За добу енергетики повернули світло приблизно 28 тисячам родин на Київщині та Донеччині, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади енергетиків повернули світло для 15 700 родин в Київській і 12 000 родин Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

"Енергетикам вдалося частково відновити електропостачання у 48 населених пунктах Києво-Святошинського району, знеструмлених через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання у 7 населених пунктах в 6 районах - Авдіївському, Краматорському, Мар’їнському, Покровському, Слов’янському і Торецьку.

Деякі населені пункти через ворожий обстріл далі залишаються без світла. Через активні бойові дії фахівцям доводиться регулярно відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

Читайте також: За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Наразі без світла залишається 703 міста і села в Київській і Донецькій областях.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України і Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

Також читайте: ДТЕК відновив електропостачання у Святошинському районі Києва, - КМДА