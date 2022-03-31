Технологічні санкції вдарили по Росії більше, ніж очікувалося, — Міністерство торгівлі США
У Міністерстві торгівлі США заявили, що експорт технологій із чорного списку впав на 99% порівняно з минулим роком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила помічниця держсекретаря з управління експортом Тея Розман Кендлер.
"На відміну від фінансових санкцій, ніколи не очікувалося, що наші заходи експортного контролю матимуть негайний ефект. Порівняно з тим же періодом минулого року експорт із США до Росії товарів, що підпадають під нові ліцензійні вимоги, скоротився на 99% у вартісному вираженні", - зазначила вона.
Раніше адміністрація президента США Джо Байдена запровадила жорсткий експортний контроль для позбавлення РФ доступу до напівпровідників та інших технологічних товарів.
Зокрема ці товари використовуються для ведення військових операцій.
Йдеться про заборону іноземних продуктів, які виробляються з використанням технологій, що контролюють США. Тепер експорт таких продуктів недоступний для РФ навіть із третіх країн.
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Очень много таких прокладок найдётся. И TSMC, и Intel естественно будут ни при делах.
В чем ещё ведь суть этих санкций, которыми заваливают кацапов. В том, что будут рушиться логистические цепочки, ведь никто ничего не делает с нуля до готовой продукции, везде в производстве участвуют десятки и сотни компаний. И если хоть одна из них начинает крутить головой и говорить, "ой, подождите, тут что-то мутно и мы в этом участвовать не хотим", всё начинает задерживаться и разваливаться, потому что остальные тоже начинают крутить головой, уже хотя просто потому, что нереализованная продукция пока никому не приносила прибыли.
Жодна країна світу не може почуватися у безпеці, доки ця ракова пухлина існує бодай на політичній карті світу.
Чи ви знаєте, як і чим зробити це швидко? Ядерний удар же не будете пропонувати?
Єдиний для мене очевидний спосіб швидко змінити вектор розвитку подій це знищити *****.
Мордором правит не народ, а элиты. Они теряют миллиарды с каждым днём войны. И напугать нужно не народ, а именно их
1. путин сдастся.
2. мы сдадимся.
Я не верю ни в один из них. В какой из них веришь ты?
Я знаю, что все непросто, но надеюсь на «завтра-послезавтра». Все подготовил, если что., с автоматом и другими игрушками справлюсь. Это мой выбор. Но готовность к затяжному конфликту не транслирую, ни родным, ни друзьям, это тоже мой выбор.
Как-то многовато вас пророков «это надолго» становится. И это не к добру.
Каждому такому советую:ссысь молча
- нет
- а он есть
PS А вот GPS для Искандера более чем бесполезен. Он им может воспользоваться на высотах выше 40-50км. Но там он не может маневрировать, топлива в нем только на 35 секунд, дальше он летит в баллистическом режиме, и это просто болванка в (почти) вакууме. А вот на конечном участке ракета может маневрировать за счет аэродинамических рулей, выглядят один в один, как у илона Маска на Фальконах Только вот на конечном участке траектории боеголовка снаружи покрыта слоем плазмы, которая полностью перекрывает радиоизлучение. Облом. Приходится таки искать крыши. На фоне языков плазмы и электрических разрядов в первую очередь, облака только добавляют шарма в задачу распознавания. Именно поэтому кацапы так гордятся искандерами, они реально сделали крутую штуку, аналог которой сейчас есть только у американцев. И всё, больше в мире никто такого не умеет.
PS А гироскопы как раз в "Точке-У" и обеспечивают точность 200-300 метров. Это умеют делать все ракеты, начиная с 60-х годов прошлого века. Точнее не получается, ветер сдувает. Ты в курсе, что на высотах в 20км постоянно дуют ветры по 200-250 км/час? Два раза в этой зоне побывал, и всё, на 200метров в сторону унесло. И гироскоп этому никак не поможет, положение ракеты в пространстве от этого никак не меняется, гироскоп тебе ничего не покажет.
PS я вот одного не пойму, зачем упорно показывать свою неосведомленность и свое низкое владение исходным материалом? Ну, в конце концов, есть же интернет, характеристики этих искандеров известны, на выставках их показывали, спецы их отфотографировали со всех сторон, причем такие спецы, что по диаметру патрубка определяют мощность ВСУ. Если что, это не про Вооруженные Силы Украины, а про Вспомогательную Силовую Установку. Можно же не полениться, пойти, почитать, просветлиться или впечатлиться, не знаю. В чем смысл спора ради спора? Ты тролль? Ну так отлично, посмотри на ветку нашей переписки сторонним взглядом, кому поверит сторонний наблюдатель? Если ты тролль, ты вчистую проиграл.
2. ты точно должен знать откуда конкретно прилетит ракета. И с привязкой по местности. Ну, хотя бы для того, чтобы знать где точно стоять и куда светить. А это будет дорогой и штучный диверсант, если он это всё знает и умеет. Их надо готовить и иметь в достаточном количестве в каждом регионе, потому что быстро перемещаться по стране не получится. Мой сотрудник, вывозивший из под Ирпеня от бомбежек семью, ехал до Винницы 16 часов, в обычных условиях он бы за пару часов доехал. При этом его конкретно так проверили на паре блокпостов, с вопросами типа как звали твою учительницу в третьем классе? Так что вариант только один - местные, а кто их вербовать будет? А какова вероятность того, что завербованный вместо этого тупо не сдаст тебя в СБУ? Бухарик из лугандона, прельстившийся шальными деньгами на это никак не годится, он и без этого заблудится и забухает. Давать ему время и маршрут полета тем более никто не станет, вдруг он решит, что продать это в СБУ будет выгоднее?
Не проще сфоткать один раз местность с воздуха и не заниматься фигней? Особенно если речь идет о ракете стоимостью в миллион долларов?
2. Ракета прилетит примерно сверху (точнее тоже можно передать смс-кой и т.п.) Смартфон, либо другой маячок,можно оставить на крыше, запрограммировав на серию вспышек по времени.
Но допустим даже, что ракета ориентируется по тепловым ориентирам на местности (как пишет википедия (правда она и про Глонасс пишет)). Это сильно сложнее, чем астрокоррекция МБР, спутников, дальних бомбовозов? Она вроде с 70-х годов юзается на лампах?
МБР в космосе, спутники и бомбовозы не находятся в цейтноте, они могут и 5 минут вычислять свое местоположение, хуже от этого не станет. Там хоть на счетах считай, хоть на шаговых искателях.
Когда-нибудь. Возможно. Ну а вдруг...
Расейское импортозамещение и не на такое способно.
Чтобы не сшивать ферритовые кольца, для ОЗУ вполне сойдут очень надежные микросхемы К565РУ5. Если повесить на питание емкость 50 пФ и потом все это вместе закрутить в заземленную фольгу от шоколадки, эту систему можно отправлять на изучение облака Оорта, полная защита от всех видов земных и внеземных излучений, даже еще не известных науке
О каких платах Вы говорите?? Только навесной монтаж, легче найти ошибку в логике
Если серьезно, общался сегодня с хорошими знакомыми. Вот говорят ударили наши по Белгороду, по складу ГСМ, а вот теперь они нам могут ответить. **** меня разорвало, **** ЧЕМ они нам могут ответить, ЧЕМ??????? И крылатыми ракетами били, и баллистическими. И авиацией.
Все собьем нах*й, все сгорит в нашем небе, нет никаких сомнений
https://news.obozrevatel.com/russia/rossijskij-sberbank-nachal-vskryivat-sejfovyie-yachejki-pokinuvshih-rossiyu.htm Российский Сбербанк начал вскрывать сейфовые ячейки покинувших Россию
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