Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"

Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це Драгі заявив на пресконференції для іноземних журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами італійського прем'єра, він зателефонував до Путіна і сказав, що для того, щоб розв'язати найважливіші проблеми, йому потрібно зустрітися з українським президентом.

"А Путін відповів, що час іще не настав", — каже Драгі. Він додав, що Путін вважає, що переговори просуваються надто маленькими кроками.

За словами італійського прем'єра, Росія та Україна попросили Італію стати одним із гарантів втілення у життя пунктів майбутнього мирного договору.

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Крім того, прем'єр Італії каже, що Путін повідомив йому, що поточні газові контракти залишаються в силі, а європейські фірми продовжуватимуть платити в євро і доларах, а не в рублях.

"Санкції (проти Росії — ред.) працюють, миру можна досягнути, якщо Україна захистить себе, а інакше ніяк. Я знову підтвердив (Путіну — ред.) бажання Італії співпрацювати у прокладанні шляху до миру", — додав Драгі.