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Франція та Німеччина не платитимуть за російський газ в рублях: Не дозволимо Путіну нас шантажувати

рубль

Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

"Контракти повинні дотримуватися, всі сторони, які я чув, згодні з цим", - заявив Хабек.

Він уточнив, що для Німеччини і Франції вкрай важливо, щоб всі умови контрактів дотримувалися.

"Для нас важливо дати сигнал: ми не дозволимо Путіну нас шантажувати", - додав він.

Читайте також: Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі

Такої ж точки зору дотримується міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"Договори в Євро повинні бути оплачені в євро і будуть оплачуватися в євро", - зазначив він.

Автор: 

газ (10406) Німеччина (7318) Франція (3041) рубль (443)


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Топ коментарі
+8
За Францію не впевнений, Мікрон не дозволить свого коханця образити.
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31.03.2022 17:47
+6
Может потому, что вы мокши неподмытые, не подмываетесь?
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31.03.2022 18:06
+4
А обеспокоенность будет?
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31.03.2022 17:57
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За Францію не впевнений, Мікрон не дозволить свого коханця образити.
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31.03.2022 17:47 Відповісти
Макрон какой-то извращенец. То жена не просто старше (это нормально), но с лицом Панина, так еще и воздыхатель *****. Это вообще трэш! И ладно бы сам был каким-то уродом. Так нет же. Нормальный импозантный мужчина. Может он поклонник садо-мазо?
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31.03.2022 18:25 Відповісти
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31.03.2022 19:26 Відповісти
який же поважний буде зв'язуватися з ФУ-***-ми!
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31.03.2022 17:49 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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31.03.2022 17:49 Відповісти
Та ви шоо?
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31.03.2022 17:50 Відповісти
Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів Джерело:

Ха-ха-ха
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Зарегистрированная во Франции PowerJet (по 50% у Safran Aircraft Engines и "ОДК-Сатурн" госкорпорации "Ростех") уведомила партнеров в РФ о прекращении контрактных обязательств
Джерело:

А чего ж французы сами свои контракты не соблюдают?
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31.03.2022 17:59 Відповісти
Может потому, что вы мокши неподмытые, не подмываетесь?
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Бо у будь-якому міжнородному контракті чітко прописані форс-мажорні обставини, на випадок, якщо ви, свинособаки, знову щось втнете
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Соблюдают. У вас опять кацапизм головного мозга. Санкции введены - компания обязана соблюдать санкции и разорвать контракт. Компания соблюдает законодательство и разрывает контракты с рашкой. Рашка пока что не объявила о разрыве контрактов на поставку газа, а пытается играться в детскую игру " контракты старые, только платите теперь в рублях, хоть этого в контракте и не написано". Хер вам. Хотите оплаты в рублях - разрывайте действующий контракт и попробуйте заключить новый.
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31.03.2022 18:26 Відповісти
Вы сомневаетесь, что Газпром легко всё разорвёт и перезаключит? Или думаете компания ***** откажется исполнять санкции *****? Смешно.
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31.03.2022 18:29 Відповісти
Серіал "Київ за три дні", серія "Газпром може все".
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31.03.2022 18:41 Відповісти
Ну уж написать письмо о смене формы расчётов в связи с форс-мажором у него наверняка ума хватит. И ставлю 100:1 немцы в итоге согласятся.
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31.03.2022 18:44 Відповісти
Да я только за. Вам же об этом и говорят: контракт есть контракт. Валяйте, перезаключайте.
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31.03.2022 18:48 Відповісти
А чего это Вы так прямо за? Засланный немецко-мокшанский казачок?
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31.03.2022 18:50 Відповісти
Чтобы вы увидели своими глазами, чем это кончится, дарагой таварищ из парижу, любитель руцкаго мира.
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31.03.2022 18:53 Відповісти
Из Дублина, дружище, из Дублина. И готов поспорить, что ваши любимые дойчи кочевряжится будут не долго, будут платить деревянными.
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31.03.2022 18:55 Відповісти
А, из Моршанска, приехали навестить покойную бабушку.
Насчет спора - ставлю от мертвого осла уши. Если выиграете, получите у Пушкина.
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31.03.2022 19:01 Відповісти
Майно у Європі піде з молотка для оплати штрафних санкцій. А там ПСГ у Німеччині й може ще десь.
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31.03.2022 18:49 Відповісти
Это уж конечно. Если счета даже у бизнесменов, которые всегда были против *****, в лёгкую забирают, так всякие ПХГ газпромовские естественно заберут. Так ведь и в рашке тем же ответят. На то она и война.
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31.03.2022 18:53 Відповісти
Рахунки не забирають, а заморожують. Ты улавливаеш суть (С) ПСГ не відберуть просто так, а лише за рішенням суду. Це зовсім не те ж саме, що сваволя *****. Останній же, хоч за сраку себе вкусить, проти всього світу не встоє. Немита вже на фінішній прямій.
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31.03.2022 20:03 Відповісти
Это уже нюансы. Если Вас из квартиры выгонят, Вам много утешения, что это не навсегда, а на ближайшие лет 10?
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Чим тебе годують?
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31.03.2022 20:16 Відповісти
В смысле? Поужинал простенько. Курочка, рис, салатик, бокальчик сухого красного.
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31.03.2022 20:21 Відповісти
Морепродукти треба. Або ж сіль йодовану вживай.
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31.03.2022 22:49 Відповісти
Через санкції, дєтка. Животворящіє.
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31.03.2022 18:47 Відповісти
Ниці обісрані потвори,кастрат та підараси
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31.03.2022 17:53 Відповісти
А обеспокоенность будет?
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31.03.2022 17:57 Відповісти
А потом ещё, в придачу ко всему, и Стокгольмский арбитраж оберёт Россия на десяток-другой миллиардов долларов за нарушение контракта.
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31.03.2022 18:03 Відповісти
Завтрашній день обіцяє бути цікавим.
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31.03.2022 18:05 Відповісти
за ці слова я був занесений в чорний список.своїх родичів і знайомих.з якими спілкувасвя до війни
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Они погорячились. Вы просто стали жертвой розыгрыша. Каким бы моральным уродом не считал себя русский философ Ильин, он конечно же не мог выражаться слэнгом нынешнего быдла.
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31.03.2022 18:17 Відповісти
Не казав він цього, такий самий фейк як і про Бісмарка.
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31.03.2022 18:42 Відповісти
Коли ***** шантажувало Україну і влаштовувало нам газові війни Німеччина і Франція були на боці *****. Тепер відчуйте на власній шкурі.
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31.03.2022 18:18 Відповісти
нехай жабоїди і далі з ху@лом сюсюкають

то скоро на дрова перейдуть
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31.03.2022 18:21 Відповісти
Не вірю!
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31.03.2022 18:22 Відповісти
та, все будут при своих. ибо, указ об оплате газа в фуфлях до банальности очередной распил газового бабла для заинтересованных лиц. походу, с целью компенсации, введенных личных санкций для заинтересованных лиц. а руссобыдло будет по прежнему с лапшой на ушах.

https://www.youtube.com/watch?v=nrx_pScWFBU
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31.03.2022 19:28 Відповісти
 
 