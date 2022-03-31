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Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом"

володимир,василенко

Позиція України на переговорах з РФ, озвучена членом делегації Олександром Чалим, по суті є модифікованою позицією Росії.

Про це заявив у відкритому листі до Президента України Володимира Зеленського надзвичайний і Повноважний Посол України, суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки), представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки), доктор юридичних наук Володимир Василенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, позиція Києва на переговорах, озвучена членом української делегації Олександром Чалим, "не витримує жодної критики" та по суті є модифікованою позицією Кремля. Василенко вважає, що такі "неприйнятні і небезпечні для самого існування України".

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Він наголосив, що змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань та після виведення всіх російських військових формувань з України.

"За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом", - наполягає Василенко.

На його думку, ключовими в договрі з РФ мають бути наступні пункти: створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки України та порядок функціонування такого механізму, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією з лютого 2014 року, видача Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини, деокупація Криму та ОРДЛО, відсутність будь-яких заборон щодо членства України в ЄС і обмежень для збройних сил України щодо сучасного озброєння, зокрема, високоточної ракетної зброї будь-якого радіусу дії.

"За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація".

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Далі наводимо повний текст відкритого листа Василенка Зеленському: 

Відкритий лист Президенту України

Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з’явилося інтерв’ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання.

Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики.

По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії.

Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.

В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв’язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.

Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.

На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир’я.

Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.

Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів.

Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор.

На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.

Згадані суб’єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах сучасного міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей "Про відповідальність держав" за міжнародно-протиправні діяння.

Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.

На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному включенні до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:

По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;

По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;

По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;

По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.

В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.

Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

По-п’яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.

По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати сучасні збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії.

Росія зобов’язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.

Держави-гаранти зобов’язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об’єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.

В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна – негайно запрошена до членства в НАТО.

За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора.

Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація.

Це буде наругою над пам’яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні.

А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною.

Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.

Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.

В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.

Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції.

Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко

Надзвичайний і Повноважний Посол України,

Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),

Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),

Доктор юридичних наук,

Професор кафедри міжнародного права Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Київ, 31 березня 2022 року

Автор: 

Зеленський (23667) перемовини (2849) гарантія (267) Василенко Володимир (6)


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Топ коментарі
+182
Громадяни України підтримують Василенка і вважають о.чалого капітулянтом = зрадником! Вимагаємо виключити чалого з делегації!!!!
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31.03.2022 15:47
+98
І не тільки чалого! Вони там майже всі за зраду
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31.03.2022 15:51
+92
Этот Чалый - это практически подельник т.н. "Будапешсткого меморандума"! Почему он вообще оказался в делегации? И какого хрена там делает этот червь Арахамия?
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31.03.2022 15:48
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Я же говорил,что такую шутку может придумать только квартал 95,страна гарант=страна агрессор
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31.03.2022 16:42 Відповісти
Озвучені переговорниками з українського боку пропозиціі мають всі ознаки державної зради, не кажучи про порушення конституціі. Тому громадяни Арахамія Давид Георгійович, Костін Андрій Євгенович, Подоляк Михайло Михайлович, Рєзніков Олексій Юрійович, Тимошенко Кирило Владленович, Точицький Микола Станіславович, Умеров Рустем Энверович і Чалий Олександр Олександрович мають бути негайно арештовані на підставі статті 111 кримінального кодексу України. Зважаючи на брак часу, воєнний стан у державі та цілковитий саботаж з боку прокуратури, українські військові мають самі здійснити арешт державних зрадників і продовжити звільнення України.
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31.03.2022 16:46 Відповісти
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31.03.2022 20:22 Відповісти
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Серед членів переговорної групи довіра була тільки міністру оборони Рєзнікову. На останніх перемовинах здачі України він був прибраний...
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31.03.2022 16:47 Відповісти
Данная позиция Василенка вызывает уважение. Именно от такой основы должна отталкиваться Украина вместо угождению россии, которое сейчас происходит. Но вряд ли Зеленский примет это за основу, ведь он говорил, что надо перестать стрелять и договариваться тем самым показывая, что такие моральные ценности как свобода выбора, равенство и потери Украины ничего не стоят. Сворачивал военные программы, а теперь слезно просит дать оружие и т.д.
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31.03.2022 16:48 Відповісти
100%
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31.03.2022 21:17 Відповісти
Но, ведь, так делать его попросили 73% избирателей. Почему же Вы теперь его обсуждаете?
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Виктор Редько, потому что то, что делает Зеленский неправильно.
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31.03.2022 21:41 Відповісти
Я думал. Вы спец, профи, а оказывается, вы действует по принципу "не знаю как, но знаю, что не так". Может, лучше молчать и не раскачивать лодку.
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01.04.2022 15:50 Відповісти
Да-да, давайте помолчим в тряпочку и понаблюдаем, как ЗЕшобла, при всеобщем нежелании раскачивать лодку, продаст Украину *****
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01.04.2022 19:07 Відповісти
Если уже не молчать, то говорить и предлагать со знанием дела, а не, будучи дилетантом, путаться под ногами, мешать, а то и подставлять ножку. Слушайте, читайте, формируйте свою позицию, чтобы, когда будет выработан некий, почти окончательный, вариант, который будет вынесен на референдум, голосовать разумом, понимая суть своей позиции, а не эмоцией (не понимая почему нравится/не нравится)
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03.04.2022 17:47 Відповісти
Что-то мне это все больше капитуляцию напоминает, чем здравый мирный договор. Но капитулировать и сразу можно было, зачем столько сражались? Ради Кацапии в виде гаранта? Муть какая-то, если честно.
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Дешева спекуляція. Ми що, вже перемогли, щоб ставити такі умови Росії? Та й в них завжди є останній аргумент - ядерна зброя. За таких умов, ніякого мирного договора не буде ніколи, бо Россія на такі умови ніколи не піде.
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31.03.2022 16:53 Відповісти
Так, якщо б в Югославії була ядерна зброя, вона б не була колишньою, й жодного трибуналу б для неї не було...
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31.03.2022 17:01 Відповісти
Іди на х@й
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31.03.2022 17:04 Відповісти
Contex ты
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31.03.2022 21:19 Відповісти
Ой, ну що зелє той Василенко, якщо в нього є арахамії, подоляки, єрмаки...
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31.03.2022 16:54 Відповісти
На жаль ((
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Такі "поважні" спеціалісти як Василенко були у керівництві України майже 30 років. Результати маємо...
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01.04.2022 12:38 Відповісти
Звісно було б краще Огризко, але кончений совок на це ніколи не піде.
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Нарешті преса заговорила, що Зеленоє зливає знову і знову наші інтереси, вішаючи лапшу
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31.03.2022 17:03 Відповісти
просто модератори цензора не встигають, тут вся критика найвеличнішої зелупи *********, гавнохамії, абдрістовича, падаляка, дерьмака миттєво видаляється, тільки оди цим таваріщам залишають
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31.03.2022 18:51 Відповісти
Ну так в наглую сдавать Украину в рабство раше - это предательство высшей пробы.
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31.03.2022 17:03 Відповісти
Вы правы, к сожалению 🙄
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31.03.2022 21:21 Відповісти
Йоу...
Якими ж нікчемами виявляются Арахамія, Подоляк, О. Чалий на фоні зміста цього листа від фахової людини та патріота України!
Чому цей чоловік не очолює нашу переговорну групу на перемовинах з орками?!
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31.03.2022 17:13 Відповісти
не може верховне Zебидло когось розумнішого за себе призначити на переговори, тільки тупі, тільки повний треш
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Каков поп, такой и приход...
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31.03.2022 22:24 Відповісти
Ребята, я согласен с вашими комментариями, но вы серьезно думаете, что росия подпишет такой договор? Для этого нужна наша победа, а до этого еще очень далеко. И будет очень много смертей и разрушений. И нет гарантий что она будет, хотя я верю, что будет. Подумайте об этом. Может лучше чуть больше уступить сейчас, чем получить разрушенной половину страны.
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31.03.2022 17:14 Відповісти
прочитайте слова нашого Гімну...уважно. Питання ще є?
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31.03.2022 17:18 Відповісти
Скажемо так, на підписання договору про капітуляцію та розподіл кацапстану Василенка обов'язково слід буде покликати...

А поки йому слід замислитися на його відмінністю від Югославії, яку роздовбували всім НАТО...
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31.03.2022 17:19 Відповісти
А який толк від підпису немитої? Приклади є?
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Досить вже "пораженческих" настроїв.😡
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31.03.2022 18:16 Відповісти
уступим сейчас, дадим платформу для накопления россией сил и вторичного нападения через 3-5 лет.
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31.03.2022 20:16 Відповісти
Двигайся вместе с русским кораблём!
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Збіговисько м'ясників, які на росії прямо заявили, що стерти з лиця землі український народ це їхня національна ідея і сенс існування - в подоляка і о. чалого будуть нашими "гарантами".
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Если что то уступить сейчас, через 3-5 лет опять нападет и мы опять уступим и так пока все не заберет.Это уже 100 раз обсуждалось, хватит ходить по кругу.

Проиграть мы можем, но можем и победить. И сейчас пока Раша не очень готова, наш шанс отбиться раз и навсегда достаточно высок.

Вывод: Нужно рисковать.
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31.03.2022 17:29 Відповісти
Україна воювала не за те... Ми маєм бути в НАТО.
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31.03.2022 17:31 Відповісти
нас туда не берут
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01.04.2022 01:16 Відповісти
Не стане виконувати московія якісь домовленості. Це для лохів гарантії.
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31.03.2022 17:34 Відповісти
Таке враження, що наших перемовників Зеленський особисто підбирав, як один брехливі лицеміри.
Є багато розумних, досвічених і патріотичних людей,а тут одна наволоч(
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31.03.2022 17:43 Відповісти
Каков поп, такой и приход...
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31.03.2022 22:26 Відповісти
До речі Василенко виклав фактично позицію України, яку хоч уже можна представляти на перемовини.
Лист про супер!
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31.03.2022 17:48 Відповісти
Да потому что это проукраинский дипломат и юрист. А от нас в группе из проукраинских только Джемилев, которого я очень уважаю, но не могу его назвать специалистом в оформлении международных договоров.
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31.03.2022 18:11 Відповісти
слухав того Джемільова про невійськовий а лише дипломатичний шлях повернення Криму: мовляв при військовому орки будуть вбивати киримли тисячами і сотнями тисяч. Тобто ті - як заложники. І цілком зрозуміло, що він за це переживає.
Але... ніщо не заважає оркам знищувати киримли і зараз. І вони потихеньку їх денацифікують. Тобто Джемільов не розуміє, що йде на поводу рекетира - раші. Те саме робить раша і з зеленою владою. Як тільки зелені почали вити про жертви серед мирних і стукати у всі організації, бомбардування мирного населення збільшилося в рази. Аби подвинути нас до думки що це ми винуваті у загибелі мирних людей, бо не ведемо перемовин із агресором. А як ведемо, то не погоджуємося на всі хотєлки загарбника.
Робити мирне населення хоч українців, хоч татар заручниками - звичайна бандитська практика. Воно (пуйло) не раз так і казало: ми будемо стояти за жінками і дітьми.
Я вірю, що справді українська влада знайде спосіб, як видавити москалів і їх прихвостнів із Криму.
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31.03.2022 21:24 Відповісти
Это станет реальным только после развала параши, к сожалению. Что будет с татарами в Крыму к тому времени, никто не знает.
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31.03.2022 23:43 Відповісти
Згоден з вченим мужем, але не зовсім: хочу відмітити що зараз вся дискусія звелася не до того що нам потрібне чи ні членство в НАТО, а до того що має бути паРаша серед гарантів чи ні. Це дуже сумно, і, можливо, що цей пункт і був включений до пропозицій для відведення уваги від головного питання. Те ж саме і з Чалим - включили відкритого зрадника щоб ввібрав на себе вісь негатив і відволік увагу від скритих зрадників які є членами партії ідіотів.
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31.03.2022 17:50 Відповісти
Згідний з вами, хочеться поговорити про НАТО, але ж сама стаття поважного Василенка була присвячена РоZZіі-агресору як майбутньому гарантові украінськоі безпеки (тут я з ним згідний, яке кощунство!).
Особисто я не у всьому з ним можу погодитись.
Якщо уважно прочитати його лист, головним чином, 2 речі ріжуть мені очі:
- термін «мирний» договір з Московією ( ви це серйозно?)
- позаблоковий статус (а ви нас спитали?).

Те, що буде в кінці кінців підписане з РоZZією, може лише бути договором одного типу: про КАПІТУЛЯЦІЮ однієі з сторін і дай Бог, щоб цією стороною не була Украіна.

Але більш імовірне є підписання якогось документа на кшалт Брест-Литовського миру - тобто не договору, а чогось на зразок контракту, що закріплює статус кво з переліком зобов'язань сторін і наслідків за іх невиконання.
Саме такий документ, по-моєму і мав на меті Василенко.
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01.04.2022 04:23 Відповісти
Україна заслуговує на більше, ніж зрадницька позиція притягнутого за вуха Чалого.
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Публикация открытого письма Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Владимира Василенко к Президенту Украины Владимиру Зеленскому свидетельствует о том, что имела место предыдущая коммуникация в дискретном формате и таковая осталась безрезультатной.
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Браво ! Це дійсно тей зміст, який повинен бути доведеним до москалів !
Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
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31.03.2022 17:59 Відповісти
До розумних і патріотичних людей ця шобловлада не дослухається. Потрібний контроль народу і ЗСУ, бо ці зелені ***** за свою квартиру у Криму здадуть Україну!
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31.03.2022 18:17 Відповісти
чалые - ермак предатели.
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31.03.2022 19:03 Відповісти
жертви вбивці і гвалтівника чикатило мали не йти в міліцію і суд, а мали просто попросити чикатило бути їх 'гарантом'! відмінна логіка! але в євреїв завжди проблеми з головою і логікою. а пукін, зелен-ий, абрам - всі поголовно ЖИ ДИ!
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31.03.2022 19:11 Відповісти
хоча з третього боку - чого б це тим трьом жи дам думати і потіти за Україну.... вони продовжують її ефективно ВБИВАТИ!
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31.03.2022 19:16 Відповісти
Да просто кое-кто ужас как хочет побыстрее начать " велике відбудівництво-крадівництво". Там такой гешефт намечается, шо ого-го.
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31.03.2022 19:24 Відповісти
На чолі з Гудком!
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31.03.2022 22:22 Відповісти
хто сашу чахлого допустив до перемовин...єрмаки і Ко
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31.03.2022 19:13 Відповісти
Эти уроды ведут переговоры на стороне россии.
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31.03.2022 19:33 Відповісти
згоден з паном Василенком.
а від себе додам:
люди які ведуть ці переговори від імья Українського Народу, 3 роки грабували Україну, калічили армію, "дивилися в очі" х*лу, і нічого доброго для України не зробили. Вони НЕ ПРОФЕСІОНАЛИ НІ В ЧОМУ. Чого ж зараз народ їм довіряє своє майбутнє? Ви подивіться на риторику до Заходу та Америки: "вони забовьязані", "ми вимагаємо", "гарантії безпеки білші ніж стаття 5 в НАТО", "безкоштовне озброєння дла армії", "відбудова країни і економіки" (за кошт Европи та США). Вони або божевільні, або вводять в оману весь українский народ. Цього не буде. Ніхто нічого нікому не винен в цьому світі.
Ніхто не буде захищати Україну крім українського народу. Як можна вимагати від американьскої матері послати сина загинути в Україні? За що? За країну де крадії при владі? Де народ обирає клоуна в президенти? А президент замість того шоб покаятись, що усе просрав, вимагає, вимагає, вимагає.
Увесь світ жаліє вас, допомогає як може і країні і вашим біженцям. Будте вдячні.
І не слухайте цих крадіїв від влади. НАТО, яке б воно не було, є єдиний захист для України. І не вірте нікому хто каже що вас там не ждуть. Не ждуть ваших крадіїв, коррупцію, ФСБну агентуру в ОП, олігархів ... Бо НАТО це не суто военний блок, це военно-політичий союз, де політична складова має більше значення ніж воєнна. Україна відповідає воєнним стандартам, але з політичними велика проблема.
НЕ ПРОГРАЙТЕ ВИГРАНУ ВІЙНУ!!!
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Суверенітет і територіальна цілісність держави, як єдиного і неподільного організму не можуть бути предметом торгу чи поступок за жодних обставин. Таким діянням не може бути жодного виправдання. Україна зараз не знаходиться в безвихідній ситуації щоб обговорювати капітуляцію на умовах вигідних для агресора. Можливості для нашої боротьби величезні і бойовий дух та патріотизм народу зараз на найвищому рівні. Головне не втратити цей історичний шанс покінчити з нашим одвічним ворогом. Будь - які дії, що суперечать інтересам держави і волі народу апріорі є такими, що мають ознаки державної зради. Всіх винних у цьому обов'язково буде притягнуто до відповідальності.
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31.03.2022 20:13 Відповісти
Всех, кто подписал этот договорняк в Стамбуле надо арестовать за государственную измену!
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31.03.2022 20:36 Відповісти
Александр Чалый многолетний сторонник украинского нейтралитета и противник вступления в НАТО. 14.02.2020. он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав в российским проправительственным центром 12 шагов для укрепления безопасности Украины. В п.12 говорилось о "запуске нового национального диалога об идентичности", который должен учесть взгляды России и Венгии на "темы истории, нац.памяти, языка, идентичности и опыт меньшинства". В плане также говорилось о снятии саекций с России к выполнению Минска, о нормализации отоншений ЕС-Россия, об аннексии Крыма не упоминалось"- пишет издание "НВ".

Этот документ помимо А.Чалого, подписал Василий Филипчук, который в 2017г. предлагал признать Крым спорной территоорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности, а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

В 2020г А.Чалый вошел в состав "инициативы 16 июля". Эта группа заявила :

"Все более агрессивной становится партия войны, которая шантажирует общество с помощью радикальных акций, ангажированных СМИ, примитивных интернпретаций и псевдо-интеллектуальных пророчеств. Попытки публичного обсуждения общего видения будущего страны, урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма встречают ее агрессивное сопротивление..."Подписи поставили, кроме А.Чалого, Руслан Бортник, помощник сбежавшего в Россию В.Колесниченко, Андрей Ермолаев, соратник Левочкина, многие "регионалы" - Заоубинский, Мармазов, Семиноженко и пр. пиарщики.

Издание "НВ" задает вопрос : что в составе одной из важных в нашей современной истории переговорных делегаций делает такой персонаж ?
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31.03.2022 20:41 Відповісти
Важно не то, что в Украине немало мудрых людей, готовых и способных дать зеле квалифицированные взвешенные советы... Грустно то, что ему - как об стенку горох это всё...
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31.03.2022 20:57 Відповісти
Докуя тут нкспердов
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31.03.2022 21:04 Відповісти
"В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти раші"
Цілковито підтримую.
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31.03.2022 21:16 Відповісти
Якщо Росія стане гарантом, це дозволить їй моментально перетворитися з агресора та миротворця. Вона відразу щось придумал, щось спровокує, щось збреше і під цим приводом знову введе війська в Україну, але вже як гарант.
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31.03.2022 21:26 Відповісти
Головне, ні одна с..ка з НАТО ще не вийшла.
А ми такі унікальні, що потребуємо особливого багатоповерхового договору, дозволеного парашею.
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31.03.2022 22:25 Відповісти
Почему в делегацию на переговоры с рф. в Стамбуле не был включён к примеру Бессмертный и откуда взялся Чалый. И вообще какие могут быть переговоры с российскими террористами и беспредельщиками. Мир нам не нужен любой ценой. Мир только после нашей победы над российскими свинособаками. Слава Украине!
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31.03.2022 22:44 Відповісти
Театр абсурда. Це якими потрібно бути конченеми, щоб мати за гаранта московію.
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31.03.2022 23:45 Відповісти
Добрый день.

Пишу этот комментарий не с целью *провокации* или разжигания ненависти. Я патриот Украины, считаю, что только героизм нашего народа, армии и нации остановил продвижение оккупантской нечести. Хочу вдумчивого диалога с теми, кто считает что Василенко прав.

А именно пунктов 3 и 4:

По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;

По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року.

Как вы считаете, каким образом можно заставить Россию выполнить такие требование?

Я вижу только вариант прямой военной победы, включая зону ООС и разгром в Крыму. При том, что это вполне могут быть очень большие потери с нашей стороны. Ведь мы последний месяц больше защищались, а тут нужно будет атаковать и освобождать наши территории.
Да и при таком вариантевполне возможный ядерный удар при продвижении в Крым.

Какие ещё есть варианты?
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01.04.2022 02:10 Відповісти
Важке питання. Той, хто знає правильну відповідь, заслуговує на роль лідера націі.
Коли західні дипломати з 2014 року один за одним заявляли, що проблема Донбасу і Криму не може бути вирішена військовим шляхом, я мріяв бути там поруч з ними, щоб плюнути ім у іхні лицемірні пики.
Насправді, дипломатичного рішення не існує. Воно існувало дуже короткий період часу у 2014-му, коли Захід міг втрутитись і продемонструвати свою рішучість підтримати Украіну.

На жаль, після того нам залишилась тільки війна. І з вигляду на це може нам і непотрібен зараз вступ до НАТО, який зв'яже нам руки у наших домаганнях ВІДВОЮВАТИ Крим і Донбас.

Це пізніше, коли територіальна цілісність відновится, нам обов'язково треба буде до НАТО приєднатись.

Тому у документі про новий «Брест-Литовський мир» можна лише пообіцяти невступ до НАТО на певний час, наприклад, 10 років.

І після цього озброюватись, озброюватись і озброюватись.
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01.04.2022 04:42 Відповісти
Росія вже була гарантом. І до чого це призвело? Досить!
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01.04.2022 02:55 Відповісти
Терміново обговорити на засіданні парламенту ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ з росією \ під час активної фази ведення бойових дій \ та визначити ВЕКТОР ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ. Сформувати новий склад української делегації на переговорах з росією. Головою делегації призначити Володимира Василенка. також включити в склад делегації Ігоря Смешка. Романа Безсмертного та Валерія Чалого \ не Олександра \. Однозначно ВИКЛЮЧИТИ зі складу арахамію . подоляка. тимошенка за прокремлівські погляди та зрадницьку політику .
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01.04.2022 05:23 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3330384/*********************************************************************************************************
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01.04.2022 05:33 Відповісти
Все правильно написав цей поважний дипломат, але ж вся проблема в тому, що Україна не є на сьогодні переможцем у цій війні і диктувати свої умови ми не можемо, оскільки не Росія просить перемовин, а Україна, як би гірко це не звучало... Змусити Росію йти на наші (справедливі) умови можна лише силою і ніяк інакше, але тут якраз і є питання, чи достатньо її для цього...
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01.04.2022 07:12 Відповісти
Кількість системних поступок агресору (розмінування кордону з Кримом, чому не підірвали мости?) та помилок у внутрішній політики з боку ЗЕ та його ОП буде вимагати у Українського народу ретельного розбору польотів цієї "політичної групи" разом з Коломойським (не забудемо Приватбанк з вкраденими $6 міліардами!).
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01.04.2022 07:47 Відповісти
так почему зеля не привлекает таких опытных юристов как василенко --- ПОЧЕМУ там чалый хочет впихнуть невпихуемое . как могут рашафашисты быть гарантами --- этих животных надо из оон выгнать ***** за агрессию против УКРАИНЫ ничем не спровоцированную . даже гитлер так не уничтожал города как двуногое ***** и расейский биомусор все это одобряет . рф надо изолировать от цивилизованного мира пока падлы не поймут и не покаятся за свои преступления
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01.04.2022 08:04 Відповісти
у зеленского очень мутное окружение
это мягко сказано
если это от неопытности это одно
если это он осознанно делает это еще хуже

пока переговоры ничего не значат
т.к. никто не перестал стрелять

главное что хотелки "не ступать в нато" и прочий бред
не были заранее где то закрпелены как щаг к преращению огня
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03.04.2022 23:32 Відповісти
Человек дело говорит.
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01.04.2022 08:59 Відповісти
Це результат кадрової, недолугої політики президента. Це - докор йому, що він не долучає до роботи на державу у страшний час війни сильних професіоналів! Люди, які представляли нашу країну на перговорах - це ганьба! Президенте, схаменися, на кону існування України! Не треба тиснути руку порошенку, краще запроси залишки професіоналів, яких ти чомусь в упор не хочеш бачити (чи твої няньки - єрмаки, стефанчуки та друзі - Баканови). Тільки справжній досвід і сильні, чесні професіонали врятують тебе і країну від краху! Де Смешко, Лановий, Шишкін, Василенко та інші важковаговики-державники?! Негайно залучити всіх професіоналів для порятунку України!
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01.04.2022 13:52 Відповісти
Тільки на наших умовах

Вимоги до Россії:

1. Россія виводить усі війська з території України! Донеччина та Крим - то Україна! Усі виявлені, після виведення, озброєні формування знищуються як терористи!

2. На території Россії та Білорусії знищуються усі види зброї масового ураження!

3. Усі види збройних формувань на території Россії та Білорусії відводяться на 200 км від кордону України! Включаючи заборону на перебування військових апаратів у повітрі!

4. Полосу території Россії та Білорусії на 100 км від кордону України контролюють поліцейські частини ООН!

5. Усі кораблі Чорноморського флоту та Азовської та Донської флотилій роззброюються та інтернуються у порту Сіноп, Турція!

6. Россісьйким військовим кораблям та літаками заборонено входити до Чорноморського Басейну!

7. Россія Виплачує репарації з 2014 року!
То і є запорука нашої безпеки!

#ЙДУНАВИ
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07.04.2022 12:32 Відповісти
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