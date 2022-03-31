Через блокаду Росією українських портів ростуть ціни на продовольчі товари, - Столтенберг

Блокування Російською Федерацією морських портів України створює величезні проблеми для всього світу, оскільки порушує глобальну продовольчу безпеку.

Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорне море та бухти України є ключовим елементом для експорту зерна і продуктів харчування для решти світу. Тож російська блокада українських портів є не лише проблемою для України. Це велика проблема для людей в усьому світі, що спричиняє нестачу та підвищення цін на продукти. Тож дуже важливо, щоб ця блокада була завершена і щоб Україна знову могла вільно експортувати зерно на світові ринки, щоб нагодувати людей та зменшити глобальні ціни на продукти харчування", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО. Три країни-союзниці (Туреччина, Болгарія та Румунія) та два ключові партнери Альянсу (Україна і Грузія) є прибережними державами. Тож союзники по НАТО мають свою присутність у цьому регіоні та активно працюють із цими державами, проводять постійне повітряне спостереження.

"Російська блокада українських портів є проблемою, що має значення для більшості країн світу, ускладнює для них розвиток та забезпечення продуктами харчування. Це лише підкреслює необхідність завершення війни, щоб створити умови для збільшення комерційного руху у Чорному морі", - додав Столтенберг.

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