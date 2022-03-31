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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Полонені студенти з Донецька: Автомати нам видали іржаві, каска впала на землю й розвалилася навпіл

полонені

Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх відправили воювати з Україною.

Про це вони розказали на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Полонені, яким по 19-20 років, твердять: думали, шо їх везуть на територію РФ для проведення "навчання молодого бійця". Натомість вони опинилися на Харківщині, де копали опорні пункти для блокпостів на виїзді з села і перевіряли машини, які їдуть у село і з села.

"Видали автомати і штик-ніж, чотири магазини (за які ми несли відповідальність) — і все. У нас не було патронів", - розказали студенти.

Дивіться: "Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Владислав Васильченко, другокурсник-програміст родом із Макіївки, розповів, що "мобілізованим" показували, як збирати-розбирати зброю, під час перевезення поїздом.

"Більшість зброї була іржавою. В одного хлопця, який витягнув пружини зі ствольного короба, вона була настільки іржавою, що розпалася в руках", ㅡ сказав він.

19-річний Юрій Сікач, першокурсник "Академії управління", розповів, що серед спорядження були ремні з радянськими значками та каски часів Другої світової війни, які розбивалися після падіння з висоти один метр.

Дивіться: Выходи, сука! Руки подними!, - українські воїни беруть у полон 6 російських окупантів. ВIДЕО

Полонені запевняють, що ніхто з них "ні разу не стріляв і не мародерив". Вони подякували за допомогу та гуманне ставлення українським військовим і медикам. Студенти переконують, що "не хотіли воювати", але не мали вибору, окрім як виконувати накази. Своїх земляків закликали уникати "мобілізації".

Полонені вірять, що зможуть повернутися додому.

Автор: 

Донецьк (944) полон (1546) студенти (429) полонені (2250)


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Топ коментарі
+43
Только мертвый кацап не врет
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31.03.2022 16:57
+38
Ой, как жалко. Бєдниє студєнтікі. Прям слєзу вишибаєт
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31.03.2022 16:58
+26
Не вірю. Утилізувати
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31.03.2022 16:59
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Только мертвый кацап не врет
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31.03.2022 16:57 Відповісти
Бозє, які котики )))
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31.03.2022 16:58 Відповісти
А дома кричали "мочи укропов"!
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31.03.2022 17:20 Відповісти
Вторая армия мира, пфф
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31.03.2022 16:58 Відповісти
Ой, как жалко. Бєдниє студєнтікі. Прям слєзу вишибаєт
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31.03.2022 16:58 Відповісти
Да учились в надежде управлять дырой и откусывать наши земли, взял автомат в руки перешагнул нашу границу, отвечай как военный преступник.
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31.03.2022 22:35 Відповісти
Не вірю. Утилізувати
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31.03.2022 16:59 Відповісти
Піздять на їх треба степан
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31.03.2022 16:59 Відповісти
Dmitry Akhatov


@dmitryakhatov

·
https://twitter.com/dmitryakhatov/status/1509488868134985730 2 год



В Буче русский военный расстрелял мужчину на глазах у его 14-летнего сына Журналисты взяли у мальчика интервью и он рассказал, как это было.
https://twitter.com/dmitryakhatov/status/1509488868134985730
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31.03.2022 17:00 Відповісти
Додому це куди? В Україну чи лугадон
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31.03.2022 17:00 Відповісти
В Лугандон, до Пушиліна. Він їхній президент та кумір. Таку карʼєру зробив.
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Ридаю
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31.03.2022 17:01 Відповісти
"Полонені вірять, що зможуть повернутися додому. " а это куда? В ОРДЛОвию, кацапию или на "спорные территории"?
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31.03.2022 17:02 Відповісти
Вони вже вдома...)))
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31.03.2022 17:05 Відповісти
Домой, это в тюрьму, на зону. Они же никакие не военнопленные, а участники незаконных вооруженных формирований. Чтобы быть военнопленным для начала надо иметь документы жителя мокшанских болот.
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31.03.2022 17:11 Відповісти
А если у них паспорта с курицей-мутантом, то тогда да, по окончанию войны мы их выдворяем на болота, ставим штамп "запрещен въезд в Украину" и они оказываются там, где хотели, "дома"
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Их сначала послать на разминирование , потом ( кто выживет) отправить на 10 лет на рудники , только после этого -выдворить ...
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31.03.2022 17:20 Відповісти
По окончанию войны мы не можем удерживать военнопленных, обязаны всех отправить назад. Мы подписались под Женевской конвенцией, так что должны вести себя как люди, а не как кацапы какие-то.
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31.03.2022 17:28 Відповісти
У росии нет войны.Спецоперация.
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Да пофиг как-то на россию. У нас есть война. Официально. Главное в этом вопросе, как мы смотрим на ситуацию, мнение кацапов в данном случае не важно нисколько.
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31.03.2022 18:24 Відповісти
У Женевській конвенції мова йде про збройний конфлікт.
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31.03.2022 19:19 Відповісти
Паспорта там выдавали, с двуглавым петухом. А сейчас, на переговорах, происходит их легализация. Такшта...
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31.03.2022 17:17 Відповісти
Ну и что, ну легализовали, и что? "Домой" - это бескрайние болота Сибири. И строить там город-сад. Мечта всей жизни...
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31.03.2022 17:19 Відповісти
Чёйта? Насколько я понимаю, Зе с Арахнидой, готовятся предоставить им статус спорных территорий.
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31.03.2022 17:22 Відповісти
И? "Спорные территории" - это мы не признаем там ДНР, как и раньше не признавали. А значит никаких "граждан ДНР" в нашем законодательстве не существует, это граждане Украины.
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31.03.2022 17:26 Відповісти
Раньше это были оккупированные территори, Зеля протягивает "спорные". Это другой статус, абсолютно. Для примера, Курильские острова - спорная территория между РФ и Японией.
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31.03.2022 17:40 Відповісти
И что, юридически статус от этого никак не меняется.

Как раз по этому поводу, новость,
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Меняется. Для оккупированных территорий, действует законодательство страны чьи территории оккупированны. Для спорных - нет. И именно по этой новости понятно, что Япы изменили статус со спорных, на оккупированные.
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31.03.2022 17:57 Відповісти
нам не нужны такие граждане
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01.04.2022 01:05 Відповісти
какой же студент не мечтает получить всемирнопризнанный диплом лугандона.
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31.03.2022 17:02 Відповісти
Ну, иногда так случается, что некоторые студенты(наверное какие-то при3,14зденные) мечтают получить образование, а не диплом. А, к примеру, физике, или информатике с математикой - глубоко фиолетово на всякие там скрепы, они и в африке физика и математика с информатикой.
Человек который хотел и получил образование, даже если оно подтверждается лугандонским дипломом, своему потенциальному работодателю сможет продемонстрировать свое образование.
А тот кто свой диплом купил, насосал и т.п., например в Киево-Магилянской академии или в Киевском политехе, тому же работодателю ничего кроме корочки продемонстрировать не сможет.
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Ні про що , в даному випадку це просто пук в калюжу. Хороша освіта потребує хороших капіталовкладень - чи від держави , чи від батьків студентів . Яка там матеріальна база в тих ордловських вузах та коледжах ? Хто там працює викладачами ? Вам подібні запитання в голову приходили ? Багато ви зустрічали "самородків-студентів" з Придністров'я, Абхазії ,Південної Осетії ?
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31.03.2022 19:20 Відповісти
Невже хоч хтось повірить у ці казки???
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31.03.2022 17:02 Відповісти
Більше місяця війна. а вони не знали куди їдуть.. -підступна брехня лугандонців..
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31.03.2022 17:02 Відповісти
але що їм робити в таких випадках?
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31.03.2022 17:06 Відповісти
застрелиться нах .
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31.03.2022 17:10 Відповісти
Одержати 3 роки за відмову. Остатися живими та не вбивцями.
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31.03.2022 17:11 Відповісти
в Україні 5 років за відмову, а там чечен ззаду....вони здалися....
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31.03.2022 18:01 Відповісти
или хотя бы не пистеть..
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31.03.2022 17:11 Відповісти
А якби патрони дали тоді як?
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31.03.2022 17:03 Відповісти
не дали би, вони ж для русских все одно українці, хохли. їх відправили на бойню
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Тільки вже цих не поїть чаєм з пиріжками... На відміну від кацапських окупантів, жодні конвенції на них апріорі не поширюються...
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31.03.2022 17:03 Відповісти
Досить цих піздаболів. Нарийте відео які вони були браві до полону.
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31.03.2022 17:04 Відповісти
как так - вы великая армия ДЫНЫРЫ епта! Киев брать за 2 дня хотели.
Кстати - Почему украинцы до сих пор не создали конфеты чупа-чупс Киев за 2 дня?
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31.03.2022 17:04 Відповісти
онижедети хотят назад в процветающий лугандон?
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31.03.2022 17:04 Відповісти
Посмотрите их соцсети. Что они постили последние пару лет. Там будут и крымнаш, и злобные биндэры и руские спасители. А то мы на блокпостах стояли, повар, каптер. А кто, курва, тогда убивал наших солдат?
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31.03.2022 17:06 Відповісти
обнять и плакать ?
ну пусть теперь трупяки своих собирают по балкам и селам...
не с пустыми ж руками они надеются (???) домой возвращаться
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31.03.2022 17:06 Відповісти
понять і простіть. ось такі убивали чоловіка під броварами і на очах дитини гвалтували матір. в дитина частково посивіла в 6 років.
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31.03.2022 17:10 Відповісти
Отакої, проблема лише в тому, що їм зброю погану видали, а якби ні, то ці манкурти вели б себе як і їх хазяї - московські нацисти.
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31.03.2022 17:10 Відповісти
Гірше. НАБАГАТО ГІРШЕ.
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Они убивать пришли.Ликвидировать.
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31.03.2022 17:12 Відповісти
Мені їх пошкодувати ?
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Почему сразу не здались и не поразбегались , когда очутились в зоне боевых действий,
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31.03.2022 17:13 Відповісти
Какого хера восемь лет сидели в Лугандоне
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31.03.2022 17:15 Відповісти
Какой мозг надо иметь , что бы быть студентом в ОРДЛО !??
Что бы что!??
Программист !?
"Академії управління" !?
Управления чего и программирования где!?
В ОРДЛО..****** , хроническая неоперабельная вата головного мозга.
Нет что бы свалить любыми способами с гадюшника, так лучше ******** молодость,время и деньги на "образование" в говне,***** дебилы ****
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31.03.2022 17:16 Відповісти
це, курва, питання до їх батьків, чим вони думали, чого дітей не рятували, коли це сталося, тим довбням було по11-12 років.
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31.03.2022 17:30 Відповісти
не треба їх виправдовувати. 19-20 років - вже своя голова на плечах.
Це при тому, що для вихідців з ОРДЛО й Криму весь час були пільги при вступі до ВНЗ на підконтрольній Україні території. Житлом в гуртожитку забезпечують. Просто приїжджай і вчися. Більш нічого.
То ким треба бути?
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31.03.2022 20:25 Відповісти
це ясно, але коли вони були ще малими, і не могли вирішувати, саме їх батьки мали обов"язок потурбуватися про своїх дітей, а вони "какая разница кому налоги платить", ну й все.
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Це при тому, що для вихідців з ОРДЛО й Криму весь час були пільги при вступі до ВНЗ на підконтрольній Україні території. Житлом в гуртожитку забезпечують. Просто приїжджай і вчися. Більш нічого.
Ким треба бути?
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31.03.2022 20:23 Відповісти
СЛЬОЗИ МЄШАЮТ МНЄ ҐАВАРТЬ... НАГОДУЙТЕ ЇХ ПЕРІЖЕЧКАМИ І ЧАЙКУ ЗАБАДЯЖТЕ,ПРИДУРКИ,МЛЯ...
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31.03.2022 17:31 Відповісти
"Панять,прастить...! ПОВІСИТИ .
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31.03.2022 17:32 Відповісти
Анижедети...
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31.03.2022 17:33 Відповісти
В Кременчук на хімію їх. Хай там відробляють.
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Це не студенти з даунєцка, а окупанти!
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Что бы и кто бы мне не говорил о том что тамженашелюди, я к этому никогда не приду. Все кто не покинул Крым и Донбасс для меня НЕ НАШИ люди. Кроме крымских татар. Им категорически нельзя покидать Крым иначе Родины им больше не видать, а другой у них нет. А остальные. Остальные должны были приложить все усилия. Продать имущество, как это сделала моя семья, купить где угодно в Украине. Все. А если квартиры не было там, то что их тогда держало? Могилы родственников? Они у нас тоже остались там. Но они мертвые и им не нужно было жить в мозгодробильной системе. А освободим землю, придем на могилы.
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31.03.2022 18:14 Відповісти
Так, попали хлопчики...
Полонені з "линири, динири" ніякої цінності для орків не мають, тому в списках на обмін будть останніми в списках...
А по-українському законодавству є бандитами з "незаконних збройних формувань", тому від 7 до 12 років мають отримати і "до годалки не ходи"...
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31.03.2022 18:32 Відповісти
Це колоборанти ви служите окупаційному режиму днр ,ніякі вони не наші ,толку з Донбасу вже ніколи не буде ,це чорна дира.
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31.03.2022 18:37 Відповісти
Ці молоді пупирі все добре знали, куди їдуть і що будуть вбивати Українців, всі вони добре вивчили що потрібно волати коли потрапляють у полон
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31.03.2022 18:46 Відповісти
Це при тому, що для вихідців з ОРДЛО й Криму весь час були пільги при вступі до ВНЗ на підконтрольній Україні території. Житлом в гуртожитку забезпечують. Просто приїжджай і вчися. Більш нічого.
То ким треба бути? Залишилися самі "бєсславніє уйо"ки".
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Выдать автоматы и 4 пустых магазина. Сильно
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31.03.2022 21:06 Відповісти
Щоб "командирів" не постріляли, чи одне одного.
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31.03.2022 23:43 Відповісти
розбирати зброю, під час перевезення поїздом" Вони з Донецька до Харківщини потягом їхали???
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01.04.2022 16:13 Відповісти
 
 