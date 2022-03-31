Полонені студенти з Донецька: Автомати нам видали іржаві, каска впала на землю й розвалилася навпіл

Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх відправили воювати з Україною.

Про це вони розказали на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Полонені, яким по 19-20 років, твердять: думали, шо їх везуть на територію РФ для проведення "навчання молодого бійця". Натомість вони опинилися на Харківщині, де копали опорні пункти для блокпостів на виїзді з села і перевіряли машини, які їдуть у село і з села.

"Видали автомати і штик-ніж, чотири магазини (за які ми несли відповідальність) — і все. У нас не було патронів", - розказали студенти.

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Владислав Васильченко, другокурсник-програміст родом із Макіївки, розповів, що "мобілізованим" показували, як збирати-розбирати зброю, під час перевезення поїздом.

"Більшість зброї була іржавою. В одного хлопця, який витягнув пружини зі ствольного короба, вона була настільки іржавою, що розпалася в руках", ㅡ сказав він.

19-річний Юрій Сікач, першокурсник "Академії управління", розповів, що серед спорядження були ремні з радянськими значками та каски часів Другої світової війни, які розбивалися після падіння з висоти один метр.

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Полонені запевняють, що ніхто з них "ні разу не стріляв і не мародерив". Вони подякували за допомогу та гуманне ставлення українським військовим і медикам. Студенти переконують, що "не хотіли воювати", але не мали вибору, окрім як виконувати накази. Своїх земляків закликали уникати "мобілізації".

Полонені вірять, що зможуть повернутися додому.