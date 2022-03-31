Франція та Німеччина не платитимуть за російський газ в рублях: Не дозволимо Путіну нас шантажувати
Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті.
Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
"Контракти повинні дотримуватися, всі сторони, які я чув, згодні з цим", - заявив Хабек.
Він уточнив, що для Німеччини і Франції вкрай важливо, щоб всі умови контрактів дотримувалися.
"Для нас важливо дати сигнал: ми не дозволимо Путіну нас шантажувати", - додав він.
Такої ж точки зору дотримується міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.
"Договори в Євро повинні бути оплачені в євро і будуть оплачуватися в євро", - зазначив він.
Топ коментарі
+8 Назар Курта #512516
показати весь коментар31.03.2022 17:47
+6 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар31.03.2022 18:06
+4 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар31.03.2022 17:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ха-ха-ха
Джерело:
А чего ж французы сами свои контракты не соблюдают?
Насчет спора - ставлю от мертвого осла уши. Если выиграете, получите у Пушкина.
то скоро на дрова перейдуть
https://www.youtube.com/watch?v=nrx_pScWFBU