Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекові гарантії для України: "Пріоритет України - досягнення миру"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном подальшу оборонну підтримку від Вашингтона.
Про це Єрмак повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією України агресії з боку Російської Федерації, подальшу оборонну підтримку від США", – зазначив керівник ОП.
За його словами, окрема увага була приділена переговорному процесу. "Пріоритет України - досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - наголосив Єрмак.
Топ коментарі
+30 віктор федорович #394174
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+28 Alex #512277
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+28 Василий СПРУТ
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https://youtu.be/ctHZLkiz_WQ?t=9 https://youtu.be/ctHZLkiz_WQ?t=9
Слово Перемога, ні разу не звучало з уст зелених покидьки на чолі з верховним, під час цієї війни
Ти можеш конкретно сказати хто і що гарантує Україні, наволоч кацапська?!
Бо вже один недоумок заявив, що гарантії передбачають можливість для України призвати мільйон власних резервістів і це не аби яке досягнення!
І чого воно знову всплило?
Ты думаешь механизатор, чью жену убило бомбой будет сеять? Доярка, сын которой убит оккупантами будет доить? Водитель, оставшийся без крыши над головой будет ездить?
В уряді США було дві лінії по відношенню до рашки.
Це лінія Салівана - шляхом перемовин, ублажати пуйла, йти йому на поступки, ітд.
Друга лінія, це лінія Блінкіна, більш жорстка до рашки.
Більш жорстка лінія Блінкіна до рашки перемогла в адміністрації США.
Але бачимо, що агент пуйла Єрмак не заспокоюється, та плекає надії схилити США підтримати капітуляцію зеленої влади перед рашкою, через Салівана.
Однак Держдеп США, ще позавчора чітко заявив, що США не будуть давати ніяких гарантій безпеки, якщо зелені вирішать капітулювати.
Тобто США проти капітуляції України, щоб там не робили і не казились зелені покидьки
Так завжди було, є і буде в історії людства.
https://www.youtube.com/watch?v=OcK5TD2Hdxo
Я не бачу жодного Прапора Боротьби. Ніде не бачу. Зрадників не чіпають,диверсантів і мародерів лише затримують. А у полонених орків питають: «гдє ти здєсь бандєровцев увідєл»? Наче це щось погане. Що взагалі відбувається? І цілодобово ллється лайно на НАТО,яке нам допомагає встояти. Може це я тупий? Якщо це не зрада,то ЩО???
Как они себе это представляют?
Страны гаранты будут залаживать в бюджет расходы на случай новой войны в Украине? Кому это нужно в здравом уме?
* Ну... ви прийдете, зробите те саме, якщо нам знадобиться допомога?
- Ні, ми нейтральні.
* Добре.. ми можемо погодитися продати вам шоломи.
Скрепки обсуждают ?
2021.05.02 Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года. Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс- Притчард Джаянти - американская експертка по международной энергетической политики, специализирующаяся на Восточной Европе. https://uaport.net/news/ua/t/2105/02/29917413
У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины - евродепутат
12 ноября, 2021 Евродепутат, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии «каналов Медведчука» с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за тесных связей последнего с Россией. https://zn.ua/POLITICS/ermak-imeet-tesnye-svjazi-s-rossiej-i-eto-opasno-dlja-ukrainy-evrodeputat.html
Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с Россией
"Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. https://zn.ua/POLITICS/razvedka-preduprezhdala-zelenskogo-i-svyazyah-ermaka-s-rossiey-lucenko-357408_.html
Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации в его окружении - ZN
По данным источника, на закрытой встрече главой МИ-6 обсуждались три основные темы:
- атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
- окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины". https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi