в сопровождении работника представительства или посольства РФ»

росія стала небажаною країною у всіх демократичних державах, бо росіян не раді бачити серед вільних народів.
https://t.me/operativnoZSU/16539
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31.03.2022 15:22 Відповісти
Это уже как во время визитов представителей СССР в западе.
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31.03.2022 16:15 Відповісти
отакое. По сравненением с этим дерьмом уже и Турция - представитель свободного демократического мира. Браво!
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31.03.2022 23:21 Відповісти
Импортозамещение в действии
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31.03.2022 15:22 Відповісти
Сухой говноджет і раніше поганенько літав, то ламався, то тупо падав. А тепер взагалі піде на металобрухт. Я вже мовчу про "надєжду расєйской авіації" МС-21 - це чудо техніки далі нинішніх дослідних зразків вже не полетить.
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31.03.2022 15:22 Відповісти
Будет как с Leroy Merlin скорее всего
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31.03.2022 15:26 Відповісти
"Величие" так і пре
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31.03.2022 15:28 Відповісти
те лайно ще літає?
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31.03.2022 15:33 Відповісти
Ну что, как полетали?
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31.03.2022 15:35 Відповісти
Нехай весла купляють) ***** шастать!
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31.03.2022 16:01 Відповісти
В засРашке грядет импортозамещение.
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31.03.2022 16:05 Відповісти
Летайте самолетами Аэрофлота в них уютно )))
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31.03.2022 16:19 Відповісти
модели этих самых самолетов напишите, будь ласка
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Летайте самолётами Аэрофлота *****.
Новый слоган.
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01.04.2022 11:04 Відповісти
Синяя изолента кончилась...
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31.03.2022 16:19 Відповісти
Великий Украинский художник Илья Репин на столетия вперед предугадал
в раше развитие научно-технического прогресса.
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Пора открывать клубы планеристов.
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31.03.2022 18:49 Відповісти
а чем планеры поднимать в небо?
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31.03.2022 23:24 Відповісти
Против ветра - как воздушные змеи - пусть разгоняются против ветра с горы.
Или домкратом (батутом).
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01.04.2022 11:03 Відповісти
 
 