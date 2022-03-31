У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям столиці у вчиненні крадіжки із поштового складу, групою осіб, у великих розмірах.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

За даними слідства, 27 лютого 2022 року, троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та проникли через вікно на територію складського приміщення одного із поштових відділень Нової пошти у Дніпровському районі столиці. Вони заволоділи майном підприємства - комп’ютерною технікою та спеціальним приладдям, а також майже 700 відправленнями громадян на загальну суму близько 1 млн гривень. Викрадене майно зловмисники зберігали у гаражі одного із спільників.







"У ході проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати групу осіб. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних майнових злочинів. Під час обшуку за місцями їх проживання та у гаражі було виявлено викрадене майно підприємства та поштові відправлення громадян", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

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