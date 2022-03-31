Прикордонники зірвали спробу прихованої атаки ворога в районі Мар'їнки, - Держприкордонслужба
Прикордонники накрили вогнем ворога, який крався до позицій наших побратимів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, учора ввечері бійці прикордонного підрозділу, що зараз боронить Україну в районі Мар’їнки, зірвали ворожу спробу прихованої атаки. Прикордонники виявили ворожу піхоту, яка приховано просувалася в напрямку позиції бійців Збройних Сил України.
"Військовослужбовці Держприкордонслужби гостинно "пригостили" загарбників вогнем із автоматичних гранатометів і кулеметів. Після цього ворог заліг – навічно. За минулі 35 днів з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, ворог атакував згаданий прикордонний підрозділ майже сорок разів – артилерією, мінометами, піхотою, танками і авіацією", - йдеться у повідомленні.
Проте, як зазначається, прикордонники разом із побратимами з інших складових Сил оборони України мужньо тримають свої позиції та наносять потивнику значних втрат в живій силі, бронетехніці, а днями, навіть спромоглися збити безпілотник рашистів.
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