Виробник двигунів для російських літаків Sukhoi Superjet припинив обслуговувати їх та ремонтувати, - ЗМІ

Російсько-французька компанія PowerJet, яка випускає двигуни SaM146 для російських літаків Sukhoi Superjet 100, через санкції припинила їхнє технічне обслуговування та ремонт.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на наближене до авіапрому джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зареєстрована у Франції PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines та "ОДК-Сатурн" держкорпорації "Ростех") повідомила партнерів у РФ про припинення контрактних зобов'язань ще в лютому, коли санкції набули чинності, сказав співрозмовник агентства.

Повністю припинили постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, зокрема повернення раніше відремонтованих, надання їх у лізинг.

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За даними джерела, мінпромторг РФ запропонував використовувати сформований ще до санкцій склад запчастин і пул підмінних двигунів компанії, щоб і надалі мати можливість експлуатувати SSJ100. Відомство пропонує узаконити передання майна іноземних організацій, які відмовилися від бізнесу у РФ, у тимчасове управління профільним підприємствам країни.

SSJ 100 – перший пасажирський літак, розроблений у Росії після розпаду СРСР. Його експлуатують із 2008 року.