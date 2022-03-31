Снайпер 79-ї бригади одним пострілом зупинив ворожу колону і взяв у полон російського офіцера

Миколаївський снайпер влучним пострілом зупинив головну машину колони російських загарбників та взяв у полон російського офіцера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбуці.

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"Снайпер розвідувального підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади… Микола Б. під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Миколаївської області під час руху ворожої колони влучним пострілом зупинив першу броньовану машину "Рись" 34-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) зс рф", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зупинка передової автівки викликала затор для руху всієї ворожої колони, яка зупинилась. Цим одразу скористались воїни десантно-штурмового підрозділу, які з гранатометів та кулеметів почали розстрілювати окупантів.

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Зазнавши втрат, противник зупинив наступ та змушений був відійти. Також у цьому бою Микола Б. захопив в полон офіцера окупаційних військ Російської Федерації.