Гуманітарний проєкт SCM "Рятуємо життя" формує 400 тис. наборів виживання для 6 міст України

Бізнеси SCM Ріната Ахметова розгорнули гуманітарний проєкт "Рятуємо життя".

Фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії Метінвест і ДТЕК, що входять до найбільшої в Україні інвестиційної групи SCM, за підтримки Офісу Президента України, у координації з Фондом Ріната Ахметова та міськими адміністраціями шести міст України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мета "Рятуємо життя" – запобігання гуманітарної катастрофи. Для цього бізнеси SCM разом із міжнародними партнерами організували закупівлю, доставку та передачу містам їжі, води й товарів першої необхідності.

Наразі до України вже приїхало 117 тонн продуктів, які збирають понад 200 волонтерів-співробітників компанії Метінвест на сортувальному центрі в Запоріжжі.

Лише в березні-квітні 2022 року в рамках проєкту "Рятуємо життя" бізнеси SCM контрактують у Європі, доставляють в Україну та формують не менше 400 тисяч наборів виживання. Частково вони вже передані мешканцям, інша частина сформує стратегічній запас провізії для кожного з шести міст.

Вся допомога з Європи спершу іде до хабу в Польщі, де збирають гуртові відправлення. Далі продукти доставляються в координації з урядом України в міста та регіони. Там уже йде активна співпраця з місцевою владою, а також залучаються місцеві волонтери та співробітники компанії для розподілу допомоги.

Основні міста-партнери проєкту "Рятуємо життя" в Україні: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське, Покровськ, Курахове. Це міста, які вже атаковані або можуть бути атакованими Російською Федерацією.

Гуманітарний проєкт відкритий для співпраці із міжнародними компаніями, які хочуть долучитися до допомоги. Фінансову допомогу або гуманітарній вантаж можна передати нам через Фонд Do It Together.

