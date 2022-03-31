Франція та Німеччина не платитимуть за російський газ в рублях: Не дозволимо Путіну нас шантажувати

Німеччина і Франція не будуть платити за російських газ в рублях. Європейські країни вважають, що російська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

"Контракти повинні дотримуватися, всі сторони, які я чув, згодні з цим", - заявив Хабек.

Він уточнив, що для Німеччини і Франції вкрай важливо, щоб всі умови контрактів дотримувалися.

"Для нас важливо дати сигнал: ми не дозволимо Путіну нас шантажувати", - додав він.

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Такої ж точки зору дотримується міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"Договори в Євро повинні бути оплачені в євро і будуть оплачуватися в євро", - зазначив він.