Єрмак про указ Путіна щодо переведення розрахунків за газ в рублі: "Росія оголошує газову війну"
Запровадження ембарго на російські нафту та газ мають стати пріоритетом для всіх держав.
На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Росія оголошує газову війну. Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, рф спробує йти ва-банк. Там розрахунки в "дерев‘яному" зафіксували указом президента. Дії контрактів на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових умов оплати з 1 квітня. Росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. Захід зараз має відповідати максимально жорстко - відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", - заявив Єрмак.
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін доручив перевести оплату за постачання російського газу на експорт на російські рублі. Країни ЄС та G7 відмовилися платити за російський газ рублями.
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Это еще раз подчеркивает только что, что конченные зеленожопые во главе с агентами фсб решили конкретно сдать страну, при этом обвинив запад, что они нам плохо помогают и поэтому не нада нам НАТО , ЕС и прочее. Надо останавливать эту кремлевскую шайку с гундосом и дерьмаком во главе, иначе мы никогда не закончим воевать с русней даже при жизни наших внуков. Они с наворованным баблом сдрыснут в израйли и Европы, а нас тут сотрут с лица земли.
Цензор, реально. Задовбали публікувати говноновини з дєрьмаком.
А Європа, схоже, сумнівалась…
Ну, тепер все ясно?
Ти часом не з мацкви зажравшейся?
згвалтували жінок,
познущалися з дітей,
знищили дома.
А потім стали гарантами безпеки.
ГЕТЬ ціх переговорників із влади !!!!
Продолжу пост о гарантиях безопасности для Украины. Почему про это заговорил ОП головой Арахамии и прочих Арестовичей? Итак, Британия против Потому что Британия не хочет врать - таких гарантий нет и быть не может. Даже закрыть небо нельзя, ибо для этого британским пилотам нужно вступать в войну. Германия за Потому что Германия и сейчас ничего не гарантирует и в будущем - так же. Почему бы не продолжать врать? США не комментируют вообще Потому что сегодня это не имеет никакого значения. Сегодня цель США - чтобы Россия как можно чувствительнее проиграла в военном плане. Для достижения этой цели США будут и дальше вооружать Украину (больше оружия, больше сложного оружия, больше тяжелого оружия и тд) и вводить все новые санкции по отношению к России. Остальное сегодня - белый шум. Еще пару ремарок от меня Гарантер безопасности Украины - Россия. Это мега сюр, это за гранью добра и зла и здравого смысла. То есть, страна, стершая с лица земли пол Украины, будет в дальнейшем гарантировать безопасность Украины? Против кого? Против инопланетян? О так называемом "собрались и поставили оружие за три дня". ОК. Сегодня эти поставки идут каждый день сотнями тонн. И как это остановит войну за пару дней? Все равно война будет идти, если Россия снова нападет и всё будет точно так же (угроза от России Польше, угроза химическим и ядерным оружием и тд). Как вывод Весь это театр Арахамии - с целью оправдать отказ от вступления Украины в НАТО. Потому и выглядит так нелепо. Переможемо. Подробнее: Контуры будущего мирного соглашения м
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ze-arahamiya-i-prochie-ermaki-arestovichi-czelenapravlenno-agitiruyut-protiv-nato/
Те сказали,От винта! - нам,
За российскиее рубли
Вы бы жен своих могли... (с)
https://www.youtube.com/watch?v=nrx_pScWFBU