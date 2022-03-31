На Крим та ОРДЛО міжнародні гарантії безпеки не поширюватимуться. Лише двосторонні консультації, - Умєров

Треті країни не втручатимуться в пошук опитмальних рішень щодо проблеми окупованого Криму та ОРДЛО. Ці питання вирішуватимуть лише Україна та РФ в рамках двосторонніх консультацій.

Про це заявив агентству "Інтерфакс-Україна" член української делегації на переговорах із Росією, народний депутат Рустем Умєров, повідомлляє Цензор.НЕТ.

"Загалом на всі спірні території, зокрема ОРДЛО, Крим, Севастополь, не поширюється дія міжнародних гарантій безпеки. Лише двосторонні консультації. А це означає, що стосовно цих територій жодні треті країни в рамках договору щодо гарантій безпеки не втручатимуться у проблематику пошуку оптимальних рішень", - пояснив він.

"Українська сторона запропонувала своє бачення кримської проблематики. Й воно цілком конкретне, точне", - зауважив Умєров.

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"Додам лише, що, як зауважив під час брифінгу Мустафа Джемілєв, проблематику Криму та Севастополя треба вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом. Без будь-якої військової ескалації", - наголосив він.