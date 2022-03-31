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Єрмак обговорив із радником Байдена Салліваном безпекові гарантії для України: "Пріоритет України - досягнення миру"

єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США Джейком Салліваном подальшу оборонну підтримку від Вашингтона.

Про це Єрмак повідомив у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією України агресії з боку Російської Федерації, подальшу оборонну підтримку від США", – зазначив керівник ОП.

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За його словами, окрема увага була приділена переговорному процесу. "Пріоритет України - досягнення миру. Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - наголосив Єрмак.

Автор: 

США (22473) гарантія (267) Єрмак Андрій (1367) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+30
Голубь міра бл...
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31.03.2022 17:34
+28
Зелені українські гниди - то є біда
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31.03.2022 17:35
+28
Перемога наш приоритет -- долбанный ты ИДИОТ
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31.03.2022 17:39
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Голубь міра бл...
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31.03.2022 17:34 Відповісти
та ні, просто Єдлак))))
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Перемога наш приоритет -- долбанный ты ИДИОТ
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Приберіть вже ярмака - те кремлівське оторобало. Скількі можна це терпіть?
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31.03.2022 19:55 Відповісти
Зеленський: "Ось бачите, я знаходжусь тут. Андрій Борисович тут."

https://youtu.be/ctHZLkiz_WQ?t=9 https://youtu.be/ctHZLkiz_WQ?t=9

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31.03.2022 20:10 Відповісти
Миру чи Перемоги ?
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31.03.2022 17:34 Відповісти
Зелені зрадники чітко сказали, що хочуть миру (через капітуляцію).
Слово Перемога, ні разу не звучало з уст зелених покидьки на чолі з верховним, під час цієї війни
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31.03.2022 17:37 Відповісти
Ого скільки бункерних переможців повилазили під час війни
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31.03.2022 17:45 Відповісти
о новий тренд у бидляти подоляківського ,всіх хто проти записувати в диванні війська,хуїмбало само звідкіля скавчиш?
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Свій до свого по своє
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31.03.2022 17:34 Відповісти
это ******. Ребята, гоните Ермака сраной метлой. Салливана туда же. Это все агенты Кремля. Вместо того чтобы оружие дать, они хотят с военным преступником мир искать. Твари.
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31.03.2022 17:35 Відповісти
А кто нам джавелины, дает и стингеры. Ты подумай как мы 130 вертолетов сбили, камнями? Что они больше ими не пользуются.
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31.03.2022 17:38 Відповісти
это все партизанское оружие. Нужно оружие наступательное и тяжелое
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31.03.2022 18:03 Відповісти
гАнДтоша,идешь в фарватере хрюсской лохани..
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31.03.2022 17:52 Відповісти
Зелені українські гниди - то є біда
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31.03.2022 17:35 Відповісти
два брати дегенерати
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31.03.2022 17:35 Відповісти
дермак если бы вы со своей зе бандой делали ракеты а не ******* на дорогах то столько погибших бы не было
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31.03.2022 17:35 Відповісти
Мира любой ценой? ПНХ и ты следом.
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31.03.2022 17:35 Відповісти
Гівно собаче!
Ти можеш конкретно сказати хто і що гарантує Україні, наволоч кацапська?!
Бо вже один недоумок заявив, що гарантії передбачають можливість для України призвати мільйон власних резервістів і це не аби яке досягнення!
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Безопасность Украине могут гарантировать только современные и сильные ВСУ имеющие ракетные программы свёрнутые Зеленским и дЕрьмаком с подоляками и арахуями в 2019 году.
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31.03.2022 17:40 Відповісти
Запомни, дЕрьмк, приоритет Украины достижения мира путём военной победы над твоей любимой Парашей.
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Миру, кажеш? Це про пошуки компромісу з вбивцею- гвалтівником?
І чого воно знову всплило?
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31.03.2022 17:38 Відповісти
Откуда он вынырнул ? Крот , которого нужно изолировать ... Теперь будет гадить везде ...
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Два путиниста что-то обговорили за Украину
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31.03.2022 17:39 Відповісти
Так вы уже договаривались с ****** за мир. Ну и как вам мир? Козлы зеленые
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31.03.2022 17:40 Відповісти
Опять вылезло это толстомордое ничтожество! Зе, получается, так и не понял, что Ермака надо убрать раз и навсегда.
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31.03.2022 17:40 Відповісти
Каков поп, такой и приход...
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31.03.2022 19:03 Відповісти
Там понімать нема чим.
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31.03.2022 19:43 Відповісти
А як же...
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31.03.2022 20:25 Відповісти
Не розумію, єрмак і зеленський далі вважає, що НАТО нагнітає, головне перестати стріляти і буде "мир".
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31.03.2022 17:41 Відповісти
Досягнення миру за рахунок інтересів України, - Дєрьмак
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31.03.2022 17:42 Відповісти
стукач гру єрмак , на псевдо козир, який по суті на посаді завгоспa, безпекові гарантії обговорює!((
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31.03.2022 17:42 Відповісти
дело подсудное, поэтому промолчу. После победы поговорим, хермак и остальное г...
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31.03.2022 17:43 Відповісти
Хочешь МИРА? Значит посевной не будет. Будет голод, ГОЛОД. А посевная будет только после Крыма, Донбасса и репараций. Зато мир во всем мире. Как на кладбище. Потому что мир и будет кладбищем. Большим кладбищем путинских холуев.
Ты думаешь механизатор, чью жену убило бомбой будет сеять? Доярка, сын которой убит оккупантами будет доить? Водитель, оставшийся без крыши над головой будет ездить?
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31.03.2022 17:43 Відповісти
просто єрмаку нічого докладувать в москву. от він і пробиває питання. то там попитає, то в іншому місці. в Генштаб не пускають, а з Баканова як з гімна - куля. все приходиться робити самому.
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31.03.2022 17:43 Відповісти
Тут главное, чтобы "главный постельничий" Ермачишка не забыл своему куратору из ФСБ отчитаться о содержании беседы.
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31.03.2022 17:44 Відповісти
Эта рашкотварь продолжает продвигать гарантии безопасности вне НАТО,когда этим пдрм займется СБУ? Ответ- только после смены всей этой зеленосопливой кодлы, если к тому времени мы еще......
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31.03.2022 17:47 Відповісти
Так в СБУ такой же любитель козломордии,ну,который друг главкома,кстати тоже любителя русского мира
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31.03.2022 18:47 Відповісти
Яка цікава ситуація виходить.
В уряді США було дві лінії по відношенню до рашки.
Це лінія Салівана - шляхом перемовин, ублажати пуйла, йти йому на поступки, ітд.
Друга лінія, це лінія Блінкіна, більш жорстка до рашки.
Більш жорстка лінія Блінкіна до рашки перемогла в адміністрації США.
Але бачимо, що агент пуйла Єрмак не заспокоюється, та плекає надії схилити США підтримати капітуляцію зеленої влади перед рашкою, через Салівана.
Однак Держдеп США, ще позавчора чітко заявив, що США не будуть давати ніяких гарантій безпеки, якщо зелені вирішать капітулювати.
Тобто США проти капітуляції України, щоб там не робили і не казились зелені покидьки
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31.03.2022 17:47 Відповісти
Закінчення любої війни може бути тільки в разі поразки (капітуляції) або перемоги.
Так завжди було, є і буде в історії людства.
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31.03.2022 17:51 Відповісти
То це Бйден напав на Україну? Це Байден окупував нашу територію? Байден знищує наші міста і вбиває українців?
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31.03.2022 17:53 Відповісти
Ах ты ж ***** рашистский,это США напали на Украину,а Засраха миротворец, ах ты ж ***** конченный..
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31.03.2022 17:56 Відповісти
Як посадові обов'язки Єрмака дозволяють йому вести міжнародні перемовини, чи консультації? Чи не є це порушенням законодавства?
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31.03.2022 17:48 Відповісти
Агент Шашлычок еще никогда не был так близок к провалу
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31.03.2022 17:49 Відповісти
В Украине НЕТ президента!!! Если полотёр представляет Украину! 73% быдла желало жить на помойке и смоктать кацапский член. Так получите!!! Скоро бомжи будут вести переговоры... уверен, что больше толку будет.
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31.03.2022 17:50 Відповісти
Пріоритетом України має бути звільнення власних територій і громадян з окупації і захист свого суверенітету і незалежності.
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Вже по зомбоящику крутять заклики двох генералів не заважати «дипломатам» чалому та арахамії,бо всі війни «закінчуються переговорами»,а диванні експерти-мандуйте в ЗСУ. Коротше,«пачімутинєвато». Скоро і полковник (а може вже й генерал) Ноздрачов підтягнеться з порадами.Це якщо забули,хто це:
https://www.youtube.com/watch?v=OcK5TD2Hdxo
Я не бачу жодного Прапора Боротьби. Ніде не бачу. Зрадників не чіпають,диверсантів і мародерів лише затримують. А у полонених орків питають: «гдє ти здєсь бандєровцев увідєл»? Наче це щось погане. Що взагалі відбувається? І цілодобово ллється лайно на НАТО,яке нам допомагає встояти. Може це я тупий? Якщо це не зрада,то ЩО???
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Усе питання в тому, що настане швидше - військова та економічна катастрофа рашки, чи ці вилупки здадуть країну...
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31.03.2022 17:57 Відповісти
А как же изгнание агрессора с Украины? Суверинитет и территориальная целостность? Не обговаривается?
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31.03.2022 17:57 Відповісти
На переговорах рятують Росію а не Україну-всі кроки вкладаються у цю "канву"! Кроти в Україні,як і Путлер,не сподівалися такого супротиву ЗСУ та українського суспільства ,відтак,намагаються врятувати ситуацію шляхом "переговорів" що покликані надати Московії хоч якісь "перемоги" до того як вона почне рушитись! Звідси поспіх,неприйнятні для України умови й здивована реакція західних партнерів!
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Дерьмак-иди- ка ты....
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Два агента рашки договорились о спасении рашки от поражения.
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31.03.2022 18:02 Відповісти
Єлдак, спермоприймальник, свій закрий.
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31.03.2022 18:08 Відповісти
кто выпустил дерьмака на переговоры?
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31.03.2022 18:25 Відповісти
Про эти гарантии - полный бред как по мне.
Как они себе это представляют?
Страны гаранты будут залаживать в бюджет расходы на случай новой войны в Украине? Кому это нужно в здравом уме?
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31.03.2022 18:34 Відповісти
За його словами, окрема увага була приділена переговорному процесу. "Пріоритет України - досягнення миру. (капітуляція за Ермаком .це також мир .котрий з часом має привести до повної окупації рашистом України)Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави", - наголосив Єрмак. ( після того.як арахімія оголосив список прорашистських країн ,як країни котрі гарантуватимуть Україні безпеку (Англія і США ,котрі саме найбільше поставляють Україні і фінансової і війскової підтримки вже відмовляються надавати безпекові гарантії для України )Ермак і "зе" слуги роблять все,що вигідне рашисту ,але не Україні. Якщо війскові не займуться зрадниками України ,бути Україні прорашистською губернією ,основи котрої закладають агенти з ОП (офісу путіна) згідно розробленого рашистом плану(зруйнована економіка мільйони біженців .десятки тисяч вбитих.окуповані території .нейтральний статус ,або гарантії від прорашистських держав.котрі за енерго носії від рашиста гарантовано не будуть гарантувати безпеку для України
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31.03.2022 18:35 Відповісти
шо пердак шо саліван це путінські шестери і гниди
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31.03.2022 18:52 Відповісти
- Сер, ми хотіли б, щоб ваші хлопці захищали нас, навіть якщо ризикують своїм життям. Ви згодні?
* Ну... ви прийдете, зробите те саме, якщо нам знадобиться допомога?
- Ні, ми нейтральні.
* Добре.. ми можемо погодитися продати вам шоломи.
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31.03.2022 19:08 Відповісти
Этого швондера не было видно месяц, выскочил давать везде советы и интервью.
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31.03.2022 19:16 Відповісти
А Салливану с руки общаться с завхозом ?
Скрепки обсуждают ?
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Разведка Великобритании идентифицировала Андрея Ермака как агента РФ (1)
2021.05.02 Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года. Об этом пишет в своей статье для журнала Foreign Policy Сурия Эванс- Притчард Джаянти - американская експертка по международной энергетической политики, специализирующаяся на Восточной Европе. https://uaport.net/news/ua/t/2105/02/29917413

У Ермака тесные связи с Россией и это опасно для Украины - евродепутат
12 ноября, 2021 Евродепутат, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что США запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому делиться информацией о закрытии «каналов Медведчука» с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком из-за тесных связей последнего с Россией. https://zn.ua/POLITICS/ermak-imeet-tesnye-svjazi-s-rossiej-i-eto-opasno-dlja-ukrainy-evrodeputat.html

Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с Россией
"Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе - с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. https://zn.ua/POLITICS/razvedka-preduprezhdala-zelenskogo-i-svyazyah-ermaka-s-rossiey-lucenko-357408_.html

Шеф разведки Британии предупредил Зеленского об утечках информации в его окружении - ZN
По данным источника, на закрытой встрече главой МИ-6 обсуждались три основные темы:

- атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под свой контроль САП, НАБУ, Офис генерального прокурора, а также судебные инстанции;
- окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное, имеющее значительное влияние на президента.
Источник объяснил, что закрытость встречи была продиктована как раз обсуждением персон из окружения Зеленского, поскольку британцы видят, как "уплывает информация из Украины". https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi https://news.liga.net/politics/news/shef-razvedki-britanii-predupredil-zelenskogo-ob-utechkah-informatsii-smi
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31.03.2022 20:22 Відповісти
Приберіть цього дерьмака - він всю країну здасть!!!!
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01.04.2022 10:15 Відповісти
 
 