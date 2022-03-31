Єрмак про указ Путіна щодо переведення розрахунків за газ в рублі: "Росія оголошує газову війну"

Запровадження ембарго на російські нафту та газ мають стати пріоритетом для всіх держав.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія оголошує газову війну. Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, рф спробує йти ва-банк. Там розрахунки в "дерев‘яному" зафіксували указом президента. Дії контрактів на постачання газу будуть зупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових умов оплати з 1 квітня. Росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. Захід зараз має відповідати максимально жорстко - відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", - заявив Єрмак.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін доручив перевести оплату за постачання російського газу на експорт на російські рублі. Країни ЄС та G7 відмовилися платити за російський газ рублями.