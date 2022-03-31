Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекові гарантії для України: "Пріоритет України - досягнення миру"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном подальшу оборонну підтримку від Вашингтона.

Про це Єрмак повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією України агресії з боку Російської Федерації, подальшу оборонну підтримку від США", – зазначив керівник ОП.

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За його словами, окрема увага була приділена переговорному процесу. "Пріоритет України - досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - наголосив Єрмак.