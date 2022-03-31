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Через блокаду Росією українських портів ростуть ціни на продовольчі товари, - Столтенберг

порт,бердянськ

Блокування Російською Федерацією морських портів України створює величезні проблеми для всього світу, оскільки порушує глобальну продовольчу безпеку.

Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорне море та бухти України є ключовим елементом для експорту зерна і продуктів харчування для решти світу. Тож російська блокада українських портів є не лише проблемою для України. Це велика проблема для людей в усьому світі, що спричиняє нестачу та підвищення цін на продукти. Тож дуже важливо, щоб ця блокада була завершена і щоб Україна знову могла вільно експортувати зерно на світові ринки, щоб нагодувати людей та зменшити глобальні ціни на продукти харчування", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО. Три країни-союзниці (Туреччина, Болгарія та Румунія) та два ключові партнери Альянсу (Україна і Грузія) є прибережними державами. Тож союзники по НАТО мають свою присутність у цьому регіоні та активно працюють із цими державами, проводять постійне повітряне спостереження.

"Російська блокада українських портів є проблемою, що має значення для більшості країн світу, ускладнює для них розвиток та забезпечення продуктами харчування. Це лише підкреслює необхідність завершення війни, щоб створити умови для збільшення комерційного руху у Чорному морі", - додав Столтенберг.

Також читайте: Росія почала використовувати порт окупованого Бердянська як логістичний хаб для забезпечення свого війська, - журналіст Клименко

Автор: 

порт (2037) росія (64911) продовольство (337) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
Ну і.....?
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31.03.2022 16:13
+6
Приїздіть до Маріуполя,Чернігова та Харкова,там вас нагодують.
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31.03.2022 16:21
+5
Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО....

tak mozhet pora uzhe DELATJ shto nibudj ?
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31.03.2022 16:13
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Ну і.....?
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31.03.2022 16:13 Відповісти
Що ну,Ну Бердянськ здали без бою,добре хоч Саратов затопили.
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31.03.2022 16:15 Відповісти
НАТО констатує факти чи які дії?
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31.03.2022 16:25 Відповісти
Чорне море має велику стратегічну вагу для НАТО....

tak mozhet pora uzhe DELATJ shto nibudj ?
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31.03.2022 16:13 Відповісти
Кому что а ети про жрачку. А то что вы помогли нам крым просрать вы о последствиях не думали? А то что русофашисты геноцид устроили украинцам и по нашим городам лежат сотни гражданских трупов в том числе женщин с детьми вас не волнует? дали бы самолеты и ПВО то все порты уже бы деблокировали.
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31.03.2022 16:15 Відповісти
Опять пердежь в надувной шарик.
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31.03.2022 16:15 Відповісти
Есть такое предчувствие, что Байден, Столтенберг, Джонсон, Макрон, Шольц локти кусают, что Украина держится. Думали за три дня кацапы управляется, а дальше можно было и санкции потихоньку снимать да озабоченности выкатывать. А тут Украина, ее народ и власть (тут я беру зелю + порох) карты им спутали.
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31.03.2022 16:16 Відповісти
ну выход один.. топить ватные корыта. Но это эскалация и проч... так что сидите тихо там без продовольствия
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31.03.2022 16:16 Відповісти
Что то я не видел чтобы страны НАТО в черном море сильно сопротивлялись окупации фактически всего Черного моря русофашистами. Даже наоборот, Турция пропустила через Босфор росийский флот который сейчас блокирует все море и расстреливает Украину
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31.03.2022 16:18 Відповісти
Блокуйте Рашку говняшку ..... пусть ягель жрут ----- 47 % хавки привозная
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31.03.2022 16:19 Відповісти
Приїздіть до Маріуполя,Чернігова та Харкова,там вас нагодують.
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31.03.2022 16:21 Відповісти
Айяяй...
Да?
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31.03.2022 16:23 Відповісти
Бісяться німці, думали що нас за 3 дні завоюють, а теперь ой а где яйко, млеко, булька, кюкюрюзка?! Тварини ******, раніше треба було думати, ніякого ***** експорту поки все не відбудують у нас, а то німцям щоб штруделі не подорожчали, а ми будемо хліб по сто гривень купувати? Хай у ***** пососуть якщо такі голодні...
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31.03.2022 16:43 Відповісти
От як раз розблокувати Чорне море для країн НАТО не є особливою проблемою.
США може зайти однією *********** групою у напрямку Одеси, і кацапи піджавши хвости повтікають подалі, бо не є ніякої загрозою для американського флоту. При цьому не треба а ні заходити на територію України, а ні нападати на РФ.
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31.03.2022 17:01 Відповісти
И кто виноват? Те корабли возле Одессы могли давно уничтожить.
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Як допомогти Україні, то від світу дуля. Виражу "глибоке занепокоєння".
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31.03.2022 18:04 Відповісти
замість того щоб всім разом ********** кацапню і жити далі тільки патякають
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31.03.2022 18:06 Відповісти
 
 