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Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"

путин,путін

Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це Драгі заявив на пресконференції для іноземних журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами італійського прем'єра, він зателефонував до Путіна і сказав, що для того, щоб розв'язати найважливіші проблеми, йому потрібно зустрітися з українським президентом.

"А Путін відповів, що час іще не настав", — каже Драгі. Він додав, що Путін вважає, що переговори просуваються надто маленькими кроками.

За словами італійського прем'єра, Росія та Україна попросили Італію стати одним із гарантів втілення у життя пунктів майбутнього мирного договору.

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Крім того, прем'єр Італії каже, що Путін повідомив йому, що поточні газові контракти залишаються в силі, а європейські фірми продовжуватимуть платити в євро і доларах, а не в рублях.

"Санкції (проти Росії — ред.) працюють, миру можна досягнути, якщо Україна захистить себе, а інакше ніяк. Я знову підтвердив (Путіну — ред.) бажання Італії співпрацювати у прокладанні шляху до миру", — додав Драгі.

Автор: 

путін (23750) Драгі (60) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+71
Да ,надо ещё тысяч десять кацапов положить ,тогда дозреет ***** а положим тысяч двадцать то и перезреет !
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31.03.2022 17:11
+43
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31.03.2022 17:25
+28
Да не нужно его просить. Их нужно просто уничтожать, говорю Вам как майор. Это те дебилы для которых не нужно тратить время на объяснения. Нашим Защитникам Слава, а им позор на веки. Скоро они поймут это. Мы победим, но точно мы не попрошайки мира. Гибнут они и скоро не нужно будет искать удобрения для наших земель. Это орки, а наши защитники настоящие Герои - 100%. Нечего с этими уродами вообще разговаривать
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31.03.2022 17:19
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А з рубликами за газ ініціатива пішла за кораблем ))
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01.04.2022 09:21 Відповісти
1. "Путін повідомив йому, що поточні газові контракти залишаються в силі, а європейські фірми продовжуватимуть платити в євро і доларах, а не в рублях" - слиф засчитан.
2. спецоперация по утилизации "второй армии мира" продолжится
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01.04.2022 09:32 Відповісти
Зато пришло время тебя повесить на первом же столбе шизофреник плешивый!
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01.04.2022 09:34 Відповісти
смерть для нього це найкращий варіант, а тому він має жити, але в клітці, як в'язань, давати покази, його мають судити, живого, підтримувати його життя штучно, для нього це буде найбільша мука і покарання, ну а потім всеоднов пекло піде.
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01.04.2022 10:31 Відповісти
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