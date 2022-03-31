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Новини Газова війна
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Єрмак про указ Путіна щодо переведення розрахунків за газ в рублі: "Росія оголошує газову війну"

єрмак

Запровадження ембарго на російські нафту та газ мають стати пріоритетом для всіх держав.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія оголошує газову війну. Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, рф спробує йти ва-банк. Там розрахунки в "дерев‘яному" зафіксували указом президента. Дії контрактів на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових умов оплати з 1 квітня. Росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. Захід зараз має відповідати максимально жорстко - відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", - заявив Єрмак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція та Німеччина не платитимуть за російський газ в рублях: Не дозволимо Путіну нас шантажувати

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін доручив перевести оплату за постачання російського газу на експорт на російські рублі. Країни ЄС та G7 відмовилися платити за російський газ рублями.

Автор: 

газ (10406) росія (64911) рубль (443) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+27
Дерьмак,закрой пасть и перестань тянуть Украину к капитуляции,пока не поздно.
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31.03.2022 18:03
+24
Чому цей єРмак (завхоз) щось коментує? Хто він?
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31.03.2022 18:04
+20
А можно ермака отправить жарить шашлыки в апреле, на месяц раньше. И желательно чтобы он не возвращался... Человек абсолютный ноль во всем - политике, экономике, армии. Не он часом пути из Крыма разминировал все? Бесят такие как он, лучше без них. Как только он куда-то встрял, все валится.
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31.03.2022 18:05
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Глотнет половина европы,точно
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31.03.2022 18:03 Відповісти
Ні,не потрібно судити Європу по єрмаку. Повірте, в Європі не має прибиральниць на вакансії секретаря офісу і при помилках подають в відставку,
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31.03.2022 18:25 Відповісти
насправді там все до ідіотизму тупо - європейці будуть платити євро в Газпромбанк, цей банк буде конвертувати євро в рублі і після цього передаватиме платню в рублях в Газпром. Навіть Шольц охренів від такої дебільної многоходововочки і попросив щоб цю схему йому передали на папері - бо нормальна людська логіка відмовляється це розуміти
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Дерьмак,закрой пасть и перестань тянуть Украину к капитуляции,пока не поздно.
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31.03.2022 18:03 Відповісти
А при чем рассчет за газ к капитуляции?
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Тебя колышит?
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31.03.2022 18:15 Відповісти
дерьмак, ты что ли? Иди нах, козёл вагнеровский.
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Чому цей єРмак (завхоз) щось коментує? Хто він?
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31.03.2022 18:04 Відповісти
Дерьмак агент Кремля и готовит капитуляцию Украины бункерфюреру.
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31.03.2022 18:05 Відповісти
Ребята, уже все волонтеры поднимают вопрос того, что все деньги, которые перечисляют на помощь войску в гос бюджет -ЗСУ просто не отдают, по приказу дерьмака все деньги по тихому переводят в офшоры или ныкают куда то в другое место. Не берусь утверждать, что это реально на все 100% так, но слышу это за последние 3 недели не первый раз , и уже от многих людей.
Это еще раз подчеркивает только что, что конченные зеленожопые во главе с агентами фсб решили конкретно сдать страну, при этом обвинив запад, что они нам плохо помогают и поэтому не нада нам НАТО , ЕС и прочее. Надо останавливать эту кремлевскую шайку с гундосом и дерьмаком во главе, иначе мы никогда не закончим воевать с русней даже при жизни наших внуков. Они с наворованным баблом сдрыснут в израйли и Европы, а нас тут сотрут с лица земли.
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31.03.2022 20:08 Відповісти
Как обычно опоздал с "новостью". Война уже идет - и не газовая, а экономическая, т.е. по всем фронтам.
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31.03.2022 18:04 Відповісти
А можно ермака отправить жарить шашлыки в апреле, на месяц раньше. И желательно чтобы он не возвращался... Человек абсолютный ноль во всем - политике, экономике, армии. Не он часом пути из Крыма разминировал все? Бесят такие как он, лучше без них. Как только он куда-то встрял, все валится.
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31.03.2022 18:05 Відповісти
Главное, что он допущен к телу Зе. И не только он, а его знакомцы типа Фокина и Чалого. Не удивлюсь, если Чалый соученик или сослуживец отца Ермака. Теперь толстомордый и пришел в себя и опять начал вещать.
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31.03.2022 18:24 Відповісти
Шось дерьмака багато стало
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31.03.2022 18:05 Відповісти
У мене тільки одне питання: якого біса звичайний завхоз постійно розкриває свою пасть в медіа?
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Потому что если рот открывает херант, то получается вот так - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM

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31.03.2022 18:18 Відповісти
За президента голосовали люди. Це його робота говорити в медіа. Хто, ***, такий дєрьмак і по якому праву завхоз публікується в новинах в 20 разів частіше за президента?
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Двайте в нас ще почне постійно своє бачення ситуації розказувать водій зеленського, прибиральниця зеленського і кухар зеленського? Може, попитаємо ще когось із обслуги президента, їх точка зору на світову політику має таке величезне значення і так важливо нам всім її знати.
Цензор, реально. Задовбали публікувати говноновини з дєрьмаком.
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31.03.2022 19:31 Відповісти
Расєя може вювати лише газуючі лапотнимі пєрдакамі...
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31.03.2022 18:06 Відповісти
довго його не було... з оленеводом горілку пив?
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Яку нах війну? Кацапи оголошують самі собі газове ембарго.
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31.03.2022 18:10 Відповісти
Це лише підтверджує, що газ завжди кацапи вважали зброєю.
А Європа, схоже, сумнівалась…
Ну, тепер все ясно?
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31.03.2022 18:14 Відповісти
У єрмака погані інформатори, ***** вже відмовилося від цієї ідеї, і ніколи не мав намір перекривати газ у ЄС, а собі кисень
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31.03.2022 18:16 Відповісти
Хло не отказался от идеи, а решил не все сразу отключать. Постепенно будет действовать.
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31.03.2022 18:36 Відповісти
А що він може атключіть? Куди потім дівати газ?
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31.03.2022 19:17 Відповісти
Одновременно с процессом выведения скважины из эксплуатации (немцы говорят, что такой процесс возможн, но занимает много времени; я не спец, не знаю подробностей) будет сначала закачивать в хранилища, потом сжижать, потом просто палить факел.
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31.03.2022 19:59 Відповісти
Немає у кацапів великих храніліщ та потужностей із зрідження. Усе що зав'язано на українську ГТС та ПП доведеться виводити з експлуатації навічно.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Это я тоже понимаю. Поэтому я и говорю - палить факел в конце концов придется. Впрочем, не исключена ситуация, что рашка начнет газификацию своих деревень и сел, благо что труба там много где рядом проходит, но вероятность такого события крайне мала, к сожалению.
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Факєл не допоможе. На газифікацію своїх дєрєвєнь кацапам потрібно буде років 300
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31.03.2022 21:46 Відповісти
В газификации деревень основной проблемой было нежелание это делать. Все есть, трубы есть, мастера, готовые к работе, есть, а газпром не разрешал.
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31.03.2022 22:01 Відповісти
Тобто 100тис. км труб вже є, проблема лише в желаніі?
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01.04.2022 09:17 Відповісти
Когда труба уже идет через село, не надо 100 тыс км труб, чтобы это село газифицировать. Просто раньше газпрому это было "невыгодно", потому что отдача от такогоо проекта намного ниже, чем от экспорта. А если экспорт йок, то остается только внутренний рынок.
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01.04.2022 16:35 Відповісти
Через скільки кацапських сіл йде труба, через 0,00001%?
Ти часом не з мацкви зажравшейся?
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01.04.2022 17:04 Відповісти
Я не считал количество сел, через которые идет труба. Я помню старый репортаж на тему "почему росия не газифицирована", и в нем на аргумент газпрома "до каждого села трубу тянуть дорого и долго" был ответ " у вас даже те села не подключены, через которые труба идет".
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Поменше дивись зомбоканали - перестанеш верзти фінгю
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01.04.2022 17:14 Відповісти
Это было в "Новой газете" еще до 2014 года, а не в зомбоканалах. В чем фигня - что в рашке некоторое количество сельской местности может быть быстро газифицировано с минимальными затратами, а для более широкой газификации придется инвестировать во внутренние сети?
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01.04.2022 17:19 Відповісти
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31.03.2022 18:17 Відповісти
пора завхозу заняться швабрами и ведрами !!!!
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31.03.2022 18:22 Відповісти
Ермак, ты простой завхоз. Твоё дело- Туалетный Путёнок, а не газовые контракты.
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31.03.2022 18:22 Відповісти
Кому то видно и по карману в Украине ударит , да Ермак ?
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31.03.2022 18:26 Відповісти
Повбивали чоловіків,
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.

А потім стали гарантами безпеки.

ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Редакція- нахера цитувати завчуха?? Що воно таке?
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31.03.2022 18:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ze-arahamiya-i-prochie-ermaki-arestovichi-czelenapravlenno-agitiruyut-protiv-nato/ https://www.ponomaroleg.com/ze-arahamiya-i-prochie-ermaki-arestovichi-czelenapravlenno-agitiruyut-protiv-nato/
Продолжу пост о гарантиях безопасности для Украины. Почему про это заговорил ОП головой Арахамии и прочих Арестовичей? Итак, Британия против Потому что Британия не хочет врать - таких гарантий нет и быть не может. Даже закрыть небо нельзя, ибо для этого британским пилотам нужно вступать в войну. Германия за Потому что Германия и сейчас ничего не гарантирует и в будущем - так же. Почему бы не продолжать врать? США не комментируют вообще Потому что сегодня это не имеет никакого значения. Сегодня цель США - чтобы Россия как можно чувствительнее проиграла в военном плане. Для достижения этой цели США будут и дальше вооружать Украину (больше оружия, больше сложного оружия, больше тяжелого оружия и тд) и вводить все новые санкции по отношению к России. Остальное сегодня - белый шум. Еще пару ремарок от меня Гарантер безопасности Украины - Россия. Это мега сюр, это за гранью добра и зла и здравого смысла. То есть, страна, стершая с лица земли пол Украины, будет в дальнейшем гарантировать безопасность Украины? Против кого? Против инопланетян? О так называемом "собрались и поставили оружие за три дня". ОК. Сегодня эти поставки идут каждый день сотнями тонн. И как это остановит войну за пару дней? Все равно война будет идти, если Россия снова нападет и всё будет точно так же (угроза от России Польше, угроза химическим и ядерным оружием и тд). Как вывод Весь это театр Арахамии - с целью оправдать отказ от вступления Украины в НАТО. Потому и выглядит так нелепо. Переможемо. Подробнее: Контуры будущего мирного соглашения м

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ze-arahamiya-i-prochie-ermaki-arestovichi-czelenapravlenno-agitiruyut-protiv-nato/
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31.03.2022 18:38 Відповісти
пуйлу осталось сказать, что если не будут брать газ за рубли, то он на Европу скинет ядреную бомбу.
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31.03.2022 18:51 Відповісти
нахера на Цензоре публикуют всяких разньіх мутньіх пидоров типа дерьмака, сухумской мартьішки арахламидии, падляков, лещенков и им подобную мразь?
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Мы поехали к путанам.
Те сказали,От винта! - нам,
За российскиее рубли
Вы бы жен своих могли... (с)
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31.03.2022 19:11 Відповісти
О! Все стає на свої місця: Єрмачок від імені расєї оголосив газову війну Європі
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31.03.2022 19:22 Відповісти
та, какая война?! до банальности очередной распил газового бабла для заинтересованных лиц. походу, с целью компенсации, введенных личных санкций заинтересованных лиц. а руссобыдло будет по прежнему с лапшой на ушах.

https://www.youtube.com/watch?v=nrx_pScWFBU
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Іди нах агент Козир...
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31.03.2022 19:43 Відповісти
Йому що: робити нічого?
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31.03.2022 21:10 Відповісти
 
 