Полонені студенти з Донецька: Автомати нам видали іржаві, каска впала на землю й розвалилася навпіл
Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх відправили воювати з Україною.
Про це вони розказали на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Полонені, яким по 19-20 років, твердять: думали, шо їх везуть на територію РФ для проведення "навчання молодого бійця". Натомість вони опинилися на Харківщині, де копали опорні пункти для блокпостів на виїзді з села і перевіряли машини, які їдуть у село і з села.
"Видали автомати і штик-ніж, чотири магазини (за які ми несли відповідальність) — і все. У нас не було патронів", - розказали студенти.
Владислав Васильченко, другокурсник-програміст родом із Макіївки, розповів, що "мобілізованим" показували, як збирати-розбирати зброю, під час перевезення поїздом.
"Більшість зброї була іржавою. В одного хлопця, який витягнув пружини зі ствольного короба, вона була настільки іржавою, що розпалася в руках", ㅡ сказав він.
19-річний Юрій Сікач, першокурсник "Академії управління", розповів, що серед спорядження були ремні з радянськими значками та каски часів Другої світової війни, які розбивалися після падіння з висоти один метр.
Полонені запевняють, що ніхто з них "ні разу не стріляв і не мародерив". Вони подякували за допомогу та гуманне ставлення українським військовим і медикам. Студенти переконують, що "не хотіли воювати", але не мали вибору, окрім як виконувати накази. Своїх земляків закликали уникати "мобілізації".
Полонені вірять, що зможуть повернутися додому.
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@dmitryakhatov
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https://twitter.com/dmitryakhatov/status/1509488868134985730 2 год
В Буче русский военный расстрелял мужчину на глазах у его 14-летнего сына Журналисты взяли у мальчика интервью и он рассказал, как это было.
https://twitter.com/dmitryakhatov/status/1509488868134985730
Как раз по этому поводу, новость,
Человек который хотел и получил образование, даже если оно подтверждается лугандонским дипломом, своему потенциальному работодателю сможет продемонстрировать свое образование.
А тот кто свой диплом купил, насосал и т.п., например в Киево-Магилянской академии или в Киевском политехе, тому же работодателю ничего кроме корочки продемонстрировать не сможет.
Кстати - Почему украинцы до сих пор не создали конфеты чупа-чупс Киев за 2 дня?
ну пусть теперь трупяки своих собирают по балкам и селам...
не с пустыми ж руками они надеются (???) домой возвращаться
Что бы что!??
Программист !?
"Академії управління" !?
Управления чего и программирования где!?
В ОРДЛО..****** , хроническая неоперабельная вата головного мозга.
Нет что бы свалить любыми способами с гадюшника, так лучше ******** молодость,время и деньги на "образование" в говне,***** дебилы ****
Це при тому, що для вихідців з ОРДЛО й Криму весь час були пільги при вступі до ВНЗ на підконтрольній Україні території. Житлом в гуртожитку забезпечують. Просто приїжджай і вчися. Більш нічого.
То ким треба бути?
Ким треба бути?
Полонені з "линири, динири" ніякої цінності для орків не мають, тому в списках на обмін будть останніми в списках...
А по-українському законодавству є бандитами з "незаконних збройних формувань", тому від 7 до 12 років мають отримати і "до годалки не ходи"...
То ким треба бути? Залишилися самі "бєсславніє уйо"ки".