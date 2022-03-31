Технологічні санкції вдарили по Росії більше, ніж очікувалося, — Міністерство торгівлі США

У Міністерстві торгівлі США заявили, що експорт технологій із чорного списку впав на 99% порівняно з минулим роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила помічниця держсекретаря з управління експортом Тея Розман Кендлер.

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"На відміну від фінансових санкцій, ніколи не очікувалося, що наші заходи експортного контролю матимуть негайний ефект. Порівняно з тим же періодом минулого року експорт із США до Росії товарів, що підпадають під нові ліцензійні вимоги, скоротився на 99% у вартісному вираженні", - зазначила вона.

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Раніше адміністрація президента США Джо Байдена запровадила жорсткий експортний контроль для позбавлення РФ доступу до напівпровідників та інших технологічних товарів.

Зокрема ці товари використовуються для ведення військових операцій.

Йдеться про заборону іноземних продуктів, які виробляються з використанням технологій, що контролюють США. Тепер експорт таких продуктів недоступний для РФ навіть із третіх країн.