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У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям столиці у вчиненні крадіжки із поштового складу, групою осіб, у великих розмірах.

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ

У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора 01

За даними слідства, 27 лютого 2022 року, троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та проникли через вікно на територію складського приміщення одного із поштових відділень Нової пошти у Дніпровському районі столиці. Вони заволоділи майном підприємства - комп’ютерною технікою та спеціальним приладдям, а також майже 700 відправленнями громадян на загальну суму близько 1 млн гривень. Викрадене майно зловмисники зберігали у гаражі одного із спільників.

У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора 02
У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора 03
У Києві мародери обікрали склад Нової пошти на 1 млн грн, - Офіс Генпрокурора 04

"У ході проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати групу осіб. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних майнових злочинів. Під час обшуку за місцями їх проживання та у гаражі було виявлено викрадене майно підприємства та поштові відправлення громадян", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів - тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про активи осіб, причетних до агресії РФ, можна повідомити через спеціальний портал, - Офіс генпрокурора

Київ (19408) мародерство (338) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+30
Військовий час.

Мають бути розстріли, якщо піймають на гарячому.

Якщо цього не буде, то країна тонутиме в мародерстві.

Теж саме треба робити з діверсантами, шпигунами, коректувачами вогню, тощо...
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31.03.2022 17:58
+25
Відрубайте хоча б одному мародерові пальці - подумають інші на майбутне
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31.03.2022 17:49
+13
а чого їх не привязали до столба та не вставили в сраку по андрію єлдаку 1 штука?
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31.03.2022 17:48
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а чого їх не привязали до столба та не вставили в сраку по андрію єлдаку 1 штука?
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31.03.2022 17:48 Відповісти
Відрубайте хоча б одному мародерові пальці - подумають інші на майбутне
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31.03.2022 17:49 Відповісти
..а хіба ДРГ не винищують?.. на них же не написано, хто вони такі та ще й у комендантську годину?.. а час же - военний - не вб"єш ти - уб"ють тебе..
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31.03.2022 17:54 Відповісти
Если прочитать новость, то можно прийти к выводу, что их взяли не на гарячем, а после следственных действий. Растрелять при задержании? Покажи пример ты и тебе подобные борцы, автомат в зубы и в всу или милицию велкам. Только человека не так просто убить, если ты сам Человек, а не нелюдь. Особенно тех кто не стреляет по тебе, хоть эти мародеры долбоебы и ********.
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31.03.2022 19:08 Відповісти
...з готовністю вислухаю тебе і твої аргументи, коли твій покинутий (або навіть у твоїй і твоєї сім"ї присутності) ДОМ або підприємство выставят "мальчики в трусиках-мародеры долбоебы и ********"..
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Військовий час.

Мають бути розстріли, якщо піймають на гарячому.

Якщо цього не буде, то країна тонутиме в мародерстві.

Теж саме треба робити з діверсантами, шпигунами, коректувачами вогню, тощо...
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Офіс Генпрокурора. Ясно - понятно. Да. Это уровень генпрокуратуры. Идиоты.
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31.03.2022 18:00 Відповісти
На розмінування нах...
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Ні. На розмінування я пропонував посилати авторів фіктивних замінувань. А цих -- просто робити проходи на мінних полях без металошукачів
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31.03.2022 18:31 Відповісти
власть относиться к социально близким с пониманием. такое вот военное положение
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Где патрули тербатов? Оне на руках все перетащили в гараж?
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31.03.2022 18:17 Відповісти
"..в Харькове действуют группы мародёров, по сути это вооруженные опг .. иногда в форме теробороны .. " -Терехов ..
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31.03.2022 18:19 Відповісти
Во время войны, с мародёрами, диверсантами, корректировщиками, никаких поблажек недолжно быть, - расстрел без суда и следствия на месте! Иначе, это будет продолжаться с каждым днём всё больше и больше.
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31.03.2022 19:12 Відповісти
Почему в статье мы читает что: Группа марадёров НЕ уничтожена в городе Киеве? А читаем что группа марадёров , взята под защиту государства, поместят в защищённое место от бомбёжек, и обеспечат трёх разовым питанием за счёт тех кого мородёрил.
Похоже, что кто то явно засиделся в кабинетах и защищает всякую мразь по привычке как будто нет войны. Им срочно, явно нужно на ратацию на передовую, понабраться опыта.
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31.03.2022 19:14 Відповісти
На передову гімна не треба. На мінні поля- розміновувати.
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31.03.2022 19:25 Відповісти
Суки!Зараз купа волонтерської допомоги Новою поштою доставляється в тому числі на фронт! Стріляти покидьків!
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31.03.2022 19:24 Відповісти
Запакуйте накуй в ящик отправте посылку *****. Мрази нам не нужны тут...
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31.03.2022 19:53 Відповісти
причем с наложенным платежом
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31.03.2022 23:46 Відповісти
"...троє спільників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та проникли через вікно на територію складського приміщення одного із поштових відділень..."

Нова пошта може тільки ціни підіймати, а зробити надійний захист своїх складів - на це гроші потрібні...
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01.04.2022 10:34 Відповісти
Когда нибудь всех найдут и надеюсь что тех кто ушел от наказания будут судить. Так Слава Богу есть базы данных, как например, тут собрана статистика по фамилиям на А https://scanbe.io/ru/people/a где можно отыскать любого преступника и рано или поздно имена этих людей будут в ней)
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04.04.2022 09:59 Відповісти
 
 